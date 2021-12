Comment vérifier l’état de la batterie d’un mobile Xiaomi sans rien installer | La technologie

Si vous avez un mobile Xiaomi et que vous voulez savoir comment vous pouvez faire pour connaître l’état de la batterie sans avoir à installer aucun type de programme, vous êtes au bon endroit, puisque nous allons vous en parler.

Peut-être qu’aucun appareil n’est aujourd’hui plus essentiel pour la grande majorité des gens que le téléphone mobile.

C’est quelque chose que nous utilisons tous les jours et pendant longtemps, nous devons donc essayer d’en prendre soin le mieux possible, de le garder en bon état le plus longtemps possible.

Lorsqu’il s’agit de prendre soin de n’importe quel terminal, la batterie est un élément fondamental, car c’est peut-être l’élément de notre smartphone qui remarque le plus le passage des mois et des années.

Ayant abouti à cette réflexion, la vérité est que si nous voulons savoir comment est la batterie de notre téléphone, nous devons connaître son état actuel et pour cela nous pouvons utiliser des applications tierces ou recourir, comme dans le cas des utilisateurs qui avoir un Xiaomi, pour le faire sans avoir besoin de logiciel externe.

C’est pourquoi nous allons voir aujourd’hui comment nous pouvons connaître les état de la batterie de notre terminal Xiaomi d’une manière extrêmement simple et très directe.

Dégradation de la batterie

La durée de vie des batteries est limitée, vous le savez tous, en plus de perdre de l’autonomie au fil des années, chose que les fabricants n’expliquent toujours pas clairement pourquoi un tel fait se produit.

Chaque fois que nous chargeons la batterie en dessous de 70% On démarre ce que j’appelle un cycle, donc si on charge la borne toutes les nuits, on dépasse les 360 cycles au bout d’un an.

Selon diverses études de la 500 cycles grosso modo, les performances de la batterie des smartphones commencent à décliner et commencent à décliner. Cela signifie que, dès la première année d’utilisation ou un an et demi, selon chaque utilisateur, la batterie dure moins longtemps, ce qui nous oblige à charger le terminal plus tôt.

Évidemment, ce ne sont pas des chiffres réels à cent pour cent, puisque nous n’avons pas tous des batteries de la même capacité, nous n’utilisons pas tous nos téléphones portables de la même manière et nous n’avons pas tous le même type de smartphone, mais cela peut être utilisé pour se faire une idée.

Est la dégradation est quelque chose qui se produit Et cela nous ne pourrons pas éviter, mais bien sûr plus nous prenons soin de la batterie, plus elle durera dans sa plage de charge optimale.

Il est inévitable qu’il vienne un moment où cela dure excessivement court et nous devons prendre une décision, entre les deux options possibles qui sont, changer la batterie ou changer de mobile, auquel la dernière option l’emporte presque toujours.

C’est pourquoi il est si important de connaître l’état de notre batterie et si nous ne dépendons d’aucun logiciel tel que le Xiaomi, alors tant mieux.

Etat de la batterie sur Xiaomi

Ce que nous allons utiliser pour vérifier l’état de notre batterie dans un terminal Xiaomi, Redmi ou POCO sont les Codes secrets MIUI.

Bien qu’il existe plusieurs options dans ces codes, la vérité est que nous allons maintenant nous concentrer sur celles qui dépendent de la batterie du terminal, afin que nous puissions vérifier son état et contrôler l’état de la batterie pour le moment.

Pour cela, nous allons suivre les étapes que nous allons vous laisser ci-dessous.

Nous ouvrons l’application téléphonique de notre Xiaomi, Redmi ou POCO, est indifférent. Nous sommes entrés dans le zone où nous marquons les numéros de téléphone à la main et écrivez le code suivant : * # * # 6485 # * # *

À ce moment, une nouvelle fenêtre s’ouvrira devant nous automatiquement sur l’écran de notre Xiaomi où nous trouverons différentes données qui se réfèrent à notre appareil.

Parmi tous, nous devons en examiner quelques-uns, en particulier, car ce sont eux qui marqueront l’état de la batterie. Ceux-ci sont:

MB_06: endroit où l’on peut voir l’état de la batterie de notre terminal mobile. MF_02: nous verrons ici les cycles de charge que nous avons effectués jusqu’à présent sur le smartphone. MB_00: dans cette partie, nous voyons le pourcentage de batterie qu’il nous reste à ce moment-là dans le smartphone.

Codes secrets Xiaomi

Afin de voir l’état de la batterie, nous avons eu recours aux codes secrets de MIUI, la couche de personnalisation de Xiaomi basée sur Android.

Eh bien, il y a plus de codes, pas seulement ceux de la batterie et c’est pourquoi nous allons vous les montrer afin que vous soyez informé de ce que chacun d’eux signifie.

Les codes les plus intéressants sont les suivants :

*#06#: nous verrons le numéro IMEI du terminal. * # * # 4636 # * # *: fournit des informations sur le téléphone, la batterie et les statistiques d’utilisation. * # * # 7780 # * # *: pour réinitialiser le smartphone aux paramètres d’usine, mais uniquement pour les applications. * 2767 * 3855 #: nettoyage et restauration. * # * # 34971539 # * # *: ici, vous obtenez des informations sur la caméra du terminal. * # * # 7594 # * # *: Activez la mise hors tension directe à l’aide du bouton d’alimentation. * # * # 273283 * 255 * 663282 * # * # *– Une sauvegarde rapide s’exécute. * # * # 197328640 # * # *: mode d’essai. * # * # 526 # * # *: Analysez le fonctionnement du réseau local sans fil. * # * # 232338 # * # *: nous verrons l’adresse MAC. * # * # 1472365 # * # *: nous allons voir comment fonctionne le GPS. * # * # 1575 # * # *: tests supplémentaires pour le GPS. * # * # 0283 # * # *: teste le bouclage des paquets. * # * # 0 * # * # *: Test de l’écran LCD. * # * # 0673 # * # *: vérifier le son. * # * # 0842 # * # *: Vérifiez si la vibration et le rétroéclairage fonctionnent correctement. * # * # 2663 # * # *: nous pourrons savoir quelle est la version de l’écran tactile. * # * # 2664 # * # *: performances de l’écran tactile. * # * # 0588 # * # *: teste le capteur de proximité. * # * # 3264 # * # *: indique la version de la RAM. * # * # 232331 # * # *: effectuez un test Bluetooth. * # * # 7262626 # * # *: Essai sur le terrain. * # * # 232337 # * #: on peut voir quelle est l’adresse du Bluetooth du mobile. * # * # 4986 * 2650468 # * # *: nous verrons le firmware des éléments du téléphone. * # * # 1234 # * # *: Fournit des informations sur le micrologiciel du terminal. * # * # 1111 # * # *: version du logiciel FTA. * # * # 2222 # * # *: version matérielle FTA. * # * # 44336 # * # *: Affiche le numéro de build. * # * # 8351 # * # *: de cette façon, nous activons la numérotation vocale. * # * # 8350 # * # *: nous désactivons la numérotation vocale. ## 778 (+ touche d’appel): menu Epst.

Avec tout ce que nous vous avons dit, vous pourrez connaître l’état de la batterie de votre terminal Xiaomi, en plus de connaître une autre série de codes avec des informations qui pourraient être utiles à tout moment.