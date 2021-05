Comment Vanderpump gouverne les alums Jax Taylor et Brittany Cartwright ressentent leur fils un jour en regardant leur travail sur la série

Jax Taylor s’est fait un nom en jouant dans l’émission de télé-réalité à succès Vanderpump Rules de Bravo, et ce n’était pas nécessairement une bonne. Au cours de huit saisons, il a été continuellement considéré par les fans, les co-stars et même lui-même, comme un instigateur, un mauvais garçon et en quelque sorte un méchant. Maintenant, Taylor et sa femme, Brittany Cartwright, réfléchissent à l’idée que leur fils nouvellement né regarde un jour le drame lourd et le comportement toxique à la télévision.