Comment va Maravilla Martínez un mois après son combat ?

Quand beaucoup sont en vacances, à la manière d’une larve allongée sur le sable, peut-être après avoir bu une bière et s’être réveillé d’une sieste, Sergio Martínez ira jusqu’au ring du Wizink Center de Madrid -un stade couvert où 15 000 personnes entrent- pour continuer une étape de sacrifice et de préparation à 100 %. Le 27 janvier sera le jour où le Quilmeño fera face à son quatrième combat depuis son retour le 21 août 2020 après six ans d’inactivité après la chute par KO contre Miguel Cotto, avec un seul objectif : être à nouveau champion du monde.

Sergio a goûté ces miels trois fois, être champion du monde des super welters WBC et WBO middle middle et WBC. A 46 ans, il continue de se préparer pour aller chercher les poids moyens WBA, et c’est pourquoi il enchaîne ces combats qui, comme il le dit, sont des étapes qui le conduiront à chercher son objectif. Celui qui lui fera obstacle est l’Anglais Macauly McGowan, avec une fiche de 14-2-1, 3 KO (des pertes sont survenues lors de ses deux derniers combats). Martínez, qui aura 47 ans le 21 février, l’attend avec ces chiffres : 54-3-2, 30 KO.

Sergio Martínez au gymnase de Detroit à Madrid (Be Creative Menorca).

Après s’être réveillé d’une sieste (pas en vacances), le natif de Buenos Aires, originaire de Madrid, s’est entretenu avec Olé comment il se prépare et le rival de 27 ans, qui pourrait être le dernier obstacle à franchir avant de trouver sa chance au titre contre le japonais Ryota Murata, l’adversaire que l’Argentin a toujours nommé comme possible à défier.

-Dans quelle partie de la préparation en es-tu aujourd’hui, un mois avant le combat ?

-Je suis déjà entré dans la partie la plus intense, où le travail de la force est terminé mais le travail du tonus musculaire, de la résistance à la vitesse commence. C’est un travail très intense avec David Navarro, le préparateur physique, qui est un vrai animal, le gars le plus professionnel que j’aie rencontré sur le terrain en matière de préparation physique.

-Comment allez-vous physiquement?

– J’ai une capacité physique brutale comme je ne l’ai jamais eue, ni quand j’étais champion ni dans mes meilleurs moments.

-Qu’est-ce que tu fais d’autre ?

-Je travaille également avec mon médecin, Antonio Hernández, et mon nutritionniste, Jaime Bermejo, tous deux spectaculaires. Je vais mieux que jamais, mes sens s’éveillent, mes capacités évoluent. Tout s’ajuste de plus en plus, chaque jour j’ai une meilleure réponse aux réactions. Mon cerveau fonctionne et fonctionne à merveille.

Wonder, sans un gramme supplémentaire (Be Creative Menorca).

-Comment tu boxes ?

-La vitesse m’a toujours aidé car elle est naturelle, mais elle s’améliore aussi avec mon entraîneur Agustín Rodríguez, Tinín. Tous ensemble, nous avons formé une grande équipe avec une nouvelle mentalité.

-Comment c’est?

-C’est fantastique de pouvoir comprendre ce qui se passe quand on me demande comment je vais : je dis 10 points, et aujourd’hui je suis 10 points pour le niveau auquel j’évolue, pour le niveau de mes rivaux. Car aujourd’hui, à 46 ans, je monte, je gagne, je monte et c’est tout. Je peux gagner par plus ou moins d’avantage, mais je monte, je gagne et je sors du ring en voulant travailler pour le prochain combat. Être 10 points signifie un 6 dans le monde entier. Un 6 avec des aspirations pour monter jusqu’à un 7, mais je comprends parfaitement qu’aujourd’hui je dois être à ce score. Je dois donner un 6, et donner un 6 pour moi aujourd’hui c’est 100% car ce n’est qu’entre septembre et décembre de l’année prochaine que je serai un 10 sur 10. Mais pour ça je dois évoluer un petit pas, calmement, sans essayer sauter n’importe quelle étape car ce n’est rien de plus que d’essayer de gravir une longue échelle qui a une fin, et la fin est d’atteindre le titre mondial.

-C’est évidemment un travail de longue haleine…

-Depuis mon retour, c’était clair pour moi. Si ce que je veux c’est jouer une Coupe du monde, je ne peux pas avoir 10 ans aujourd’hui, je ne devrais pas. Ce serait une erreur d’être comme ça aujourd’hui parce que ça me brûlerait, je n’arriverais pas bien à la vraie Coupe du monde, à mon combat pour la Coupe du monde qui ne sera peut-être que l’année prochaine à partir de maintenant, ce sera peut-être à partir de septembre prochain. Je suis donc très content du présent, de ma performance. Ce que je fais est juste un travail d’évolution et je dois continuer à le faire parce que je ne veux pas et je n’ai pas à faire mieux. Maintenant, je suis en accord avec les rivaux que j’ai.

– Que pouvez-vous dire sur l’anglais ?

-McGowan est un rival avec les complications qu’ont les Anglais. Car les Anglais ont une particularité : ils se font exploser sur le ring. Les Britanniques sont comme les Japonais : il faut les marteler fort pour les battre, si ce n’est pas très difficile parce qu’ils n’abandonnent pas, ils n’abandonnent pas, ils ne se relâchent pas, ils ne lâchent pas prendre du recul.

-Quel style vas-tu trouver ?

-Ce boxeur a un style bien particulier : il est inconfortable, agaçant, il n’a pas une grande ligne de boxe, ce n’est pas un boxeur dont on pourrait dire attention au jab, attention au bon contre. Non, il prend une distance entre le moyen et le court et commence à prendre des clichés, et fait beaucoup de clichés. Et il parait qu’il assimile bien les coups, qu’il a aussi sa tactique pour frapper, pour combattre, mais il a un style qui est quand même étrange, et l’étrange peut sembler inconfortable par moment car la plupart des rivaux avec qui je l’ai vu ça les dérangeait. Bien que ce style soit assez efficace pour lui, il a un bilan positif. Donc, dans ce sens, je dois être prudent.

-Au-delà des 6 ou 7 points avec lesquels vous allez arriver, pour rechercher le titre il faut faire preuve de force…

-Je dois monter et, comme je le dis toujours, si mon intention est de jouer une Coupe du Monde, je dois gagner. Et je dois gagner avec solvabilité, avec sécurité, et si c’est par KO, tant mieux. Je sais que je dois gagner bien mérité.

Maravilla Martínez contre Brian Rose en septembre.

-Comment trouvez-vous personnellement cette nouvelle opportunité de combattre ?

-Le 27, je monterai sur le ring heureux, heureux de la vie. Parce que cette étape pour moi est magnifique et fantastique. Parce que peu importe ce qui peut arriver sur le ring, quel que soit le résultat, j’ai déjà gagné. Et je parle de choses bien plus importantes que la boxe, plus importantes qu’une victoire sur le ring. Il s’agit d’expériences de vie, d’étapes que je vis qui m’avaient laissé vide.

-Par exemple?

-Profitez du quotidien. Quelle est la préparation, profitez de chaque sparring, de chaque séance d’entraînement. Avant, il le faisait par inertie, car il était un champion et devait défendre le titre. Aujourd’hui, je le fais parce que j’aime ça et que je suis ravi de la vie. C’est un cadeau que j’ai, c’est un cadeau merveilleux que j’ai moi-même créé. Parce que personne ne m’a donné ça, comme personne ne m’a rien donné. Et la vérité est que je suis super fière : je me regarde dans le miroir et je dis à quel point je prends la vie bien, à quel point je la affronte bien et avec quel bon jugement je me débrouille. Parce que, en bref, je comprends que la vie consiste à acquérir des expériences, qui est la seule chose que nous allons emporter avec nous. Et je peux vous assurer que les expériences que je vis maintenant sont spectaculaires, incroyables, je n’avais jamais imaginé que cet âge pouvait parler de boxe et projeter qu’à mes 47, presque 48 ans, je pourrai profiter d’une Coupe du monde.

Maravilla contre Chavez en 2012.

-Tu as raison, 48 ans ça paraît fou…

-C’est une folle? Bien sûr, mais bienheureuse folie, la folie me semble merveilleuse, elle me semble fantastique et c’est la folie qui me remplit de vie.

24 ans après ses débuts

Sergio Martínez compte 59 combats depuis le début de sa carrière professionnelle. Rien que ce lundi 27 décembre, Cela faisait 24 ans qu’il était monté sur le ring pour la première fois avec ce statut, et il s’en est bien sorti.: à Ituzaingó, il a affronté Santa Fe Cristian Marcelo Vivas, qu’il a battu par disqualification.

Pour son style voyant et la vitesse de ses mains, le Quilmeño jeté un œil au milieu. Aussi à cause de ses penchants culturels et de son apparence plus intellectuelle qu’une image typique de boxeur.

Le retour, contre Fandiño.

Sa carrière comprend 30 KO sur ses 54 victoires et seulement deux défaites et trois nuls. Il était le monarque des poids moyens dans deux catégories et des super poids welters, dans une. Le combat contre l’anglais McGowan l’encadrera en poids moyen avec une limite de 72,5 kilos, que vous ne devriez avoir aucun problème à afficher.

Le retour sur le ring a eu lieu le 21 août 2020 à Torrelavega devant le local José Miguel Fandiño. A 45 ans, Maravilla est revenu avec une victoire rêvée par KO au septième tour devant 1 100 personnes au stade El Malecón, à capacité réduite en raison de la pandémie. Le 19 décembre de la même année, ravi, il tente une nouvelle victoire et la remporte avec force face au Finlandais. Jussi Koivula, à qui l’arbitre a dit assez au 9e tour de la punition reçue et d’une profonde coupure au visage.

Enfin, le 25 septembre, Martínez bat les Anglais Brian rose, un combat dans lequel il aurait dû toucher les cartes après avoir enduré 10 rounds.

Dans un mois vient le quatrième avec l’objectif d’atteindre un cinquième pour la Coupe du monde.

