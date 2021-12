Comment valoriser le talent de nos enfants

21/12/2021 à 10h00 CET

L’éducation est tout

« Peut-être que l’un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés, les mères et les pères est aider nos enfants à découvrir leurs talents & rdquor ;, Fernando Bottle avait l’habitude de nous le dire. Mais sommes-nous vraiment prêts à le découvrir et à les aider à le développer ?

Nous pensons maintenant qu’il est très pertinent de poser la question que l’experte en talents Noelia López-Cheda nous a posée dans un atelier : « Si notre fils a un cinq en mathématiques et un 10 en dessin, combien d’entre nous l’orienteraient vers des cours de mathématiques ?; Déjà des leçons de dessin ? ». Sûrement, beaucoup d’entre nous répondraient que nous inscririons notre fils dans des cours de mathématiques parce qu’il est déjà assez bon en dessin. Mais la vérité c’est qu’on oublie ce talent Ce n’est pas un don inné, c’est construit Et, pour qu’il se développe vraiment, il faut du travail et de la persévérance.

Laissons-nous nos enfants s’efforcer?

Il est vrai que nous vivons à une époque d’incertitude maximale. Le fait d’étudier une carrière ne garantira pas à nos enfants de travailler dans ce qu’ils ont étudié et, il y a même des études qui disent que 60% des enfants qui sont actuellement à l’école travailleront dans des métiers qui n’existent pas encore. Ne pas savoir ce qui va se passer nous fait peur. Et cette peur nous fait ne pas croire que nos enfants sauront surmonter ces difficultés. « Quand vous échouez, dans cette société hypercompétitive, nous sommes étiquetés comme un échec et nous ne voulons pas que nos enfants soient des échecs. Mais nous oublions que nos enfants quand ils essaient et échouent, ils apprennent. Et quand ils essaient de bien faire les choses, ils gagnent en estime de soi & rdquor;, nous a dit Noelia López Cheda.

Le plus gros problème avec cette peur que les parents ont de l’échec est que nous pouvons leur enlever la possibilité qu’ils développent ce talent. Sommes-nous vraiment prêts à payer ce prix ?

Si la réponse raisonnée est non, nous devons travailler sur notre propre confiance dans le potentiel de nos enfants afin de le découvrir. Faites-leur confiance pour qu’ils aient confiance en eux et réalisent ainsi ce qu’ils s’apprêtent à faire. Et ici, les mots que nous utilisons sont d’une importance vitale.

« Quand nous perdons foi en l’avenir, nous perdons de la force dans le présent & rdquor; Fernando Botella a déclaré lors d’un de nos événements, faisant référence au fait que les parents, sans s’en rendre compte et avec les meilleures intentions, avec notre utilisation de la langue, font souvent perdre confiance à nos enfants en l’avenir : Cela, vous ne pouvez pas vivre de la musique & mldr; & rdquor ;.

L’importance de la valorisation interne par rapport à la valorisation externe

« Lorsqu’une personne essaie de s’améliorer, son estime de soi augmente et, par conséquent, elle s’efforce de progresser. C’est un exercice volontaire, que l’on fait par soi-même, et qui n’a rien à voir avec la perception de l’autre. Le problème survient lorsque nous ressentons le besoin que les autres soient ceux qui nous étiquettent, ce qui nous épuise lorsque nous essayons d’atteindre les normes de réussite que la société s’est fixées. C’est alors lorsque l’on entre dans cette hyper-exigence d’être le meilleur, qui fait tant de mal & rdquor ;, nous a prévenu le professeur et philosophe José Carlos Ruiz, qui considère qu’il est essentiel que nous apprenions à nos enfants à valorisez-vous en interne et arrêtez de rechercher une évaluation externe. Et en cela, nous, les parents, avons un rôle fondamental. Si nous nous arrêtons pour réfléchir, nous nous retrouvons souvent à parler avec nos enfants de ce que font et comparent leurs pairs et leurs frères et sœurs, pour le meilleur ou pour le pire.

Des clés pour détecter les talents de nos enfants et les aider à les valoriser

Observez nos enfants comme des êtres spéciaux et uniques, avec leurs propres intérêts et leurs propres rythmes d’apprentissage. Et respectez ce caractère spécial. Acceptez qui il est, pas qui vous voulez qu’il soit. Combien de temps êtes-vous prêt à perdre qui il est vraiment, faites confiance à son potentiel et à son désir de le développer. Ne l’arrêtons pas avec nos peurs et nos préjugés. Encourageons nos enfants à surmonter les défis, à se mettre à l’épreuve et à comprendre l’erreur comme un apprentissage. En réalité, nos enfants veulent se challenger et se challenger, alors notre rôle est plutôt de leur faire vivre des expériences exigeantes qui leur permettent d’atteindre leur meilleure version, de les inciter à apprendre et à penser par eux-mêmes. Si nous leur donnons les réponses, peut-être cesseront-ils de poser des questions, de ne les comparer à personne ou de les exhorter à faire un effort pour satisfaire qui attend d’eux, mais pour se satisfaire eux-mêmes. Lorsque ce que vous dépassez est à vos propres limites, le sentiment de bonheur est insurmontable. Reportez la récompense. Nous vivons dans une société où tout est à portée de main d’un simple clic, ce qui nous fait vouloir tout maintenant et ne pas savoir attendre. Développer la persévérance est incompatible avec cette immédiateté. Aider nos enfants à être patients est essentiel pour qu’ils développent leur talent, qu’ils soient un exemple d’amélioration de soi, un désir d’apprendre et qu’ils soient à leur meilleur. Si nos enfants nous voient actifs, curieux de nouvelles choses et désireux de nous améliorer, si nous ne restons pas continuellement apathiques dans notre zone de confort, nous les inciterons probablement à avoir une vie plus pleine, plus satisfaisante et plus intéressante. Et nous les encouragerons également à contribuer de manière plus significative à la société à leur plein potentiel.