Comment vaincre le corrompu Toshi à Kena: Bridge Of Spirits

Le dernier esprit corrompu dont vous avez besoin pour passer le cap dans Kena: Bridge of Spirits est Toshi, l’ancien chef du village au centre du jeu. Toshi est un combattant puissant, mélangeant de nombreux types de combattants que vous avez affrontés auparavant. Il annule également certaines de vos stratégies – il bloquera vos flèches et vos bombes, rendant certaines de vos meilleures attaques à distance inutiles, sauf dans des situations clés. Il est également coriace de près, frappant Kena avec de puissants combos de mêlée.

Il est cependant possible de contrer et de battre Toshi, à condition que vous sachiez à quoi vous faites face et quand le frapper avec les bonnes attaques. Ce guide vous aidera à reconnaître ce que Toshi vous apporte afin que vous puissiez défendre, parer et tirer vers la victoire dans Kena : le combat de boss le plus dur de Bridge of Spirits.

Plus de guides Kena: Bridge Of Spirits:

Capacités que vous devriez débloquer à l’avance: Sprint Attack Heavy, Perfect Charge, Focus, Enter the Fray, Rot Hammer, Rot Arrow, Spirit Dash

Tout d’abord, sachez que rester à distance et tirer sur Toshi est une mauvaise idée, contrairement à presque tous les boss que vous avez affrontés jusqu’à présent. Toshi porte à la fois une épée et un bâton spirituel, combinant de puissantes attaques de mêlée avec plusieurs gros coups magiques. Le bâton en particulier est un problème car il peut l’utiliser pour dévier les capacités à distance de Kena, comme ses flèches spirituelles et ses bombes spirituelles. Tirez trop de flèches, en fait, et Toshi vous les renverra, causant une douleur importante. Vous pouvez et devez toujours compter sur votre arc pour certaines attaques clés, alors ne mettez pas complètement de côté l’option à distance. En particulier, Rot Arrows est bon pour percer les défenses de Toshi, et vous voudrez les utiliser pour le clouer pour de bons dégâts sans avoir à combler l’écart sur lui et risquer un combat au corps à corps.

Votre autre grand coup dans ce combat est le Spirit Dash. Toshi a plusieurs puissants combos de mêlée à courte portée qu’il peut exécuter à partir de la plupart des distances, et ils sont très difficiles à esquiver car il continue de venir, se balançant parfois pour six frappes au total. Cependant, si vous le voyez terminer l’une de ces attaques, vous pouvez souvent l’assommer avec un rapide Spirit Dash directement en lui. L’attaque le déséquilibrera pendant un moment tout en infligeant des dégâts, tout en l’empêchant généralement de vous frapper.

Si Toshi arrive avec les frappes au corps à corps, vous devrez faire face à l’une des quelques options. S’il recule d’abord avec l’épée, il fera probablement un combo à trois coups qui se terminera par une explosion de son bâton qui tire sur une courte distance et est idéal pour briser votre bouclier, alors essayez de parer tôt ou d’esquiver. Si son deuxième coup provient de son bâton, flamme traînante, il opte pour son combo de six coups, ce qui est pénible à éviter et se termine par une onde de zone d’effet qui se déplacera en cercle autour de lui. Il est possible de parer les deux combos, alors essayez de réduire le temps, car vous l’ouvrirez à de bonnes contre-attaques qui vous aideront à rester dans le combat. Enfin, faites attention à ce qu’il traverse le champ de bataille avec une frappe plongeante à un coup. Celui-ci est le plus facile à parer, mais souvent le plus difficile à éviter – si vous le voyez courir vers vous, le mieux est de simplement Spirit Dash directement sur lui et de le faire tomber.

Essayez de clouer Toshi pendant les attaques où il flotte dans les airs – vous pouvez généralement le renverser avec un tir à la tête, le rendant vulnérable à une tonne de dégâts.

Lorsqu’il n’essaie pas de vous attaquer avec l’épée, Toshi exécutera quelques attaques magiques à distance qui frapperont fort, mais vous donneront de bonnes occasions de riposter. Lorsque vous le verrez entouré d’électricité et de feu, il se téléportera à une courte distance vers l’un des deux endroits suivants : soit le centre même du champ de bataille, soit quelque part décentré mais pas très loin. S’il est au centre, il est sur le point de libérer une puissante vague que vous devrez franchir, qui sera suivie d’une série d’explosions souterraines que vous pouvez éviter en courant. S’il n’est pas au centre, Toshi vous enverra plusieurs grosses explosions d’énergie, qui exploseront à l’impact. Dans les deux cas, vous pouvez le frapper avec une flèche à un moment clé (une Rot Arrow semble être la plus efficace) pour annuler les attaques et forcer Toshi à mettre un genou à terre afin que vous puissiez courir et le frapper. Quand il est au centre, frappez-le juste après avoir sauté par-dessus l’attaque des vagues ; s’il n’est pas au centre, essayez de le toucher dès que possible pendant qu’il charge ses flèches. Si vous manquez le compteur lors de la deuxième attaque, esquivez les attaques d’énergie entrantes et essayez de le frapper à nouveau avant la fin de l’attaque.

Dans les deux cas, vous devriez disposer de quelques secondes utiles pour frapper Toshi et infliger de gros dégâts. Rapprochez-vous aussi vite que possible et frappez-le avec le Rot Hammer pour autant de dégâts que vous pouvez en accumuler, puis enchaînez avec quelques coups supplémentaires pour renforcer votre courage. Toshi n’a pas d’attaque à zone d’effet qui se déclenche lorsqu’il se relève, contrairement à la plupart des boss, vous pouvez donc continuer à vous éloigner jusqu’à ce qu’il se remette sur pied.

Enfin, au sol, Toshi chargera occasionnellement de l’énergie rose et vous tirera une grosse flèche explosive. C’est une autre occasion de le clouer avec une flèche et de le décaler pour une contre-attaque. Le timing peut être difficile pour atterrir sur celui-ci, cependant, car son tir est rapide et l’explosion est suffisamment grande pour qu’elle puisse être difficile à éviter, alors donnez la priorité à l’évasion plutôt qu’aux dégâts.

Si vous pouvez frapper Toshi à des moments clés, vous pouvez l’empêcher de faire certaines de ses attaques les plus méchantes tout en le frappant dans le suivi. La partie la plus difficile de ce combat est de gérer ses combos de mêlée; devenez bon au moment de la parade en particulier et vous le vaincrez.

