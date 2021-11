Comment Vince Gill a pris place à la première table de Country

Si c’était dans le monde du football, vous appelleriez cela un transfert de rêve. Après avoir émergé sur trois albums avec le groupe roots-pop Pure Prairie League au tournant des années 80, Vince Gill avait fait quelques incursions dans la scène country traditionnelle avec son premier contrat avec une major sur RCA. Ils ont sorti son premier album de 1985, The Things That Matter, et son suivi de 1987, The Way Back Home.

Mais c’est un déménagement à MCA, qu’il a appelé sa maison depuis, qui a donné naissance à l’album révolutionnaire primé à plusieurs reprises, When I Call Your Name, sorti le 14 novembre 1989. Le disque a été enregistré aux Emerald Studios de Nashville avec Le vieil ami de Gill, le producteur-exécutif très respecté Tony Brown.

Il présentait des voix aussi formidables qu’Emmylou Harris et Patty Loveless, tandis que le claviériste Barry Beckett, le bassiste Willie Weeks et les guitaristes Randy Scruggs et Fred Tackett étaient également à bord. Au moment où l’album arrivait à son terme, le chanteur, auteur-compositeur et guitariste originaire de l’Oklahoma avait confirmé une place au sommet du pays, avec une intronisation au Grand Ole Opry en 1991.

Excité dans une nouvelle maison

Brown avait signé Gill chez RCA lorsque le producteur était dans A&R au label, mais l’artiste est parti pour MCA avant qu’ils ne puissent travailler ensemble. « Je suis vraiment excité d’être avec MCA et de travailler à nouveau avec Tony Brown », a déclaré Gill à Cashbox en 1989. « Nous n’avons jamais eu la chance de donner suite à ce que nous avions tous les deux en tête pour moi, alors je suis très heureux d’être de retour avec lui.

When I Call Your Name devient son premier album d’or, à l’automne 1990, devenant disque de platine en 1991 et double disque de platine en 1996. Le disque n’offre pas moins de quatre singles à succès : la collaboration d’écriture avec Rosanne Cash, « Jamais seul »; Le duo de Gill avec Reba McEntire, « Oklahoma Swing »; la chanson-titre n°2, avec les choeurs de Loveless, sur le tube duquel Gill avait chanté « Timber I’m Falling In Love » ; et le n°3 « Never Knew Lonely ». Gill a co-écrit « Sight For Sore Eyes » avec l’un de ses héros, le pilier texan Guy Clark, dont il a également repris « Rita Ballou » (la chanson d’ouverture du premier album de Clark en 1975, Old No.1).

Brûler la maison

La critique de « Never Alone » par Billboard a observé: « Le premier effort de Gill sur son nouveau label met en valeur sa voix pure d’enfant de choeur alors qu’il témoigne de la ténacité du véritable amour. » Ensuite, Mark Andrews, directeur des programmes de la station country KEBC, à Oklahoma City, est devenu l’un des premiers défenseurs de la collaboration Gill-McEntire, avant même qu’il ne s’agisse d’un single. « Celui-ci va brûler la maison », a-t-il déclaré à Billboard. «Nous l’avons joué dans un club de danse disco ici et vous pouviez entendre le bourdonnement de la foule alors qu’elle réagissait. Vous ne pouvez pas empêcher votre orteil de taper. Si celui-ci ne vous allume pas, vous n’avez pas d’interrupteurs.

La chanson titre de When I Call Your Name, écrite par Gill et Tim DuBois (la même équipe derrière « Oklahoma Swing ») est non seulement devenue le premier grand succès de la star, mais a également remporté le single de l’année aux CMA Awards de 1990. C’était également nommé Meilleure performance vocale country, homme, aux Grammy Awards. Gill a montré sa polyvalence et sa générosité en cette année charnière de 1989 en travaillant avec d’autres noms, de Dolly Parton à Kim Carnes.

Une nouvelle tranche d’âge

« Je pense que nous avons maintenant une toute nouvelle tranche d’âge d’auditeurs qui ont vraiment essayé de trouver un endroit où aller sur le cadran de la radio », a déclaré Gill à Cashbox. « C’est une sorte de progression naturelle chez les enfants qui avaient 20 ans quand j’avais 20 ans en ont maintenant environ 35 et se sont un peu installés et recherchent le genre de musique qu’ils aimaient à l’époque. »

Quand il a fait l’album, Gill se rendait encore à Nashville, quelques années après avoir commencé son histoire d’amour permanente avec Music City. Comme il l’a dit à cet écrivain en 2016 : « J’ai déménagé ici du sud de la Californie, qui fait 75 heures et est ensoleillé tous les jours. Je me suis présenté ici et il faisait 17 en dessous de zéro. Il faisait froid. ‘Qu’est-ce que j’ai fait?!’

Écoutez le meilleur de Vince Gill sur Apple Music et Spotify.

« Je n’ai pas déménagé ici avant 1983 », a-t-il poursuivi, « mais j’ai fait un tas de voyages ici pour travailler sur des disques, travailler avec d’autres personnes et faire des tournées, donc j’ai eu environ huit bonnes années de beaucoup de temps dans Nashville et j’ai toujours eu l’impression que je finirais ici. L’occasion était enfin le bon moment pour se présenter. Je ne vais nulle part ailleurs, c’est sûr.

Achetez ou diffusez l’édition vinyle du 30e anniversaire de When I Call Your Name.