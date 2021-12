Comment vérifier si un verre ou un récipient en verre est sans danger pour le micro-ondes | Vie

Tous les récipients ou verres en verre ne peuvent pas être utilisés au micro-ondes, cela peut même être dangereux. Avec cette astuce simple, vous pourrez vous débarrasser des doutes en une minute.

Bien que la croyance populaire soit que tous les récipients et verres en verre peuvent être utilisés au micro-ondes, ce n’est pas vrai.

La vérité est que toutes les verreries ne peuvent pas être utilisées sans danger au micro-ondes, et malheureusement, leur étiquetage n’aide pas à dissiper les doutes, car tous les produits n’indiquent pas clairement s’ils peuvent ou non être utilisés sans danger au micro-ondes.

Il existe des exceptions, les produits ménagers de marques reconnues telles que Duralex ou Pyrex indiquent généralement au moyen d’un symbole sur la base (une sorte de lignes ondulées) qu’ils peuvent être utilisés au micro-ondes, même si ce n’est pas le plus courant, surtout dans verres, gobelets ou plats, qui sont généralement indiqués de toute façon sur les boîtes de vaisselle, que personne ne garde habituellement.

Utiliser un récipient en verre non adapté au micro-ondes peut être dangereux, des températures élevées peuvent par exemple faire exploser le récipient à l’intérieur, nous brûler ou se casser la main lorsque nous le sortons à cause du contraste de température.

Le micro-ondes est un appareil très utile et pratique, mais il existe des aliments avec lesquels il vaut mieux ne pas l’utiliser. Nous vous en montrons quelques-uns.

Si vous avez des doutes, il est préférable de mettre cela en pratique Astuce pour savoir s’il est sécuritaire d’utiliser un récipient en verre ou un verre au micro-ondes.

C’est très simple, il suffit d’insérer le verre, la tasse ou la fontaine en question à l’intérieur du micro-ondes ainsi qu’un mug adapté au micro-ondes rempli d’eau froide, et de le mettre en fonctionnement pendant une minute à puissance maximale.

S’il ne va pas au micro-ondes, l’eau sera froide et le récipient en verre sera chaud. La raison en est que le verre aura absorbé la chaleur, et lorsque cela se produit, cela signifie que la verrerie pourrait surchauffer et se briser si nous la gardons à l’intérieur pendant plusieurs minutes. Si, par contre, l’eau est chaude et le verre froid, cela signifie que l’eau a absorbé la chaleur et non le verre. C’est une bonne nouvelle, et cela signifie que vous pouvez passer le récipient en verre au micro-ondes en toute sécurité.

Maintenant que tu sais comment vérifier votre verre, gobelet ou récipient en cristal au micro-ondes Vous pouvez maintenant vérifier tous les plats pour les articles dangereux ne conviennent pas au micro.