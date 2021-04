Comment vérifier la force du signal WiFi dans Windows 10 | La technologie

Si Internet ne fonctionne pas bien pour vous, le signal WiFi peut être le problème. Nous expliquons étape par étape plusieurs façons de vérifier la force du signal WiFi dans Windows 10.

Aujourd’hui, nous utilisons notre ordinateur partout dans la maison. Il est révolu le temps où nous étions ancrés à un bureau: aujourd’hui, nous travaillons, étudions, jouons et regardons des films où bon nous semble, que ce soit au lit, dans un coin du canapé ou depuis la terrasse.

Le problème est que, bien que nous puissions mettre en pratique de nombreux trucs et astuces pour obtenir un signal WiFi plus fort et plus stable à la maison, il y a parfois des zones de notre maison où nous ne bénéficions pas d’une bonne connexion.

Si vous voulez savoir si le signal WiFi est responsable de ce problème, faites attention car nous vous expliquons comment vérifier la force du signal WiFi dans Windows 10.

L’icône de la barre des tâches, l’option la plus rapide

L’option la plus rapide pour connaître la force du signal WiFi dans Windows 10 est l’icône de la barre des tâches. Il a l’apparence que vous pouvez voir ci-dessous dans la capture. Si vous ne le trouvez pas, cliquez sur la flèche pour afficher les options masquées.

Le signal WiFi est fort si vous voyez que toutes les lignes sont colorées. Moins vous voyez de barres colorées, plus le signal est faible. En cliquant sur l’icône, vous pouvez voir le réseau auquel vous êtes connecté et vérifier s’il y en a d’autres avec un signal plus fort.

Utilisez Windows PowerShell pour des mesures plus précises

Si vous voulez savoir plus précisément quelle est la force du signal WiFi, vous pouvez le faire à l’aide de Windows PowerShell. Pour ce faire, entrez «Windows Powershell» (sans guillemets) dans le moteur de recherche et cliquez sur l’option pour ouvrir l’application.

Une fois la fenêtre ouverte, copiez et collez la commande suivante et appuyez sur la touche Entrée pour l’exécuter: (netsh wlan show interfaces)

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran, l’une des sections Il vous indique la force du signal WiFi en pourcentage.

Utilisez l’invite de commande pour voir la force du signal WiFi

Si tu préfères, Vous pouvez également utiliser l’invite de commande pour voir le pourcentage de puissance du signal WiFi. Tapez « Invite de commandes » (sans guillemets) dans le moteur de recherche et cliquez sur l’option pour ouvrir l’application. Tapez ensuite cette commande et cliquez sur la touche Entrée pour l’exécuter: netsh wlan show interfaces

Le système il vous montrera les mêmes informations que Windows PowerShell, et l’une des données est l’intensité du signal.