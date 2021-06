Comment va LeBron James quand il a le 6 sur le dos ?

LeBron James veut rester le Roi de la NBA. Il ne finit pas de le confirmer avec l’obtention de plus de MVP et cette année, il ne le soutiendra pas avec une nouvelle bague, mais ce qui est incontestable, c’est qu’il continue d’être l’un des meilleurs joueurs de la ligue avec une différence abyssale. Sa blessure l’a refoulé dans ces Lakers mais la saison prochaine il y aura plus d’opportunités pour Bron et il les affrontera avec le retour du mythique 6 dans son dos.

Mais maintenant la question est… Comment va LeBron James quand il porte 6 et non 23 sur sa chemise ? Les plus superstitieux pourraient croire que cela influencera les performances du joueur et la réalité est que, par hasard ou pour une raison inconnue, leur nombre varie en fonction du numéro qu’ils ont porté.

Mieux ou pire?

Si nous regardons ce qui a été réalisé avec le 23 au dos, James Lebron a réussi à générer 27 points par match, environ 7,5 passes décisives et rebonds par match, 1,5 interceptions, une série de tirs corrects à 49 % depuis le terrain, 34 % sur le triple et 73 sur le lancer franc (données de @StatMuse) .

Et avec le 6 ? Bon, la réalité c’est qu’il trace quasiment les points, avec 26,9 par match (0,1 de moins), il dépasse les rebonds par match de 2 dixièmes, mais donne presque une passe décisive de moins (6,7). Bien sûr, il améliore toutes les sections de son tir, avec 54% en FG, 37 depuis la ligne des 3 points et 76 en libre.

Le retour dans les années 1920 pour LeBron James dans l’une de ses dernières aventures en NBA avec les Lakers de Los Angeles. Verra-t-on une version améliorée du King avec son retour au numéro qui l’a fait imploser en championnat ?