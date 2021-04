Comment Vince McMahon, Triple H, Shawn Michaels et d’autres ont ressenti le fait de le faire champion

Aujourd’hui, Chris Benoit est un sale nom dans la lutte professionnelle.

Avant ses meurtres-suicides en 2007, Benoit était largement considéré comme l’un des meilleurs interprètes du ring au monde.

WWE

Benoit est un ancien champion des poids lourds

Il avait l’habitude de dire à tout le monde qu’il était le «meilleur lutteur technique» du monde et ils étaient invités à lui prouver qu’il avait tort. Très peu le pourraient.

Pourtant, quand il est finalement arrivé en tant que Champion du Monde des Poids Lourds en 2004, c’était encore quelque chose d’une surprise. Benoit n’était pas le demi-pied typique que Vince McMahon avait fait des superstars au tournant du millénaire dans le moule de The Rock, Triple H, Brock Lesnar et ainsi de suite.

Quand Eddie Guerrero et Chris Benoit sont entrés à la WWE en 2000 en tant que The Radicalz avec Dean Malenko et Perry Saturn, les mouvements ont été considérés comme l’acquisition de travailleurs de classe mondiale par la WWE.

Le Radicalz a fait ses débuts à la WWE au début de 2000

Ils ont commencé au milieu de la carte et beaucoup ont estimé que c’était là qu’ils resteraient à l’ère de Stone Cold Steve Austin et The Rock au sommet. Mais, en 2004, ces deux mégastars avaient déménagé, Brock Lesnar et Goldberg étaient sur le point de sortir et il était temps d’essayer quelque chose de nouveau.

Le charisme de Guerrero avait toujours été hors du commun, mais le travail sur le ring de Latino Heat et en particulier de Benoit leur avait valu d’innombrables supporters dans les vestiaires.

Benoit était réservé pour gagner le Royal Rumble 2004 depuis le numéro un et Guerrero détrônerait le sortant Brock Lesnar à No Way Out.

Benoit a fait appel à Triple H à WrestleMania 20

Le Crippler a décidé de défier Triple H à WrestleMania 20 et Shawn Michaels a également été inclus dans ce match. Guerrero devait affronter Kurt Angle.

Avoir ces deux gars comme points focaux de WrestleMania est une chose, mais les avoir comme événement principal, le spectacle au Madison Square Garden – la Mecque de la WWE – est une énorme affaire.

Alors, quelqu’un à la WWE était-il contre à l’époque?

“Non, pas du tout”, a déclaré Bruce Prichard, le pilier de la WWE. «Tout le monde était pour et estimait qu’il le méritait en raison du travail qu’il avait accompli jusque-là. Ils ont estimé qu’avec les bons adversaires et s’ils le plaçaient de la bonne manière, il pourrait être l’homme.

Benoit n’était peut-être pas une star plus grande que nature, mais Prichard a expliqué pourquoi McMahon pensait qu’il pouvait être un gars de premier plan.

«Je crois que Vince a vu quelque chose en Benoit pour lui faire croire qu’il pouvait être assez différent et a estimé qu’une fois que la cloche a sonné, Benoit vous appartenait.

«Son travail sur le ring vous convaincrait de tout et peut-être qu’il n’avait pas besoin d’être ce haut-parleur qui avait toujours eu cette position.

WWE

McMahon était fermement derrière Guerrero et Benoit

«Triple H et Shawn Michaels se sont vraiment battus pour Benoit. Ils pensaient vraiment qu’il pouvait être le gars et ils ont vraiment poussé pour cela. Je m’en souviens très bien.

«Je ne pense pas que quiconque contre Benoit ait remporté le championnat. En fait, il y avait beaucoup de monde pour cela. Le seul point négatif pour Chris était ses compétences verbales. Il y avait quelques questions quant à savoir si la personnalité de Chris allait l’empêcher d’être un bon champion.

«Nous avons donc pensé, tant que vous l’entourez et que vous le réservez avec des gars colorés, vous pouvez utiliser cela à votre avantage.

«Trop souvent, nous regardons les gars quand ils arrivent à la première place, nous disons ‘oh, maintenant il doit faire ça’ – non! Ne vous foutez pas de ça. Mon truc était de laisser Chris être Chris. Laissez-le faire ce qui l’a amené à la danse. Paul Heyman était un autre gars qui était également très catégorique à ce sujet.

Ce qui s’est passé à WrestleMania 20 était, sans doute, la plus grande triple menace de l’histoire. En plus de cela, l’image finale du spectacle a vu Guererro et Benoit ensemble au milieu du ring avec des confettis en cours de course en tant que champions du monde.

WWE

Benoit et Guerrero à WrestleMania 20

«Vince était extatique parce que c’était un visuel de ce qui allait arriver, de ce qui allait suivre. Voici qui va nous conduire dans le prochain chapitre », a déclaré Prichard.

Quand ils sont arrivés dans les coulisses, Jim Ross a révélé que c’était un véritable moment fort pour l’entreprise.

«Je sais que c’était vraiment une fête quand Lawler et moi sommes finalement arrivés à l’arrière, beaucoup de larmes. Pas seulement d’Eddie et Chris, beaucoup de larmes d’autres gars », a déclaré JR.

«Ils étaient légitimement émotifs et étaient tellement reconnaissants d’avoir vu deux de leurs pairs passer des soirées de carrière dans l’arène la plus célèbre du monde lors de l’événement de lutte le plus célèbre au monde et ils étaient simplement heureux d’être là pour en être témoins.

«C’est la fraternité qui est parfois négligée dans cette entreprise et cela ne devrait pas l’être. Tout le monde était content, je me souviens que la soirée post-WrestleMania était très festive, tout le monde était content. J’ai le privilège de faire partie de cette journée. Cela signifie vraiment quelque chose pour moi à ce jour, toutes ces années plus tard.

«Les gars de l’alignement et beaucoup d’entre nous qui étions proches de Vince continuaient à l’encourager que nous allions dans la bonne direction, ces deux gars seraient de grands représentants et veilleraient à chaque fois qu’ils sont sur le ring, ils va mettre le meilleur match ou solide au pire. Je pense juste qu’il a fallu un peu de persuasion douce. Cela lui a pris un peu de temps, brisant les vieilles habitudes, brisant le moule.

WWE

L’action entre Benoit, Michaels et Triple H était incroyable

«Il a vu que les pairs de ces deux gars les soutenaient beaucoup et je pense que Hunter et Shawn ont regardé leurs adversaires potentiels à l’avenir, à quel point cela devient-il bon? Vous avez Eddie et Benoit avec lesquels vous pourriez être réservé. C’était une autre raison, tout le monde voulait travailler pour Benoit ou Eddie, pourquoi pas vous?

«Je pense que cela a pris un peu de temps à Vince McMahon, mais cela est vite devenu évident et ils ont eu un soutien si écrasant des vestiaires que cela ne pouvait pas être ignoré.

Vince a pris un peu de persuasion pour aller avec Guerrero et Benoit – en particulier ce dernier, mais Prichard a noté que Vince a vraiment pris le temps d’aider Benoit une fois qu’il est devenu le meilleur.

“Encore à apprendre. Je ne sais pas si c’était quelque chose avec quoi Chris était complètement à l’aise. C’était quelque chose sur lequel Vince travaillait beaucoup avec lui personnellement, mais Chris, il a lutté sur le ring. C’est ce qu’il a fait de mieux. C’est ce qui a fait son nom pour lui. C’est pour cela que les gens l’aimaient.

Les fans ont savouré le moment magique entre Benoit et Guerrero

«Donc, pour lui, aller verbaliser cela la plupart du temps, c’était difficile. C’était difficile pour lui. C’était quelque chose que Vince avait beaucoup travaillé avec lui. Vous savez que vous en tirez le meilleur parti et ce fut un processus lent. Mais la seule façon pour vous de vous améliorer, pas différente de la façon dont vous vous améliorez sur le ring, c’est la répétition.

«La seule façon de s’améliorer en réalisant des interviews avec les médias et en parlant devant un large public est de le faire. Allez-y, floutez plusieurs fois, faites ce que vous avez à faire. Mais alors vous serez plus à l’aise et quand vous serez plus à l’aise, c’est mieux.

Benoit détiendrait le titre jusqu’à SummerSlam, mais n’a plus jamais goûté à ce titre mondial à la WWE. Est-ce une mise en accusation de la façon dont ils ont senti que son règne s’est déroulé? Peut-être, mais il est tout de même resté un joueur précieux.

Bien sûr, le règne de titre de Benoit, la plus grande triple menace de tous les temps et cette image finale de WrestleMania 20 ne sont jamais évoqués. Ce n’est pas son héritage. À juste titre, on se souvient de lui pour les crimes odieux qu’il a commis trois ans plus tard, où il a tué sa femme et son fils avant de se suicider.