Comment vaincre le syndrome de l’imposteur ?

15/06/2021 à 18:04 CEST

Le syndrome de l’imposteur, également appelé phénomène de l’imposteur ou syndrome de la fraude, implique l’incapacité d’attribuer ses propres réalisations, comme l’explique le cabinet psychologique PsicoAbreu. Ainsi, “les personnes qui souffrent du syndrome de l’imposteur sont convaincues qu’elles sont une fraude, ne méritent pas le succès qu’elles ont obtenu et sont inférieures aux autres”. Au lieu de reconnaître leurs propres mérites, ils assimilent que leurs succès sont le fruit du hasard ou de l’intervention d’autres facteurs, y compris d’autres personnes. Et, comme ils le soulignent de la BBC, “sept personnes sur dix en ont souffert à un moment de leur vie”.

Parmi ses causes possibles, et selon les conclusions de la chercheuse Valerie Young, on retrouve des facteurs tels que la dynamique familiale durant l’enfance : un frère ou une sœur très réussi ou une pression parentale très intense. Aussi les différences de salaire, en particulier celles liées aux problèmes d’inégalité entre les sexes. Le dernier facteur, et probablement plus important que tout autre facteur, est la perception particulière du succès, de l’échec et de la concurrence. Selon les mots de l’experte de la BBC Aida Baida, ceux qui en souffrent “sont très exigeants envers eux-mêmes et ont une liste d’exigences impossibles à satisfaire”.

Cependant, le fait que de nombreuses personnes souffrent de ce syndrome à un moment donné de leur vie implique temporairement qu’il a une solution. Mais, comme tout autre trouble mental, celui-ci non encore inclus dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux mais reconnu par les psychologues du monde entier, nécessite un travail personnel pour le surmonter. En ce sens, et selon les psychologues d’El Prado, il est très important de reconnaître l’intensité du syndrome, ainsi que la fréquence avec laquelle ses symptômes apparaissent. Après tout, “il peut avoir différents niveaux” et certains nécessitent l’aide d’un expert.

En tout cas, les spécialistes de ce cabinet psychologique madrilène parlent de quatre actions clés pour vaincre le syndrome de l’imposteur. A commencer par repenser notre rapport à nous-mêmes. « Est-ce que nous nous considérons précieux ? Est-ce que nous nous aimons et nous apprécions les uns les autres ? Nous n’allons guère valoriser nos réalisations si nous ne nous valorisons même pas nous-mêmes. Une fois que nous avons cette information, nous devons passer à l’étape suivante : observer notre dialogue interne pour découvrir la façon dont nous nous parlons et le comparer avec la façon dont nous parlons aux autres. Est-ce qu’on se traite plus mal ?

Travailler sur ces deux aspects internes est essentiel pour gagner en estime de soi. Une estime de soi nécessaire pour accepter les succès obtenus comme les leurs et mérités. Tout comme le travail au niveau de l’autocritique. Une certaine dose est saine, mais “jamais assez n’est un terreau très puissant pour le syndrome de l’imposteur”. Enfin, nous devons évaluer à quoi ressemble notre environnement. La sous-évaluation peut également être causée, ou du moins encouragée, par la sous-évaluation et le dénigrement externe. Il est essentiel d’intervenir dans notre vie professionnelle et sociale pour qu’ils nous valorisent comme nous le méritons.