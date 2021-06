Comment Verstappen a sauvé une victoire qu’il avait gâchée · .

À Bahreïn, Max Verstappen a fait une passe en fin de course sur Lewis Hamilton et a offert la victoire dans la course d’ouverture de la saison à son rival du championnat.

En Espagne, Hamilton a plongé dans les stands avant son rival, voyant une menace potentielle en étant le premier à chausser des pneus neufs, et a de nouveau gagné.

En France, il y avait des occasions de refaire les mêmes erreurs. Mais Verstappen et Red Bull les ont évités et ont réparé ce qui ressemblait à une erreur de course perdue quelques secondes après le départ.

Verstappen donne la tête à Hamilton

Lorsque les pilotes de F1 se sont aventurés hors des stands Paul Ricard pour leurs premiers tours depuis les qualifications, ils ont découvert des conditions de piste remarquablement différentes. De fortes pluies étaient tombées le matin – la piste était inondée pendant la course de F3 – et bien que la piste ait séché, il faisait plus frais de plus de 15 °C.

L’effet qui a eu sur la tenue de route des voitures était profond. De plus, cela a contribué à la course la plus imprévisible que Paul Ricard ait connue depuis le retour de la F1 sur la piste il y a trois ans.

Verstappen a glissé au départ. La première surprise est venue alors que le peloton arrondissait les virages un et deux. Ou, dans le cas de Verstappen, tournez un, alors qu’il coupe l’intérieur du virage deux à droite.

Hamilton a pris la tête, mais pour commencer, Verstappen s’est assis à bout portant. Sergio Perez n’avait pas la même vitesse immédiate que son coéquipier, alors le trio de tête s’est éloigné, Perez de quatre secondes de retard et Carlos Sainz Jnr disparaissant rapidement derrière eux à la cinquième place dans ce qui allait s’avérer un après-midi terrible pour Ferrari.

Après être resté un peu plus de deux secondes derrière Hamilton, Verstappen a soudainement perdu une seconde au 15e tour. Cela ressemblait à un moment charnière – une chance pour Mercedes de faire son premier arrêt au stand, de prendre l’avantage et de s’assurer que Hamilton pourrait conduire en tête.

Étonnamment, ils ont choisi de faire venir Bottas. L’équipe a expliqué plus tard qu’il ne s’agissait pas d’une tentative de remporter un doublé en sautant Bottas devant Verstappen, mais d’une réponse nécessaire à une vibration sur la voiture de Bottas.

Même ainsi, comme il suivait un peu plus de deux secondes et demie derrière Verstappen, cela allait inévitablement provoquer une réponse de Red Bull. Effectivement, ils ont fait venir leur pilote de tête, mais étonnamment, Mercedes a laissé Hamilton de côté.

Un « undercut » inattendu

Red Bull leur a fait payer pour cet oubli. Bien que Verstappen ait eu 3,1 secondes de retard sur Hamilton avant d’aller aux stands, même si Hamilton n’a pas donné grand-chose lorsqu’il s’est arrêté la prochaine fois, un tour rapide de Verstappen l’a aidé à prendre la tête. Mercedes avait eu une chance de remporter la victoire et l’avait gaspillée.

À la grande surprise des deux pilotes, Verstappen a « coupé » HamiltonEven Verstappen a été surpris par cette évolution. « Mon tour de piste était bon, mais je ne m’attendais pas à ce que le dégagement soit si important », a-t-il déclaré. “Mais quand je suis sorti, j’ai soudainement eu tellement plus d’adhérence sur les pneus partout.

“Je ne sais pas à quelle vitesse l’arrêt de Lewis a été ou quoi que ce soit, donc je dois le revoir, mais je pense que personne – y compris nous – nous n’avons jamais pensé à saper Lewis.”

Cependant, le bénéfice de ses nouveaux pneus s’estompe rapidement. « Avec des pneus neufs, vous avez un tour où, bien sûr, tout va beaucoup mieux. [But] dès que j’étais en tête dans les deux tours suivants, ils ne se sentaient plus aussi bien.

Hamilton pourrait-il reprendre son avance sur la piste ? Au cours des tours qui ont suivi, il a fortement appuyé Verstappen. Mais Red Bull avait installé un nouveau moteur et des ailes arrière plus minces sur leurs voitures, ce qui en faisait l’une des plus rapides en ligne droite, tandis que Hamilton était au bas du piège à vitesse.

“Le nouveau moteur Honda aura un peu plus de puissance, je suppose”, avait observé la veille le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff. « C’est assez normal si vous mettez le nouveau moteur dans la piscine.

“D’un autre côté, ils ont un aileron arrière beaucoup moins traînant que nous, ce qui en temps absolu est bon pour eux.” Cette configuration n’était pas une option pour Mercedes, a-t-il déclaré. “Pour nous, cela n’aurait pas fonctionné car même avec leur aileron arrière moindre, ils étaient toujours capables de faire les temps de secteur dans le secteur trois dans les virages que nous avions.”

L’avantage de vitesse en ligne droite de Red Bull était tel que même lorsque Hamilton a franchi la ligne de départ à moins d’une demi-seconde de son rival, il n’a pas pu lancer une attaque sérieuse.

Interrupteur à deux arrêts

Après huit tours, Verstappen a commencé à se dégager. Mais maintenant, il y avait une autre préoccupation pour les stratèges : malgré le passage aux pneus durs, les temps au tour montaient à nouveau. Que ce soit une conséquence de la piste plus froide, de la réduction du caoutchouc sur sa surface, de la pression des pneus plus élevée imposée pour cette course, ou d’une combinaison, cela faisait basculer ce qui était auparavant une course à un arrêt cloué dans un territoire à deux arrêts .

Après le deuxième arrêt, Verstappen a rattrapé et dépassé Hamilton. Red Bull avait déjà été piqué par Mercedes dans ce genre de combat stratégique et n’était pas sur le point de l’être à nouveau. Alors que le tour 31 passait, les deux pilotes Mercedes perdaient clairement le rythme, et l’équipe a des raisons évidentes d’envisager un deuxième arrêt au stand. Le problème était que cela les ferait tomber derrière Perez, qui a fait son premier arrêt au stand plus tard que les trois autres, et serait évidemment beaucoup plus obligeant pour Verstappen.

Ainsi, au 32e tour, après seulement 14 tours sur dur, Red Bull a cédé la tête et a mis Verstappen sur un train de pneus à composé moyen pour couvrir les 21 derniers tours. Perez s’est éloigné du chemin lorsque son coéquipier est apparu dans ses rétroviseurs au 34e tour, perdant 1,4 seconde pour aider son coéquipier à progresser.

La valeur de ce sacrifice pourrait être appréciée d’ici la fin de la course. Après avoir dépassé Bottas pour la deuxième place au 43e tour – le pilote Mercedes l’aidant à progresser en se freinant à la chicane – Verstappen est arrivé derrière Hamilton dans l’avant-dernier tour.

Il aurait peut-être trouvé son rival moins coopératif si cela avait été la dernière tournée, même compte tenu de l’énorme différence de vitesse entre les deux. Mais Hamilton a reconnu la futilité d’essayer de retarder un pilote avec des pneus beaucoup plus frais dans une zone DRS. « Il avait ouvert le DRS et s’il ne m’avait pas dépassé là-bas, il m’aurait dépassé dans la ligne droite après », a-t-il déclaré.

Trois tours plus tôt, Perez avait soulagé Bottas de la dernière place du podium. Ce faisant, il a quitté la piste et Mercedes a décidé de parier sur l’abandon de Bottas dans l’espoir que son rival puisse obtenir une pénalité de temps. Cela leur aurait donné trois points supplémentaires au lieu de celui qu’ils ont laissé passer en refusant de mettre Bottas sur un nouveau train de pneus pour réaliser le tour le plus rapide. Cependant, Perez a été autorisé et Verstappen a ajouté le point bonus pour terminer un transport maximum de 26.

McLaren profite d’une journée difficile pour Ferrari

Leclerc a fait un arrêt supplémentaire aux stands et a terminé 16e. Le pilote qui était cinquième à la fin du premier tour – Sainz – est tombé des points à cinq tours de chez lui. Son coéquipier Charles Leclerc, qui a débuté le deuxième tour en septième place, avait chuté à la 16e place après un deuxième arrêt au stand. Ce fut une course abjecte pour Ferrari, qui a apparemment lutté plus que n’importe lequel de ses rivaux pour faire face au changement de conditions du jour au lendemain.

Les difficultés de Ferrari ont laissé un objectif grand ouvert pour McLaren et ils ont saisi leur opportunité, Lando Norris et Daniel Ricciardo prenant les deux places suivantes après les deux meilleures équipes. Ce parcours de 18 points a fait basculer la bataille pour la troisième place du championnat des constructeurs en leur faveur.

Norris a prolongé sa course aux points avec la cinquième place dans une course qui a commencé sans promesse. Un problème de changement de vitesse lui a coûté deux places au départ, et il y a eu des grognements à la radio sur la manière dont Ricciardo l’a devancé.

Mais il est vite devenu évident que le MCL35M était beaucoup plus heureux avec ses pneus que le SF21. “Je pense que nous avons été bons dans le premier relais”, a déclaré Norris. « Tout le monde était si lent – ​​je pense que les Ferrari étaient très lentes et qu’elles tenaient l’AlphaTauri et les Alpines. Ensuite, tout le monde a vraiment détruit ses pneus.

Alors que Ricciardo s’arrêtait tôt pour troubler les Ferrari – sautant Sainz et dépassant bientôt Leclerc – Norris a couru longtemps avec son premier train de pneus. « Même si c’était vraiment terrible à la fin du premier relais, je ne suis toujours pas sorti si loin derrière toutes ces voitures avec des pneus neufs.

McLaren a profité de la journée sans joie de Ferrari. Norris pouvait également se permettre de mieux traiter ses pneus lors de la phase d’échauffement initiale. «Je pourrais les amener gentiment et ainsi de suite. J’ai créé un gros delta sur les pneus pour revenir assez facilement. C’était donc une bonne course amusante pour moi.

Il a dépassé à la fois Ferrari et Pierre Gasly – ce dernier lui donnant du fil à retordre comme lui – et enfin Ricciardo pour la cinquième place. Derrière Ricciardo et Gasly se trouvaient Fernando Alonso et les deux pilotes Aston Martin, qui ont effectué de longs relais d’ouverture pour aider à sécuriser les positions finales payantes.

Derrière Sainz se trouvait George Russell, un tour en retard et quelque peu perplexe quant à la façon dont il avait réussi à battre une Alpine, une AlphaTauri et une Ferrari sans toutefois marquer de points.

Red Bull se prépare pour un joyeux retour aux sources

Red Bull a étendu ses avantages au championnat Après que Verstappen ait remporté la pole position samedi, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que s’ils pouvaient battre Mercedes au Paul Ricard, ils pourraient les battre n’importe où.

Il s’agissait de la troisième victoire consécutive pour Red Bull, et sans l’éclatement du pneu arrière gauche de Verstappen à Bakou, cela aurait été trois au trot pour lui aussi. En l’état, il a porté son avance au championnat à 12 points.

Mais plus important que cela, c’est ce que signifie gagner sur un circuit comme le Paul Ricard pour Red Bull. Comme l’a indiqué Horner, la victoire sur un circuit routier typique de nombreuses pistes qui composent les prochaines manches – à commencer par un trio efficace de courses à domicile pour Red Bull – est la meilleure indication que Verstappen est prêt à mettre fin au règne de Hamilton en tant que champion.

