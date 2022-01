Comment vider votre file d’attente sur Spotify

Si vous êtes quelqu’un qui ajoute beaucoup de chansons à votre file d’attente et laisse tout se dérouler, vous pouvez parfois oublier ce qui se passe ensuite. Si vous devez effacer l’ardoise, vous voudrez savoir comment effacer votre file d’attente Spotify.

Lire la suite: Comment créer des playlists collaboratives sur Spotify

RÉPONSE RAPIDE

Pour effacer votre file d’attente Spotify sur Android et iOS, ouvrez votre chanson actuelle en plein écran et appuyez sur le bouton File d’attente bouton dans le coin inférieur droit. appuyez sur la Effacer la file d’attente bouton, situé à côté de Suivant dans la file d’attente.

Pour effacer votre file d’attente Spotify sur l’application de bureau et le lecteur Web, cliquez sur le bouton File d’attente dans la barre de lecture en bas de l’interface. Ensuite, cliquez sur EFFACER LA FILE D’ATTENTE, situé à droite de Suivant dans la file d’attente.

SAUT AUX SECTIONS CLÉS

Effacer votre file d’attente Spotify vous permet de recommencer à zéro. Toutes les chansons que vous avez mises en file d’attente seront supprimées et vous serez libre de commencer à ajouter les chansons que vous souhaitez écouter à ce moment-là.

Comment voir votre file d’attente sur Spotify

Curtis Joe / Autorité Android

Tout d’abord, vous devez savoir comment voir toutes les chansons que vous avez mises en file d’attente sur Spotify. Pour cela, il faut savoir où trouver le bouton file d’attente. Le bouton de file d’attente sur Spotify ressemble à une liste de chansons. Il ressemble à trois lignes horizontales avec un triangle orienté vers la droite en haut à gauche.

Sur les appareils Android et iOS, cela se trouve plus facilement sur l’écran de lecture. Lorsque vous avez une chanson en cours de lecture et que cette chanson est en plein écran, le bouton de file d’attente apparaîtra dans le coin inférieur droit sous les commandes multimédias.

Sur l’application de bureau et le lecteur Web, le bouton de file d’attente se trouve toujours dans la barre de lecture en bas de l’interface, à droite des commandes multimédias. Il est près du curseur de volume.

Après avoir sélectionné le bouton de file d’attente, vous pouvez voir toutes vos chansons en file d’attente.

Comment vider votre file d’attente sur Spotify (Android et iOS)

Curtis Joe / Autorité Android

Effacer votre file d’attente est simple sur les appareils Android et iOS.

Ouvrez l’application mobile Spotify. Commencez à jouer une chanson si vous ne l’avez pas déjà fait. Ouvrez la chanson en cours en plein écran et appuyez sur le File d’attente bouton dans le coin inférieur droit. Cela ressemble à trois lignes horizontales, avec un triangle orienté vers la droite en haut à gauche. Sur l’écran suivant, appuyez sur le Effacer la file d’attente bouton, situé à droite de Suivant dans la file d’attente.

Comment effacer votre file d’attente sur Spotify (ordinateur de bureau et lecteur Web)

Curtis Joe / Autorité Android

L’effacement de votre file d’attente fonctionne de la même manière sur l’application de bureau et le lecteur Web.

Ouvrez l’application de bureau Spotify ou le lecteur Web. Clique le File d’attente dans la barre de lecture en bas de l’interface. Cela ressemble à trois lignes horizontales, avec un triangle orienté vers la droite en haut à gauche. Sur la page suivante, cliquez sur le EFFACER LA FILE D’ATTENTE bouton, situé à droite de Suivant dans la file d’attente.

Si vous avez juste besoin de supprimer une chanson de votre file d’attente, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur la chanson dans la liste et sélectionner Supprimer de la file d’attente.

Lire la suite: Comment télécharger de la musique depuis Spotify

FAQ

Qu’est-ce qu’une file d’attente sur Spotify ?

Une file d’attente est une file d’attente ou une séquence de choses dans l’ordre. Dans ce cas, lorsque vous ajoutez de la musique à votre file d’attente dans Spotify, cela signifie que c’est ce qui arrivera ensuite. Si vous ajoutez plusieurs chansons à votre file d’attente, elles seront jouées dans l’ordre dans lequel vous les avez ajoutées.

Que signifie « Ajouter à la file d’attente » sur Spotify ?

Ajouter quelque chose à votre file d’attente sur Spotify signifie que vous mettez ce morceau de musique ou ce contenu en file d’attente pour être lu. Le contenu sera lu dans l’ordre lorsqu’il sera mis en file d’attente.

Cela s’applique également lorsque vous écoutez quelque chose comme une liste de lecture. Si vous êtes au milieu d’une liste de lecture et que vous ajoutez une chanson à votre file d’attente depuis un autre endroit, la musique de la file d’attente est prioritaire. La musique de votre file d’attente sera jouée avant le reste de cette liste de lecture.

commentaires