Comment Valtteri Bottas a aidé à sauver son équipe de hockey locale

Valtteri Bottas est intervenu pour essayer d’assurer l’avenir de Lahti Pelicans en achetant une participation dans le club de hockey sur glace.

Le pilote de Formule 1 Mercedes a acquis une participation de 10% dans le club qui participe à Liiga, la première division de hockey sur glace de sa Finlande natale.

Alors que l’équipe reste en difficulté financière, Bottas a apporté une contribution majeure pour aider les Pélicans, en plus d’acheter la participation de 10%, en fournissant également des investissements pour aider l’équipe.

Une sky box dans Isku Areena de Lahti Pelicans sera désormais rebaptisée pour arborer le numéro 77 en l’honneur de Bottas, le même numéro avec lequel le Finlandais court en Formule 1.

«J’étais un invité des pélicans à le début de l’année et l’organisation avait une émission d’actions de série C, ce qui m’a fait réfléchir à la propriété et Je suis devenu vraiment excité à ce sujet », a déclaré Bottas dans une interview avec le site Lahti Pelicans.

«Ma passion pour le hockey sur glace et le désir de soutenir et d’aider une organisation locale ont été les principales raisons d’aller de l’avant avec les négociations.

«Les pélicans ont toujours été l’équipe numéro un au hockey pour moi, donc je suis vraiment excité à ce sujet.

Tommi Kurkaa, Le président du conseil d’administration de Pelicans et le deuxième plus grand propriétaire de l’équipe, a ajouté: «Faire monter Bottas à bord signifie beaucoup pour l’organisation et apporte de la joie à toute la communauté des Pélicans.

«C’est un athlète de haut niveau de Päijät-Häme (province de Lahti) et l’une des personnalités finlandaises les plus connues au monde.

«Le fait qu’il rejoigne le niveau propriétaire apporte une valeur ajoutée évidente à l’entreprise et nous attendons avec impatience ce que notre coopération peut produire à l’avenir.»

Alors que Bottas a maintenant acquis une participation dans Lahti Pelicans, son entreprise est loin d’être terminée sur la piste de course.

Lors d’un week-end d’ouverture à Bahreïn où Bottas s’est retrouvé dans l’ombre de son coéquipier Mercedes Sir Lewis Hamilton et de Max Verstappen de Red Bull, le Finlandais veut se remettre dans la conversation sur le titre.

Sans un arrêt aux stands bâclé, Bottas aurait probablement participé à la bataille Hamilton / Verstappen à Bahreïn, et au deuxième tour à Imola, il cherchera à prouver que le combat pour le titre sera en effet un combat à trois en 2021.

