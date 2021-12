Comment Viola Davis et Charli XCX se sont retrouvés dans les DM de Bobby Berk

Plus tard, Bobby a reçu un DM de ladite voisine partageant son numéro de téléphone. « Je suppose qu’elle s’est dit : ‘Salope, comment ne sais-tu pas qui je suis ?' », se souvient-il en riant.

Le Charli en question ? Charli xcx.

« C’était très mignon qu’elle soit ‘dans le biz’ parce qu’elle est énorme! » Bobby ajouté. « Et j’écoutais littéralement sa musique ce matin-là sur ma liste de lecture d’entraînement. »

Bien que l’échange DM soit une excellente histoire, ce n’est en fait pas la plus mémorable de Bobby. Cet honneur appartient à un pasteur qui avait réussi à regarder l’épisode Queer Eye dans lequel Bobby a parlé de sa lutte avec sa religion, « exprimant la douleur et la douleur et moi suppliant Dieu toute ma vie de ne pas me rendre gay ».

Selon Bobby, le message disait : « J’ai réalisé qu’être gay n’est pas un choix et, en tant que pasteur, je ne prêcherai plus jamais cette haine à l’église. »

« À ce jour », a noté Bobby, « c’est mon DM préféré que j’ai jamais eu. »