Comment Virat Kohli a été piégé en touchant les pieds de Sachin Tendulkar par ses coéquipiers indiens et les a laissés en points de suture

Virat Kohli est une icône pour les fans de cricket indiens et a toujours prouvé pourquoi il est l’un des meilleurs joueurs du monde.

Kohli aura une dernière chance à la gloire de la Coupe du monde T20 en tant que capitaine de l’Inde, le tournoi commençant ce mois-ci, avant de quitter son poste.

Kohli quittera son poste de capitaine indien du T20 après la Coupe du monde

Il y aura beaucoup de jeunes joueurs dans le vestiaire qui admirent le joueur de 32 ans, mais il fut un temps où il admirait les personnalités seniors de leur équipe nationale.

Sachin Tendulkar est un héros pour beaucoup en Inde et Kohli était en admiration devant lui lors de leur première rencontre en 2008.

Le jeune homme de 20 ans est entré sur le côté et a laissé échapper qu’il se sentait nerveux à l’idée de rencontrer le génie.

Ses coéquipiers ont décidé de lui faire une farce et lui ont dit de toucher les pieds de Tendulkar en signe de respect.

Dans une interview avec Oaktree Sports, Kohli a déclaré : « Ma première interaction avec lui a été très drôle. Première interaction, je m’étais préparé depuis deux jours seulement pour le rencontrer.

« Pour rencontrer Sachin Tendulkar dans le vestiaire indien.

Kohli a été victime d’une farce de ses coéquipiers indiens lorsqu’il est entré dans l’équipe

« Maintenant, des gars l’ont découvert… J’ai dû parler à quelqu’un de ma nervosité.

«Ils m’ont fait une farce en me disant que toutes les recrues. Je dois lui rendre hommage en touchant les pieds de Sachin. Et je les ai pris au sérieux.

« Alors je suis allé le saluer. Juste au moment où j’allais lui toucher les pieds, il m’a dit : « Qu’est-ce que tu fais ?

«Je lui dis:« ils m’ont dit que je devais toucher vos pieds par respect quand je vous rencontrais ».

« Il dit : ‘non, non, ils ne font que vous tirer la jambe’.

« C’était donc ma première interaction avec Sachin. »

Virat a déclaré que Yuvraj Singh, Munaf Patel, Irfan Pathan et Harbhajan Singh étaient ceux qui l’avaient convaincu qu’il devait toucher les pieds de Tendulkar.

Il a ajouté : « Munaf Patel était le plus grand instigateur. Il m’avait convaincu que si je ne le faisais pas, ils ne garantiraient pas ce qui se passerait plus tard.

Kohli et Tendulkar sont idolâtrés par des millions de fans à travers l’Inde

« Alors, je devais le faire. J’ai subi un lavage de cerveau complet. Mais avant de l’approcher quand je me suis décidé sur la façon dont je devrais le faire, je me souviens que j’étais assis juste en face de lui dans le vestiaire et il était juste devant et il organisait ses affaires et je le regardais juste comme ceci (regarder).

« J’ai pris le temps d’enregistrer le fait que ce qui se passe est vrai. Il n’y avait pas d’écran de télévision entre nous. C’était donc un moment très spécial.

Tendulkar était naturellement perplexe face à l’incident et en a parlé récemment.

« Je ne savais pas ce qui se passait. Je lui ai demandé ‘qu’est-ce que tu fais ?’. Je lui ai dit qu’il n’y avait pas besoin de cela et que de telles choses n’arrivent pas. Puis il s’est levé et nous avons regardé ces gars, ils ont commencé à rire », a déclaré Tendulkar dans l’émission YouTube LegendsWithUnacademy.

Le premier match de l’Inde de la Coupe du monde T20 est contre le Pakistan le 24 octobre.