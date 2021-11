Comment Verstappen peut remporter le championnat de F1 lors de la prochaine course · .

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix du Qatar, mais Max Verstappen a pu limiter ses pertes en terminant deuxième et en obtenant le point de bonus pour le tour le plus rapide.

Cela signifie que Verstappen a toujours une avance de huit points avant le premier Grand Prix d’Arabie saoudite le 5 décembre. Comme il s’agit de l’avant-dernière manche du championnat, le pilote de 24 ans pourrait remporter son premier championnat du monde de Formule 1 à une course de la fin, mais il lui faudra un gros résultat pour le faire.

Si Verstappen remporte la course, il remportera le championnat si Hamilton termine septième ou moins. Les chances s’améliorent légèrement pour Verstappen s’il gagne et termine avec le tour le plus rapide, où il remporterait le titre si Hamilton termine sixième ou moins.

Verstappen peut décrocher le titre avec une deuxième place, plus le tour le plus rapide, et Hamilton terminant 10e ou moins. Si Verstappen termine deuxième mais ne réalise pas le tour le plus rapide, il remportera toujours le titre si Hamilton ne parvient pas à marquer.

Dans chacun de ces scénarios, Verstappen sera assuré du championnat s’il mène d’au moins 26 points avant la finale de la saison à Abu Dhabi. Si la paire termine la saison à égalité de points, le nombre de victoires sera d’abord utilisé pour décider qui remportera le championnat. Cependant, dans tous les scénarios où cela se produit, Verstappen sera le champion.

Permutations de points du Grand Prix d’Arabie Saoudite

Les tableaux ci-dessous montrent toutes les combinaisons possibles de positions finales pour les prétendants au championnat et veulent que l’avance de points de Verstappen sur Hamilton soit dans ces scénarios.

Les positions d’arrivée dans lesquelles Verstappen remportera le titre en Arabie saoudite sont surlignées en bleu. Hamilton ne peut pas remporter le titre lors de la prochaine course.

Verstappen marque le point du tour le plus rapideVerstappen position finale1234567891011+/DNFLa position finale d’Hamilton12-1-4-6-8-10-12-14-15-16216631-1-3-5-7-8-9319126420-2-4-5-642215127531-1-2-352417141175310-1626191613117532172821181513117543830232017151311765932252219171513118710332623201816141210811+/DNF342724211917151311109H marque le point du tour le plus rapideVerstappen position finale1234567891011/DNFLa position finale d’Hamilton10-3-6-8-10-12-14-16-17-1821441-1-3-5-7-9-10-1131710420-2-4-6-7-84201310531-1-3-4- 552215129531-1-2-362417141195310-17261916131195321828211815131195439302320171513119651031242118161412108611/DNF33262320181614121098Aucun des pilotes ne marque le point du tour le plus rapideVerstappen position finale1234567891011+/DNFLa position finale d’Hamilton11-2-5-7-9-11-13-15-16-17215520-2-4-6-8-9-1031811531-1-3-5-6-742114116420-2-3-45231613106420-1- 262518151210642107272017141210643282922191614121065493124211816141210761032252219171513119711+/DNF33262320181614121098

