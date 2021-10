Comment verrouiller vos tarifs de vol, voyagez comme des rois ! Cette saison des fêtes est tout au sujet de la flexibilité et du transport aérien

Stephen Alden, PDG de Raffles & Orient Express, souligne que plusieurs projets de complexes extraordinaires font la une des journaux avec l’ouverture de Raffles Udaipur et Raffles The Palm, Dubaï. (Image : Raffles The Palm, Dubaï)

Il est facile de se prélasser dans une ambiance festive cette saison et de voyager comme des rois ! Avec de plus en plus de personnes désireuses de voyager à l’étranger, la demande augmente également pendant la saison des fêtes et les longs week-ends. Les plateformes de voyage numériques telles que MakeMyTrip, Agoda et Booking.com déploient des initiatives uniques pour maintenir la demande de voyages plus personnalisée et abordable.

Selon Rajesh Magow, co-fondateur et PDG du groupe MakeMyTrip, « La flexibilité est l’avenir du voyage. C’est ainsi que nous voulons renforcer la demande et mettre la confiance des consommateurs dans la réservation de voyages librement, comme les gens le faisaient avant la pandémie de Covid. »

Et si vous pouviez verrouiller les tarifs des vols pour votre date de voyage ?

Par exemple, le dernier partenariat de MakeMyTrip avec Hopper, l’une des principales applications de réservation de voyages, permet aux voyageurs d’économiser de l’argent avec des options de réservation de voyage flexibles et des recommandations personnalisées.

Les voyageurs adoptent de plus en plus l’utilisation de la fonction de verrouillage des prix récemment lancée par MakeMyTrip pour verrouiller les tarifs des vols jusqu’à sept jours tout en finalisant leurs plans de voyage pour les mois à venir.

Frédéric Lalonde, PDG et co-fondateur de Hopper exprime une perspective de voyage optimiste : « Les attentes des consommateurs ont changé au cours de la dernière année. La flexibilité est un facteur décisif pour les voyageurs. Notre technologie Price Freeze permettra aux voyageurs de MakeMyTrip de planifier leurs voyages en toute tranquillité. »

Non seulement les destinations nationales, mais les destinations de loisirs internationales connaissent également une nette augmentation des réservations.

Daniel D’Souza, président et chef de pays, SOTC Travel a déclaré à FinancialExpress.com : « Avec le nombre de voyageurs entièrement vaccinés à la hausse, couplé à la réouverture des frontières, la confiance dans le transport aérien est à la hausse. Nous assistons à une augmentation des réservations de voyages en avion inclus vers Dubaï, les Maldives, l’Europe, etc. pour les destinations internationales.

La confiance du transport aérien est de retour !

La résurgence des voyages d’inspiration festive est en préparation depuis un certain temps, comme l’indique une légère augmentation de la demande de réservations de voyages.

Rajeev Kale, président et chef de pays – Vacances, MICE, Visa, Thomas Cook India a salué l’annonce du gouvernement indien d’autoriser les transporteurs nationaux à opérer à 100 % de leur capacité d’avant COVID à partir du 18 octobre 2021.

Dans ses mots, « Avec la confiance des consommateurs et une augmentation de la demande pour la saison Dussehra-Diwali et Noël-Nouvel An, l’annonce n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. »

« Du point de vue du MICE d’entreprise également, cela offre une marge de manœuvre importante pour les groupes d’incitation nationaux servant à catalyser la reprise globale de l’industrie du voyage et du tourisme », ajoute Rajesh Kale.

UAE Expo 2020 : Taj Hotels à Dubaï déroule le tapis rouge !

Fait intéressant, Dubaï se classe parmi les destinations de loisirs et d’affaires les plus populaires pour les Indiens en 2021, selon les données de réservation de voyages d’Agoda.

Avec la reprise des voyages internationaux avec un intérêt renouvelé pour l’UAE Expo 2020, les hôtels Taj à Dubaï, Taj Dubaï et Taj Jumeirah Lakes Towers offrent des séjours de luxe et des expériences culinaires exceptionnels aux voyageurs de la très attendue UAE Expo 2020. En fait, Taj Dubaï est prêt à présenter son restaurant signature appelé Bombay Brasserie, avec sa gamme éclectique de cuisines indiennes classiques et contemporaines.

Dubaï : destination préférée des voyageurs indiens

De toute évidence, les voyages internationaux s’ouvrent maintenant et Dubaï est en train de devenir un hotspot incroyable pour les voyageurs indiens.

Agnès Roquerfort, directrice du développement de Accor, est d’avis que les voyages en complexe connaissent une augmentation de la demande car la pandémie a déclenché le désir des gens de voyager vers leurs destinations de rêve et de découvrir le monde en petits groupes ou avec leurs familles.

Notamment, cette observation s’inscrit dans le contexte du récent lancement du Raffles The Palm, Dubaï le 1er octobre 2021. Avec plus de 389 chambres de luxe, l’hôtel est situé sur Palm Jumeirah, qui est connu pour être l’un des plus grands au monde. îles artificielles et archipel.

Stephen Alden, PDG de Raffles & Orient Express, souligne que plusieurs projets de complexes extraordinaires font la une des journaux avec l’ouverture de Raffles Udaipur et Raffles The Palm, Dubaï.

Pendant ce temps, Krishna Rathi, directeur de pays pour l’Inde, le Sri Lanka et le Népal, Agoda a déclaré : « Pour les voyageurs indiens, l’exposition UAE Expo de cette année offre une excuse encore meilleure pour effectuer certains de leurs premiers grands voyages internationaux. »

À quoi s’attendre à UAE Expo 2020

Agoda déploie des offres alléchantes pour les voyageurs à l’occasion de l’UAE Expo 2020. La très attendue UAE Expo se fond dans une symbiose de gastronomie, de culture et de tourisme durable, d’octobre à mars 2022, réunissant ainsi plus de 192 pays sous un même toit.

S’étendant sur des semaines à thème éducatif qui couvrent le climat à l’espace, les productions musicales, les spectacles musicaux, le théâtre de rue, l’art et la culture et l’architecture, l’UAE Expo couvre tout.

La plate-forme numérique internationale de réservation de voyages Agoda informe que les voyageurs indiens peuvent bénéficier d’une remise supplémentaire de 12% lorsqu’ils utilisent leur carte de crédit Visa pour leurs réservations de voyages de plus grande valeur.

Vacances Air Arabia en Inde

Compte tenu de l’opportunité solide et croissante dans le segment des voyages internationaux, Thomas Cook (India) Limited et sa société de groupe, SOTC Travel Ltd, ont signé un accord de 3 ans avec Air Arabia, pour proposer une gamme de vacances personnalisables tout compris pour Les segments de voyage variés de l’Inde couvrent les familles, les couples, les milléniaux, les groupes d’amis voyageant ensemble, les voyageurs seniors et les clients B-loisirs.

Pour les voyageurs indiens, le principal avantage est de tirer parti des produits de vacances groupés à des prix attractifs qui rassemblent les forces respectives de Thomas Cook India, SOTC et Air Arabia, avec un avantage supplémentaire d’options de vacances prêtes à réserver, d’itinéraires personnalisables et plus encore.

Mahesh Iyer, Thomas Cook (India) Ltd a exprimé sa confiance que l’accord stratégique avec Air Arabia profitera aux voyageurs indiens : « L’avantage pour le consommateur est important ; il tire parti des atouts du réseau de tarification des produits aériens d’Air Arabia avec diverses options de vacances, le pouvoir d’achat combiné de Thomas Cook (Inde) et de SOTC, leaders dans le domaine des vacances.

Quoi de plus excitant qu’un match de cricket entre l’Inde et le Pakistan ?

En attendant, Booking.com a déployé une offre encore plus alléchante en cette période festive pour les fans de cricket indiens ! Pour les fans inconditionnels de cricket en Inde, rien ne peut être aussi excitant que de regarder un match entre l’Inde et le Pakistan sur le terrain de cricket !

En tant que partenaire officiel de réservation d’hébergement pour la Coupe du monde masculine ICC T20, Booking.com propose une offre alléchante aux fans de cricket indiens.

Un séjour de luxe sur le thème du cricket, le pavillon T20 spécialement créé par la plate-forme dans la suite présidentielle du Grand Hyatt Mumbai Hotel & Residences ravira les amateurs de cricket.

Comment réserver le pavillon T20 dans la suite présidentielle du Grand Hyatt Mumbai Hotel & Residences

Les fans de cricket peuvent profiter du très attendu match de la Coupe du monde IND vs Pak T20 au « T20 Pavilion – An Ultimate Cricket Stay » en Inde.

Booking.com propose une expérience personnalisée comprenant des maillots de cricket personnalisés et des accessoires comprenant des drapeaux et des sifflets, juste pour s’assurer que l’enthousiasme des fans de cricket indiens ne cesse d’encourager leur équipe préférée.

Pour les fans de cricket désireux de réserver leur séjour, cette offre débute le 16 octobre 2021 à partir de 16h30.

Les fans chanceux peuvent s’attendre à une action en direct à The T20 Pavilion Suite et avoir une occasion exclusive de rencontrer l’acteur de Bollywood Shraddha Kapoor.

Soulignant que le cricket n’est pas seulement un sport en Inde, mais une émotion qui unit tout le pays, le directeur régional de Booking.com pour l’Asie du Sud a déclaré : « Le pavillon T20 est une occasion unique pour les fans de cricket de ressentir l’ambiance et l’énergie de un stade de cricket classique recréé dans une suite d’hôtel de luxe à Mumbai… nous espérons créer des souvenirs et des expériences inoubliables en dehors du terrain pour les fans de cricket indiens.

Cependant, le séjour n’est disponible que pour les clients entièrement vaccinés.

Gros changement ! Des voyages d’urgence aux demandes de loisirs

« Il y a eu un glissement des voyages d’urgence vers les demandes de loisirs. Notre demande actuelle est de 60 à 70% de plus et assiste à une augmentation pour Dubaï, l’Expo 2020 étant une attraction majeure, la Suisse et la France, tandis que les Maldives continuent d’être un favori », a déclaré Daniel D’Souza, président et chef de pays, SOTC Travel. FinancialExpress.com.

Il est facile d’accueillir à nouveau ces tendances de voyage simplement parce que la pandémie a appris au monde à valoriser le temps, l’espace et la sécurité et, comme tout le monde en conviendra, voyager n’a jamais cessé d’être amusant !

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.