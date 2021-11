Comment vérifier les statistiques des joueurs pour la version bêta multijoueur

La version bêta multijoueur de Halo Infinite est maintenant disponible et de nombreux fans ne savent pas comment vérifier et suivre les statistiques de leurs joueurs.

Il est disponible en téléchargement gratuit et est le compagnon en ligne de la campagne de retour de Master Chief en décembre. Bien que la campagne ne soit pas gratuite comme son mode multijoueur, vous pourrez toujours y jouer sans frais supplémentaires si vous êtes abonné au Xbox Game Pass.

Alors que nous attendons avec impatience le prochain chapitre de l’histoire de Master Chief, beaucoup de gens essaient de profiter de son acolyte en ligne.

Comment vérifier les statistiques de Halo Infinite

La seule façon de vérifier et de suivre vos statistiques de joueur Halo Infinite à vie en ce moment est d’utiliser Halotracker.

Il s’agit d’un site Web tiers qui couvre des dizaines de jeux multijoueurs d’Infinite à Fortnite et CoD. Malheureusement, ce n’est pas une solution garantie car les utilisateurs de Reddit signalent des problèmes avec celui-ci.

Certains disent que cela ne fonctionne que sur mobile au lieu de PC, et vous ne pouvez également obtenir des résultats qu’en recherchant votre gamertag au lieu de lier votre profil.

L’application Halo Waypoint est disponible au téléchargement, mais elle ne suit pas non plus les statistiques Infinite au moment de la rédaction. Espérons que tout cela sera modifié à la fin de la bêta.

Quand la bêta multijoueur de Halo Infinite se termine-t-elle ?

La date de fin de la bêta multijoueur Halo Infinite est le 8 décembre.

Les fans espèrent que la possibilité de suivre les statistiques à vie sera ajoutée après la version bêta, mais rien dans le message de bienvenue de 343 ne suggère que ce sera le cas. Le message dit simplement que « tous les systèmes sont prêts à fonctionner » et qu’il peut y avoir des bugs et des bosses en cours de route.

Il est possible que la fonctionnalité soit ajoutée car les développeurs anticipent une énorme augmentation du nombre de joueurs. Bien que non officiels, les progrès à vie ne sont peut-être pas disponibles pour le moment car le jeu est encore techniquement une version bêta et n’a pas atteint la première saison.

Saison 1

La première saison commencera le 8 décembre et toute votre progression depuis la bêta se poursuivra.

Si vous avez acheté le Battle Pass premium ou si vous n’avez pas terminé la version gratuite avant le 8 décembre, les deux options n’expireront pas. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas satisfaits de la façon dont les Battle Pass passent au niveau supérieur.

Les défis hebdomadaires semblent destinés à rester l’itinéraire de mise à niveau, donc aucun changement ne semble être prévu pour cela non plus.

