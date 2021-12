Avec iOS 15.2, Apple a introduit un moyen simple de voir si des réparations ont été effectuées sur un iPhone, y compris si des pièces d’origine ont été utilisées. La fonction avertira également si une pièce ne fonctionne pas normalement. Suivez comment vérifier l’historique de service et les pièces de l’iPhone.

Les versions antérieures d’iOS affichaient un avertissement si des pièces inconnues étaient utilisées dans une réparation iPhone, mais iOS 15.2 devient plus spécifique avec une liste d’historique de service comprenant la confirmation que des pièces Apple authentiques ont été utilisées.

Différents iPhones afficheront plus ou moins de détails. Les iPhone 12 et 13 afficheront les détails du remplacement de la batterie, de l’écran ou de l’appareil photo. L’iPhone 11 indiquera si la batterie ou l’écran a été remplacé. Et l’iPhone Xr, Xs et les versions ultérieures indiqueront si la batterie a été remplacée.

La fonctionnalité révèle également si un composant ne fonctionne pas comme prévu. Et toutes les pièces remplacées apparaîtront comme une « pièce d’origine Apple » ou une pièce inconnue.

Le nouvel outil est pratique pour voir si un atelier de réparation tiers a utilisé des pièces certifiées Apple et pourrait également être utile à vérifier avant d’acheter un iPhone d’occasion.

Comment vérifier l’historique de service et les pièces de l’iPhone

Sous iOS 15.2 ou version ultérieure, ouvrez le Application de paramètres sur votre iPhone Tapez Général

Choisir Sur en haut Sous votre numéro de série en haut, recherchez la section Historique des pièces et des services Appuyez sur une pièce pour voir plus de détails Choisissez En savoir plus pour voir encore plus de détails sur chaque remplacement Si votre iPhone n’a subi aucune réparation ou problème de composant, la section « Historique des pièces et des services » n’apparaîtra pas.

Voici à quoi cela ressemble :

Apple précise également que seul le remplacement/la réparation la plus récente d’une pièce affichera :

L’historique des pièces et de l’entretien s’affiche uniquement si une pièce de votre iPhone a été remplacée ou si une pièce ne fonctionne pas comme prévu. Si une pièce a été révisée plus d’une fois, seule la révision la plus récente apparaîtra.

Découvrez plus de détails sur l’historique de service et les pièces de l’iPhone dans le document d’assistance d’Apple ici.

Lire plus de tutoriels . :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :