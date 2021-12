Comment Valtteri Bottas a finalement souffert du «syndrome de Rubens Barrichello» chez Mercedes

Valtteri Bottas peut à juste titre être fier de ses réalisations chez Mercedes, mais il se demandera ce qui aurait pu être.

Il a admis lui-même qu’il n’avait pas atteint son objectif ultime de remporter le championnat du monde, et il est possible qu’il se retrouve maintenant dans la position dans laquelle se trouvait Rubens Barrichello pendant ses jours chez Ferrari.

Les parallèles sont clairs. Bottas a 10 victoires en carrière, Barrichello 11. Bottas a 67 podiums en carrière, le Brésilien en a remporté 68 au cours de sa carrière – bien que le Finlandais ait obtenu ces distinctions dans un laps de temps beaucoup plus court.

Parallèlement à cela, ce sont tous deux de beaux talents qui méritaient à juste titre leur place au sein des équipes de tête, mais ils se sont finalement vu confier la tâche presque impossible d’affronter les deux pilotes les plus titrés que le sport ait jamais vus, dans des équipes opérant au sommet. de leurs pouvoirs dans leurs années dominantes en Formule 1.

Les deux ont également subi leur juste part d’injustice en faveur de leurs coéquipiers. Autriche 2002 et Russie 2018 viennent à l’esprit, refusant respectivement certaines victoires de course à Barrichello et Bottas car ils ont été contraints de s’écarter pour leurs collègues.

Mark Webber a également eu cette expérience chez Red Bull aux côtés de Sebastian Vettel où, lorsque la pression est venue, leurs coéquipiers étaient simplement un peu plus rapides et plus cohérents qu’eux.

Malheureusement pour Bottas, son séjour chez Mercedes s’est terminé par un gémissement à certains égards, avec plusieurs performances où il a terminé dans des classements presque anonymes alors que la bataille faisait rage à l’avant.

Il n’a pas pu suivre Hamilton sur la plupart des courses cette année (Sergio Perez a subi le même problème contre Max Verstappen, il faut le dire), et cette disparité de performances est finalement ce qui a conduit Toto Wolff à mettre George Russell sur le siège la saison prochaine. – ce qui en soi semble contre-intuitif à dire dans une saison où il a terminé 11 fois sur le podium et remporté la victoire en Turquie.

Il a échoué, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé. » Bottas 2.0 » était le mot à la mode autour de la Formule 1 lorsqu’il est revenu en tirant au début de 2019, clairement encore sous le choc des événements de Sotchi et voulant plutôt se battre selon ses propres termes.

Il a remporté deux victoires et terminé P2 dans chacune des cinq premières courses, et bien que son total final de 326 points soit son plus haut en tant que pilote Mercedes, Hamilton était toujours à son meilleur niveau et a tiré son avantage au cours de l’année pour terminer 87 points devant son coéquipier.

En ce qui concerne l’endroit où les choses ont commencé à lui échapper chez Mercedes, le Grand Prix de Sakhir 2020 ressemble à un tournant à cet égard.

Russell avait été promu à Mercedes lors de l’absence de Hamilton imposée par Covid à court terme, et malgré la configuration de la voiture selon les besoins du champion du monde – à un degré où Russell devait porter des chaussures d’une taille trop petite pour qu’il puisse même rentrer dans le cockpit. – il a immédiatement pris le combat contre le Finlandais.

Bottas n’avait que 0,026 seconde d’avance aux qualifications et Russell a pris la tête au départ, menant confortablement avant qu’un problème d’arrêt au stand ne le laisse à nouveau derrière, mais un geste brillant de l’homme prêté Williams a vu Bottas passer à nouveau.

Se faire faire ça par un pilote en compétition pour sa place lors de son premier week-end dans la voiture l’aura piqué, même s’il ne l’a pas montré extérieurement.

Cette course n’aura servi qu’à accroître davantage la pression sur Bottas, et le fait que le contrat de Russell avec Williams arrivait à expiration a complété le trio de facteurs qui ont rendu le Britannique presque impossible à ignorer.

Il y a eu des moments d’éclat de Bottas bien sûr, mais le tristement célèbre tag « wingman » de Toto Wolff a fini par rester avec le Finlandais, malgré ses protestations.

C’est un étrange dilemme auquel est confronté Bottas alors qu’il quitte Mercedes pour de nouveaux pâturages. Il est l’un des seuls 35 pilotes de l’histoire de la Formule 1 à remporter 10 courses ou plus, mais il restera très probablement avec un sentiment persistant de tout ce qu’il aurait pu faire de plus – admettant lui-même qu’il quitte l’équipe avec » sentiments ».

Il est clairement populaire parmi le personnel de l’équipe et il y a eu beaucoup de bonne volonté lors de son départ, et jouer un rôle important dans cinq championnats des constructeurs consécutifs est une qualité qui ne peut être négligée.

Il a maintenant la chance de construire son propre projet chez Alfa Romeo à partir de 2022, essentiellement sur un contrat pluriannuel, et il mérite désormais la chance de diriger une équipe à part entière.