Comment Vin Diesel et Meadow Walker de F9 ont célébré ce qui aurait été le 48e anniversaire de Paul Walker

Au fil du temps, il devient de plus en plus évident que Meadow Walker était vraiment la prunelle des yeux de son père. La jeune Walker manquera certainement beaucoup à son père, mais elle semble avoir un solide système de soutien, qui comprend le leader intrépide de la franchise Fast and Furious, Vin Diesel. Lui et Walker étaient incroyablement proches, et leurs familles le restent à ce jour. Dans son propre hommage à son défunt ami et collègue, Diesel a inclus une douce alambic mettant en vedette son Dominic Toretto et Brian O’Conner de Walker :