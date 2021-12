Comment vérifier si vous pouvez voir le nouvel aperçu de TweetDeck

Plus tôt cette semaine, nous avons vu le nouvel aperçu de Twitter de TweetDeck déployé auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs. Beaucoup ont demandé comment ils pouvaient afficher la dernière version, et malheureusement, la réponse pourrait ne pas plaire à tout le monde, comme les changements.

Twitter déploie l’avant-première du nouveau TweetDeck depuis quelques mois maintenant. Les utilisateurs sont sélectionnés au hasard aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Heureusement, le compte Twitter de notre site sœur Space Explored a été choisi pour participer aux avant-premières. C’est ainsi que j’ai eu accès à l’aperçu sur mon compte Twitter personnel.

Sur quels appareils puis-je utiliser l’aperçu ?

L’aperçu de TweetDeck n’est disponible que via le navigateur et uniquement avec les appareils dont l’écran mesure au moins 500 x 500 pixels. Malheureusement, cela signifie que la plupart des téléphones ne feront pas l’affaire, et après les tests, l’application TweetDeck Mac ne prend pas non plus en charge l’aperçu.

Je n’ai pas été sélectionné, et maintenant ?

TweetDeck est mon pilote quotidien pour interagir et suivre des sujets sur Twitter, donc quand j’ai vu que Space Explored avait l’aperçu, j’ai voulu l’utiliser sur mon compte pour voir comment je l’aimais. Heureusement, l’aperçu suit tous vos comptes auxquels vous êtes connecté une fois qu’il est actif. Alors maintenant que l’échange de compte est une chose dans TweetDeck, tout ce que j’avais à faire était de passer à mon compte et d’importer mes colonnes précédentes.

Donc, si vous n’avez pas été sélectionné sur votre compte principal et que vous avez d’autres comptes, assurez-vous de parcourir et de vérifier. L’un de ces autres comptes aurait pu obtenir son numéro pour rejoindre l’aperçu, mais vous ne verrez pas l’option tant que vous ne vous connecterez pas à TweetDeck avec ce compte.

Comment quitter l’aperçu de TweetDeck

Si vous finissez par ne pas aimer les changements ou si vous avez besoin d’utiliser les équipes TweetDecks (ce qui n’est pas actuellement pris en charge), il est facile de quitter l’aperçu. Vous devriez voir un bouton « Quitter TweetDeck Preview » dans le coin inférieur gauche. Là, vous pouvez choisir de revenir en arrière ou de désactiver complètement l’aperçu. Ensuite, vous serez ramené à la version actuelle de TweetDeck, où vous pourrez également revenir en arrière si vous ne vous êtes pas désabonné.

Twitter ne prend pas en compte les demandes de participation à l’aperçu et ne choisit les utilisateurs qu’au hasard. Donc, si vous n’avez pas été sélectionné, il est toujours possible que vous ayez accès au nouvel aperçu à l’avenir lorsque Twitter l’ouvrira à plus d’utilisateurs avant la fin du temps imparti.

