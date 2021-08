Comment vérifier les autorisations des applications sur votre téléphone Android

in

Dans le passé, il était beaucoup plus difficile de déterminer quelles applications Android vous suivaient ou accédaient à vos fichiers. Mais les versions récentes d’Android comme Android 11 et Android 12 ont ajouté un solide gestionnaire d’autorisations et des contrôles de confidentialité pour vous aider à mieux gérer l’empreinte numérique de votre téléphone. Déterminer comment examiner les autorisations des applications sur votre téléphone Android varie en fonction du système d’exploitation que vous utilisez, nous allons donc décomposer les étapes nécessaires pour chaque version récente.

Android 6.0 et versions ultérieures : comment vérifier les autorisations des applications sur Android

Que vous ayez installé la version bêta d’Android 12, que vous utilisiez Android 11 ou que vous utilisiez un système d’exploitation différent comme One UI ou OxygenOS, les contrôles d’autorisation de l’application doivent être identiques, à l’exception de certains changements de langue. Voici comment examiner les autorisations des applications sur votre téléphone Android d’origine exécutant le nouveau système d’exploitation.

Si vous souhaitez vérifier les autorisations globales des applications

Ouvrez le Paramètres sur votre téléphone. Faites défiler vers le bas pour appuyer sur Intimité. Appuyez ensuite sur Gestionnaire des autorisations.

Vous verrez combien de vos nombre total d’applications avoir la permission d’accéder à des fonctions spécifiques, telles que votre Caméra, Des dossiers, ou alors Microphone.

Source : Android Central Appuyez sur n’importe quelle catégorie pour voir une liste de toutes les applications qui sont Autorisé ou alors Non autorisé/refusé pour accéder à ces données. Appuyez sur n’importe quelle application individuelle pour voir ses autorisations, puis appuyez sur Permettre ou alors Ne pas autoriser/refuser pour les changer. Certaines autorisations comme Microphone vous permettront également de choisir Demandez à chaque fois au lieu.

Sur la même page, appuyez sur Voir toutes les autorisations (nom de l’application) pour voir et modifier ses autorisations disponibles dans toutes les catégories.

Vous pourrez modifier l’accès d’une application aux catégories de données suivantes :

Capteurs corporels Calendrier Journaux d’appels Appareil photo Contacts Fichiers et médias Emplacement Microphone Appareils à proximité Téléphone Activité physique SMS

Bien que ces contrôles soient disponibles sur la plupart des meilleurs téléphones Android, seuls les téléphones Android 12 peuvent accéder au nouveau tableau de bord de confidentialité, qui affiche un graphique indiquant quelles applications ont accédé aux données au cours des dernières 24 heures.

Si vous souhaitez vérifier les autorisations d’application individuelles

Voir un résumé est utile pour vérifier vos habitudes téléphoniques globales. Mais si vous êtes préoccupé par une application spécifique et que vous souhaitez modifier ses autorisations rapidement, il existe un itinéraire plus simple que de passer par le gestionnaire d’autorisations :

Ouvrez le Paramètres sur votre téléphone. Sous Android 12, appuyez sur applications. Dans Android 11, appuyez sur Applications et notifications. Sélectionner Toutes les applications (Android 12) ou Informations sur l’application (Android 11) pour voir une liste alphabétique de chaque application. Faites défiler et robinet l’application en question pour voir son Informations sur l’application. Regarder sous Autorisations. S’il dit Aucune autorisation accordée ou alors Aucune autorisation demandée, l’application ne peut voir aucune de vos données.

S’il affiche des données d’autorisation spécifiques, appuyez sur Autorisations. Vous verrez quelles autorisations sont Autorisé ou alors Interdit. Appuyez sur n’importe quelle catégorie spécifique pour la changer en Permettre ou alors Ne pas autoriser/refuser pour accéder aux données.

De retour sur le principal Informations sur l’application page, faites défiler jusqu’à Applications inutilisées. Vous pouvez configurer automatiquement toutes vos applications supprimer les autorisations si vous ne l’utilisez pas pendant un certain temps.

Vérifiez les autorisations de l’application avant de télécharger

Avant de télécharger une application, en particulier avant d’en payer une, vous voudrez voir quelles autorisations l’application demandera ou nécessitera pour fonctionner correctement. Heureusement, le Google Play Store rend ces autorisations faciles à trouver.

Avant Android 6.0, vous ne pouviez pas modifier les autorisations d’une application. Par conséquent, l’application nécessiterait certaines autorisations lors de son installation. Alors que les experts Android ont trouvé une solution de contournement pour supprimer les autorisations des applications après les avoir téléchargées, cela provoquait souvent le blocage des applications dès qu’elles ne pouvaient pas accéder à quelque chose pour lequel elles “avaient l’autorisation”.

Votre meilleur pari avec un ancien téléphone Android est simplement d’aller à Play Store > Développeur > Détails des autorisations pour savoir ce dont l’application a besoin. Ou, si vous avez déjà téléchargé l’application, vous pouvez accéder à Paramètres > Applications (ou Gestionnaire d’applications) > (Nom de l’application) > Autorisations et voyez ce que l’application nécessite.

Les applications changent parfois leurs conditions d’autorisation après avoir été téléchargées. Si vous avez activé les mises à jour automatiques, ne vous inquiétez pas ; si une application reçoit une mise à jour avec des autorisations modifiées, il vous sera d’abord demandé d’approuver le téléchargement manuellement.

Google a ajouté des outils d’autorisation d’application avec Android 6, mais ces outils ne se sont améliorés qu’avec chaque nouvelle version. Android 11 propose des menus solides et rationalisés pour la gestion des autorisations, mais avec Android 12, vous obtenez de nouvelles capacités. Vous pouvez désactiver l’accès à la caméra ou au micro pour toutes les applications dans les paramètres rapides ; et le nouveau tableau de bord de confidentialité et son résumé des autorisations d’application sont l’une de nos nouvelles fonctionnalités Android 12 préférées.

Alors envisagez d’acheter un téléphone qui vous offrira le meilleur d’Android 12, qu’il s’agisse du Pixel 5 ou du prochain Pixel 6. La gestion des autorisations des applications deviendra beaucoup plus facile.

