Comment vider la corbeille dans Gmail et obtenir plus d’espace

RÉPONSE RAPIDE

Pour vider la corbeille dans Gmail, accédez à la Déchets dossier. Au sommet se trouve une boîte qui dit Vider la corbeille maintenant. Sélectionnez-le et regardez votre poubelle se vider et votre espace de stockage revenir. Ou bien, Gmail supprimera automatiquement tous les e-mails qui ont été dans la corbeille pendant plus de 30 jours.

Comment vider la corbeille dans Gmail

Allez dans votre Déchets dossier dont le lien se trouve dans la colonne de gauche des dossiers de courrier électronique. Remarque, vous devrez peut-être cliquer sur le Plus/Moins lien pour voir le dossier Corbeille.

En haut, vous verrez un bleu Vider la corbeille maintenant. Cliquez dessus et vous verrez l’invite suivante.

Cliquez sur d’accord et la corbeille sera supprimée. Notez qu’une fois qu’il est parti, il est parti pour toujours. Soyez donc absolument sûr avant de cliquer sur ce bouton OK. Maintenant, admirez votre poubelle vide et plus d’espace de stockage.

Non. Une fois que vous avez supprimé la corbeille Gmail, les e-mails disparaissent pour toujours. Mais si vous téléchargez vos e-mails sur un client de messagerie tel qu’Outlook à l’aide de POP, après avoir supprimé ces e-mails de votre ordinateur, vous pouvez théoriquement les récupérer à l’aide d’un outil tel que Recuva. Mais depuis la version web de Gmail ? Non, la suppression est définitive.

Gmail supprime-t-il automatiquement la corbeille ?

Gmail supprimera automatiquement tous les e-mails qui sont restés dans la corbeille depuis plus de 30 jours.

commentaires