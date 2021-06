Comment vérifier dans Android si votre câble de chargeur est en bon état | La technologie

Tout comme il est important d’avoir un bon chargeur, il en va de même d’un bon câble. Grâce à une application, vous pouvez savoir si votre câble est cassé ou a assez de puissance.

De même qu’il est important d’avoir un chargeur suffisamment puissant pour recharger rapidement son mobile, et même profiter de sa technologie de recharge, il est également indispensable d’avoir un câble qui ne goulotte pas l’alimentation du chargeur et qu’il ne ralentit pas la charge de vos appareils.

Cependant, il est parfois difficile de savoir si un câble qui semble en bon état est bien le bon pour recharger son mobile. Et c’est ça, il y a des moments où les câbles se détériorent et ne fournissent pas des performances adéquates, Mais il peut aussi arriver que vous utilisiez un câble qui n’a pas assez de puissance pour apporter une bonne vitesse de charge à votre mobile. C’est pourquoi vous devez toujours acheter les meilleurs câbles, à la fois pour iPhone et Android.

Vérifier si votre câble est en bon état est très simple sur Android, puisqu’il suffit de télécharger une application sur Google Play. Ça oui, vous devez avoir un câble en bon état avec lequel comparer, comme, par exemple, celui qui est venu dans la boîte avec le mobile.

Le téléchargement de chansons à partir de YouTube est très simple. Sur Internet, vous avez à votre disposition d’innombrables pages qui vous permettent de télécharger des chansons et de la musique de YouTube sans programmes. Comme il y en a beaucoup, nous avons sélectionné pour vous les meilleures alternatives. Prends note!

Comment savoir si votre câble de charge est en bon état avec Ampere

Cette application s’appelle Ampere et est capable de vous fournir toutes sortes de données sur la batterie. Pour bien vérifier si votre câble de charge est en bon état, il serait préférable d’utiliser une prise dont vous savez qu’elle fonctionne correctement. C’est-à-dire, le chargeur que vous utilisez habituellement et qui vous convient le mieux, qui, dans de nombreux cas, est généralement celui qui est fourni avec le mobile dans la boîte. Bien qu’il existe des fabricants comme Apple qui ne l’incluent plus. La procédure à suivre pour le vérifier serait la suivante :

Branchez le câble qui fonctionne bien et notez le chiffre mA qui apparaît à l’écran. Connectez un autre fil et notez le chiffre mA qui apparaît. Comparez les deux chiffres.

Pour illustrer, j’ai utilisé le câble fourni avec le mobile, ainsi qu’un autre USB Type-C fourni dans la boîte d’un purificateur d’air et que, de manière prévisible, il n’a pas autant de puissance, puisque l’alimentation de ce type d’appareil ne nécessite pas autant de tension.

Comme vous pouvez le voir sur l’image, la différence est extrêmement claire, Et tandis que le résultat avec le câble de charge rapide inclus dans la boîte est de 4 970 mA, le résultat avec le câble USB Type-C générique est de 380 mA.

Cela implique que avec le câble purificateur, qui est le moins puissant, il faudrait beaucoup plus de temps pour charger le mobile, et, par conséquent, vous devez en tenir compte afin de ne pas l’utiliser au cas où vous auriez besoin de charger rapidement.

Vous pouvez effectuer cette procédure avec tous les câbles que vous avez à la maison, mais, oui, cela doit être avec le même chargeur, car de cette façon vous vous assurez que c’est une variable constante qui ne peut pas influencer ou faire varier le résultat.

C’est une application des plus intéressantes, qui en plus d’indiquer la charge de la batterie de votre mobile donne d’autres informations telles que la santé de celui-ci ou la vitesse à laquelle il se charge et il est téléchargé, ce qui lui permet de détecter certains problèmes qui ne peuvent pas être détectés à l’œil nu. La vitesse de charge en fait partie, entre autres comme l’état, la connexion, le niveau de charge, l’état de la batterie, la technologie dont elle est constituée, sa capacité maximale, sa température ou sa tension.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Jacinto Araque.