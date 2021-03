Comment vérifier le résultat de l’examen BSEB Bihar Board Intermediate (Classe 12) 2021 en ligne, sur mobile

Les étudiants auront la possibilité de sélectionner six matières et le conseil calculera les résultats des cinq meilleurs examens.

BSEB Bihar Board Intermediate (Classe 12) Résultat de l’examen 2021 En ligne: Le Bihar School Examination Board (BSEB) Patna est sur le point de déclarer vendredi les résultats intermédiaires de la classe 12 pour les arts, la science et le commerce. Tous les étudiants (13,5 lakh qui se sont présentés à l’examen) peuvent vérifier leurs résultats sur le site officiel- biharboardonline.bihar.gov.in. Les résultats du Conseil du Bihar seront annoncés aujourd’hui à 15 heures pour les élèves de la classe 12 par le ministre de l’Éducation de l’État Vijay Kumar Chaudhary.

Pendant la durée du programme d’annonce des résultats intermédiaires, le secrétaire en chef supplémentaire du département de l’éducation, Sanjay Kumar, ainsi que le président Anand Kishore, seront présents à l’auditorium du comité d’examen du Bihar Vidyalaya.

Résultat du Bihar Board inter Class 12: Comment vérifier

Les étudiants qui ont participé à l’examen du conseil peuvent visiter divers sites Web – onlinebseb.in, bsebresult.online, biharboardonline.bihar.gov.in, biharboard.online et bsebonline.org Un lien de résultat sera présent sur ces sites. Les étudiants devront cliquer sur le lien, puis ils devront entrer leur numéro d’inscription / numéro de rôle et entrer. Les résultats des élèves de la classe 12 apparaîtront à l’écran. Ce résultat peut être téléchargé ou imprimé pour référence future.

Il est à noter que les candidats devront obtenir un minimum de 30 points dans les seuls documents théoriques de chaque matière et 40 points au total (y compris l’examen pratique) pour réussir un examen. Le système de notation avait également changé cette année où le papier de langue de 50 points a été converti en un seul papier de 100 marques. Les étudiants ont également assisté à une augmentation des matières supplémentaires.

Comme le fait le conseil de la CBSE, les étudiants auront la possibilité de sélectionner six matières et le conseil calculera les résultats des cinq meilleurs examens. Ils ont également eu la possibilité de choisir une matière facultative. L’examen peut être utile dans les cas où si un élève échoue dans l’une des matières principales, le conseil prendra en compte les notes d’une matière à option.

À la suite de l’épidémie de coronavirus, la vérification de l’examen a été effectuée via la vidéoconférence basée sur WhatsApp.

