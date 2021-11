Comment va ‘Zelda’ ? L’enregistrement de notre validateur Ethereum

Avec les progrès réalisés sur la chaîne Beacon au cours des dernières semaines, je voulais utiliser la newsletter de cette semaine pour donner un aperçu du validateur CoinDesk et de son bref historique.

Il y a environ neuf mois, alors que l’éther ne coûtait que 1 600 $, l’équipe CoinDesk a déposé 32 ETH dans le contrat de jalonnement pour lancer notre propre validateur de chaîne de balises, surnommé « Zelda ». Depuis lors, nous avons eu accès à des informations sur la chaîne Beacon et aux responsabilités qui accompagnent la sécurisation du réseau de preuve de participation.

Alors que ce bulletin présente des mises à jour graphiques hebdomadaires sur les progrès du validateur, nous voulions fournir quelques points à retenir écrits de nos résultats. De plus, il est facile de suivre notre activité quotidienne et nos récompenses sur beaconcha.in.

Notre solde total de récompenses au lundi est de 1,6165 ETH, soit une moyenne de 0,0061 ETH de récompenses par jour. Bien que nous ayons actuellement un taux de pourcentage annuel (TAP) estimé à 6,97 %, de nouveaux validateurs continueront de se connecter et de réduire les rendements jusqu’à ce qu’ils atteignent un plancher optimisé de 3 %.

Les récompenses du Validateur proviennent principalement de la participation à trois événements :

Attestations : « Un validateur vote pour une chaîne de balises ou un bloc de fragments. Les validateurs doivent attester des blocs, signalant qu’ils sont d’accord avec l’état proposé par le bloc. » Propositions de blocs : « Un validateur sélectionné au hasard est chargé de proposer un nouveau bloc à chaque créneau (12 secondes). » Comités de synchronisation : « Un comité de synchronisation est un groupe de 512 validateurs, assignés au hasard par le réseau Ethereum 2.0. Un nouveau comité est choisi toutes les 256 époques, soit environ 27 heures.

Zelda a exécuté 59 363 attestations et n’en a manqué que 129. Nos attestations manquées étaient principalement le résultat d’une mise à niveau retardée vers Altair, qui a été rapidement résolue afin que l’attestation puisse reprendre dans les heures suivant la mise à niveau.

Les propositions de blocs sont rares pour les validateurs individuels car seuls 7 200 blocs sont produits chaque jour et plus de 256 000 validateurs sont en direct sur la chaîne Beacon, ce qui donne à Zelda 2,8% de chances d’obtenir une proposition de bloc chaque jour. En fait, nous n’avons eu aucune proposition entre le 2 juin et le 5 octobre. Heureusement, Zelda a recommencé à lancer des propositions de bloc, avec deux au cours du mois dernier.

Bien que les propositions de blocage l’emportent sur les attestations en récompenses ponctuelles, au cours de la durée de vie d’un validateur, les attestations deviennent beaucoup plus importantes. Après Altair, la répartition de Zelda devrait consister en 84 % de récompenses d’attestation, 12,5 % de récompenses de proposition de bloc et 3,5 % de récompenses de comité de synchronisation.

Nous continuerons à inclure des mises à jour hebdomadaires sur Zelda dans cette newsletter, et nous fournirons une analyse plus approfondie de nos performances pour offrir un aperçu de notre classement relatif des validateurs à mesure que nous nous rapprochons de la fusion imminente !

Bienvenue dans une autre édition de Valid Points.

Contrôle du pouls

Ce qui suit est un aperçu de l’activité du réseau sur la chaîne de balises Ethereum 2.0 au cours de la semaine dernière. Pour plus d’informations sur les métriques présentées dans cette section, consultez notre explicatif 101 sur les métriques Eth 2.0.

Prises validées

La société de capital-risque Sequoia Capital a fait un investissement symbolique dans Parallel, un projet de prêt basé sur Polkadot. CONTEXTE: Les sociétés de capital-risque ont eu des positions différentes sur les investissements symboliques et en actions, provoquant des réactions négatives de la part des utilisateurs de crypto et des natifs. Parallèle prévoit de donner à l’utilitaire de jetons via des frais de gouvernance et de transaction, offrant aux investisseurs de jetons une chance de jouer un rôle vital dans l’écosystème. FTX, Lightspeed et Solana Ventures ont lancé une initiative visant à investir 100 millions de dollars dans les jeux Web 3. CONTEXTE: Les jeux basés sur la blockchain ont gagné du terrain dans les communautés de crypto et de jeu, parallèlement à l’augmentation des jetons non fongibles et du jeu vidéo Axie Infinity. Alors que l’évolutivité et l’expérience utilisateur ont été un obstacle pour de nombreux projets, le jeu pour gagner et la propriété dans le jeu ont suscité l’intérêt des joueurs du monde entier. Reddit a détaillé ses plans de lancement sur Arbitrum, un Plate-forme de mise à l’échelle de couche 2 pour Ethereum. CONTEXTE: Un ingénieur de l’équipe crypto de Reddit a annoncé l’objectif de l’entreprise de décentraliser les médias sociaux et d’intégrer 500 millions d’utilisateurs dans la crypto. Une vision partagée par le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin et Reddit, est la capacité de la tokenisation à partager la propriété, à récompenser les comportements positifs et à permettre l’innovation communautaire. Rocket Pool, un service décentralisé de jalonnement Eth 2.0, a été lancé lundi. CONTEXTE: Semblable à d’autres pools de jalonnement, Rocket Pool augmente l’accessibilité au jalonnement Ethereum pour ceux qui ont moins de 32 ETH ou avec des capacités techniques moindres. Cependant, Rocket Pool est également totalement sans confiance et ne dépend pas de tiers ou de portefeuilles multisig. Le projet permet également aux acteurs de choisir leur client, ce qui, je l’espère, conduira à une plus grande diversité à travers la chaîne Beacon.

Factoid de la semaine

Les échanges décentralisés (DEX) sur Ethereum ont facilité plus de 1 000 milliards de dollars de transactions au cours des 12 derniers mois. Uniswap était en grande partie responsable de l’adoption, avec plus de 500 millions de dollars en volume à lui seul.

Ouvrir les communications

