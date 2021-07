Comment vérifier la compatibilité de Windows 11 TPM 2.0 sur votre PC

in

Microsoft propose une mise à jour Windows passionnante que vous pouvez essayer, à condition que vous vous inscriviez au programme bêta Insider. Mais l’annonce et la sortie de Windows 11 s’accompagnent d’une grande controverse concernant les exigences matérielles. La mise à jour de Windows 11 sera disponible gratuitement pour tous ceux qui souhaitent l’installer. Mais tous les appareils pouvant exécuter Windows 10 ne sont pas éligibles. C’est quelque chose que Microsoft n’a pas tout à fait réussi à expliquer jusqu’à présent, mais tout se résume à un simple fait : Windows 11 nécessite la compatibilité TPM 2.0.

Il s’agit d’une fonction de sécurité intégrée à la plupart des processeurs commercialisés au cours des cinq à sept dernières années. Votre ordinateur portable et votre ordinateur de bureau devraient être couverts si vous avez récemment acheté une machine Windows 10. Mais il ne suffit pas d’avoir le bon type de matériel, le type qui passera la liste de contrôle du matériel de Windows 11 sur papier, ne suffit pas. Vous devez avoir activé TPM 2.0 avant d’installer Windows 11.

Comme nous l’avons expliqué précédemment, Windows 11 ne fournit pas simplement une nouvelle couche de peinture fraîche sur l’interface utilisateur de Windows 10. Le nouveau système d’exploitation comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités, et la sécurité est un point majeur de la liste des principales améliorations Windows de Microsoft. C’est pourquoi Windows 11 a besoin d’une puce TPM 2.0.

Qu’est-ce que le TPM 2.0 ?

TPM est l’abréviation de Trusted Platform Module, et TPM 2.0 en est la dernière version. Le TPM est un type particulier de processeur qui a un objectif clair. Il effectuera des opérations cryptographiques basées sur le matériel pour sécuriser le cryptage et empêcher les attaques malveillantes d’attaquer votre matériel et le processus de démarrage.

« Les fonctionnalités Windows suivantes nécessitent TPM 2.0 : démarrage mesuré, chiffrement de l’appareil, WD System Guard, attestation d’intégrité de l’appareil, Windows Hello/Hello for Business, stockage de clés du fournisseur de chiffrement de la plate-forme TPM, SecureBIO, DRTM, vTPM dans Hyper-V », a déclaré Microsoft Ordinateur qui bipe.

Le TPM est disponible en deux versions, dont 1.2 et 2.0. Ce dernier est le plus sécurisé, et c’est le type de processeur TPM dont vous aurez besoin pour Windows 11.

Vous pouvez acheter un TPM séparément si votre ordinateur de bureau n’en a pas. Ce n’est pas le genre de mise à niveau que les propriétaires d’ordinateurs portables peuvent choisir. Mais la plupart des puces Intel et AMD sorties au cours des 5 à 7 dernières années devraient prendre en charge le TPM. C’est quelque chose que le directeur de l’entreprise et de la sécurité du système d’exploitation de Microsoft, David Weston, a déclaré il y a quelques jours, juste au moment où les gens commençaient à découvrir les messages d’erreur de mise à niveau de Windows 11.

L’outil PC Health Check de Microsoft vous dira si votre PC Windows 10 peut gérer la mise à niveau vers Windows 11. Si TPM est désactivé, il renverra un message d’erreur, vous invitant à vérifier s’il est activé. C’est le message d’erreur “Ce PC ne peut pas exécuter Windows 11” que vous avez peut-être déjà repéré.

Comment activer TPM 2.0 sur Windows 11

C’est une question piège là. Vous devez activer TPM 2.0 sur votre installation actuelle de Windows 10 avant d’essayer la version bêta de Windows 11 ou d’installer la version finale de Windows 11. En fait, l’activation de TPM 2.0 n’a rien à voir avec la version Windows exécutée sur votre machine. Vous devez l’activer dans le BIOS avant que l’ordinateur ne démarre.

Intel et AMD ont ajouté la technologie TPM à de nombreux processeurs commercialisés après 2013, et ils prennent en charge le TPM 2.0. Mais ils ont des noms spécifiques pour chaque plate-forme. Intell l’appelle Intel Platform Trust Technology (Intel PTT). AMD a son propre nom : AMD Platform Security Processor (AMD PSP fTPM).

Maintenant que vous savez ce qu’il faut blâmer pour cette erreur de mise à niveau de Windows 11, il est facile de résoudre le problème. Rendez-vous simplement dans la section BIOS de votre PC et recherchez TPM sous les noms ci-dessus. Le paramètre se trouve généralement dans les paramètres avancés ou les paramètres de sécurité. Qu’il s’agisse d’Intel PTT ou d’AMD PSP fTPM, les activer devrait résoudre vos problèmes de mise à niveau de Windows 11.

Après avoir activé les paramètres TPM 2.0 dans le BIOS, enregistrez les modifications, redémarrez et réessayez l’outil PC Health Check. Si l’erreur de mise à niveau de Windows 11 persiste, vous pourriez avoir un problème différent. Sinon, vous installerez Windows 11 en un rien de temps.

