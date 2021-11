Comment vendre des produits sur Amazon Mexique ? nous expliquons

(CNN espagnol) – Que vous ayez une petite ou moyenne entreprise, que vous soyez un artisan ou un particulier, Amazon vous offre la possibilité de vendre vos produits au Mexique, aux États-Unis et au Canada.

Actuellement, le géant du commerce électronique a plus de 50 millions de produits disponibles au Mexique, dont 20 millions sont marqués comme Prime, un service d’abonnement qui dans le pays a un coût annuel d’environ 43,5 $ US (899 pesos mexicains). Selon les données partagées par Amazon Mexico à CNN, parmi les catégories préférées des clients figurent : l’électronique, la beauté, la mode et la maison.

Amazon Mexico a déclaré à CNN qu’à l’échelle mondiale, 60% des ventes d’Amazon sont générées par des tiers, ainsi que par des vendeurs de petites et moyennes entreprises. Et quand on parle spécifiquement d’Amazon Handmade, une catégorie d’Amazon Mexique destinée aux vendeurs d’artisans, elle a connu une croissance de 278% l’année dernière et compte actuellement plus de 2 000 artisans enregistrés.

Nous expliquons ici ce que vous devez savoir pour commencer à vendre vos produits sur Amazon Mexique.

Combien ça coûte de vendre sur Amazon Mexique

Lorsque vous parlez du coût de vente sur Amazon, il varie en fonction de la catégorie de produit, de la région ou du pays où vous souhaitez vendre, ainsi que du mode d’expédition, que vous décidiez d’utiliser le service de traitement des commandes Amazon.

Au Mexique, le « forfait professionnel » d’Amazon a un coût mensuel d’un peu plus de 29 $ US (600 pesos mexicains). A cela s’ajoute la commission de parrainage qu’Amazon facture pour chaque article, qui varie entre 8% et 20%, selon la catégorie de produit.

Cependant, il existe d’autres coûts de vente supplémentaires potentiels, tels que des frais pour le stockage à long terme des stocks et l’enlèvement ou la destruction des stocks.

Dans le cas où vous êtes un artisan, rejoindre Amazon Handmade est gratuit, bien que pour chaque vente Amazon prélève une commission de 10%.

Que devez-vous faire pour vendre sur Amazon Mexique ?

Avant de commencer le processus d’inscription en tant que vendeur, assurez-vous d’avoir les informations suivantes à portée de main :

Nom du titulaire du compte E-mail et numéro de téléphone ou de mobile Société et coordonnées Nom de votre boutique dans Amazon CLBE Carte de crédit interbancaire RFC (Registre fédéral des contribuables)

Amazon devra également vérifier votre identité, vous devrez donc disposer d’une pièce d’identité officielle – telle que les informations d’identification, le passeport ou le permis de conduire de l’Institut national électoral (INE), dont la couleur doit correspondre à celle de votre carte de crédit ou de débit. Les autres documents requis sont :

RFC Preuve de domicile Relevé de compte bancaire Preuve de situation fiscale, délivrée par le Service mexicain d’administration fiscale (SAT)

Une fois l’enregistrement terminé, vous devrez publier vos produits et fournir des détails.

Amazon recommande d’offrir une livraison rapide avec Prime car « cela peut vous aider à augmenter vos ventes ». Amazon Mexique propose à ses clients une expédition le jour même sans frais pour les membres Prime dans 7 villes du Mexique, une expédition le lendemain dans 55 villes et une expédition en deux jours pour le reste du pays.

Commerce électronique au Mexique

Bien qu’Amazon soit de loin le leader du commerce électronique aux États-Unis, selon Statista, le site de données indique qu’au Mexique, Amazon est la plate-forme de commerce électronique avec la plus grande part de marché avec une part de 13,4% des ventes totales. Cependant, MercadoLibre suit de près Amazon avec une part de marché de 11,4%, suivi par Grupo Coppel avec 4,7%.

L’organisation civile à but non lucratif Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) indique dans une étude de vente en ligne que le commerce électronique au Mexique a atteint l’équivalent de 15 375 millions de dollars américains en 2020 et a enregistré une croissance de 81% par rapport à 2019.

Parmi les produits et services qui intéressent le plus les Mexicains figurent les catégories d’aliments, de médicaments et de technologie.