Comment vivre éternellement 10z viral

*Je ne suis pas très bricoleur. S’il n’est pas possible d’y remédier en secouant une poignée, ce n’est tout simplement pas de chance. Quand on me demande si je cuisine, je détourne en disant à quel point c’est fou, comme dans merveilleux, que le petit-déjeuner est bon à tout moment de la journée. Ce n’est pas en plaisantant cliché que je plaisante, « Vous faites le calcul » ; Je le pense vraiment. Je suis nul avec les chiffres.

Mais je peux me repasser le cul.

Armé d’un fer chaud, je suis un méchant. Présentez-moi un article pour me débarrasser des lignes et des froissements, et vous pouvez vous attendre à d’excellents résultats. Plutôt que de rencontrer ma colère, les plis des tissus sont connus pour se redresser mystiquement d’eux-mêmes.

Vous avez votre vapeur, vos réglages de température fantaisistes pour des tissus qui ressemblent aux noms des méchants de science-fiction du film B (« The Recurring Revenge of Rayonne“)—au diable tout ça. Dans mon monde, un fer à repasser n’a que deux températures : Chaud et Vraiment Chaud. À moins que l’étiquette d’un tissu ou le bon sens n’exige le contraire, j’humidifie le vêtement avec quelques gouttes d’eau, augmente le chauffage et me mets au travail.

Pour cette formidable habileté domestique, j’ai une dette de reconnaissance envers Mlle Ethel Davis.

Une femme grande, chaleureuse et digne sans enfants qui ne souffrait de gâchis de personne, Miss Davis était plus que la voisine de l’autre côté de notre mur de duplex Eastside Oklahoma City. Elle connaissait mes parents et mes quatre frères et sœurs depuis suffisamment d’années pour qu’elle soit une famille de confiance.

Cette station consacrée dans nos vies a donné à Miss Davis l’autorité certifiée, un samedi matin dans la cour avant de chez nous, de jeter un coup d’œil à ma chemise boutonnée à manches courtes citron et de m’informer, sans équivoque, que Perma- La presse, l’invention de l’ère spatiale fabriquée dans les vêtements dans les années 60 pour les rendre « lavés et portés », m’avait échoué.

Elle a dit que je n’avais aucune affaire – aucune – à porter ma chemise froissée criminellement n’importe où, même si c’était « juste » pour rencontrer des amis à Washington Park, à trois pâtés de maisons. La chemise avait besoin d’être repassée. Si je ne savais pas repasser – et à dix ans, je ne le savais pas – Miss Davis m’apprendrait.

Je ne savais pas qu’elle avait raison à ce moment-là. Dans sa cuisine étroite et confortable, Miss Davis a consciencieusement installé sa planche à repasser. Elle y plaça un fer qui semblait peser autant qu’une enclume et brancha l’arme dans la prise murale. Après m’avoir servi du jus d’orange dans un petit verre avec des fleurs jaunes dessus, elle m’a dit d’enlever ma chemise.

Une heure plus tard, j’avais appris les rudiments du repassage du linge. Au fil des années, plus je repassais, plus je m’améliorais. Mais Miss Davis a posé les fondations, bénissez son âme.

Je raconte cette histoire, parce que dernièrement, j’ai beaucoup entendu parler de « l’héritage ». Les gens se demandent, après leur départ, comment on se souviendra d’eux. Vous pouvez voir comment je me souviens de Miss Davis.

La conversation sur l’héritage ne se passe pas seulement parmi ceux d’un certain âge. Les maladies liées à la pandémie, les problèmes de santé variés, la criminalité, les catastrophes naturelles et les événements de la vie étranges et tragiques nous amènent tous à considérer notre mortalité et à réfléchir : lorsque nous partirons, qu’allons-nous laisser derrière nous ?

Pour les humains qui procréent, la réponse immédiate est évidente. Les parents possèdent le précieux héritage d’une lignée : enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et au-delà.

Les gens laissent leur marque par d’autres moyens. Nous créons des entreprises dont les logos nous survivent. Nous faisons de la musique que le monde entier chante. En tant que politiciens, nous adoptons des lois pour faciliter la vie des masses. Nous peignons, écrivons, sculptons. Nous créons des œuvres télévisuelles et cinématographiques. Les héritages des acteurs sont rejoués pour les générations à venir.

Cependant, façonner le CV final – n’est-ce pas ce qu’est un héritage ? – ne nécessite ni trompettes ni roulement de tambour. Les héritages sont construits sur des actes subtils, apparemment modestes, maintenus en vie par les destinataires reconnaissants de ces actes.

Prenez les enseignants des écoles, par exemple. Nés simples mortels, en devenant enseignants, ces personnes reçoivent alors la vie éternelle. Ne me croyez pas ? Interrogez un ami, une famille ou un étranger au sujet de leurs professeurs d’enfance. Regardez leurs visages s’adoucir alors qu’ils se rétractent avec nostalgie de moments avec des instructeurs qui ont changé leur vie. Des moments qui se sont produits il y a des millions d’années, maintenus en vie par un souvenir affectueux.

Un tueur en série deviendra tout sentimental, se rappelant que les seuls qui se souciaient vraiment de lui étaient ses professeurs – des professeurs, sans aucun doute, inspirés pour être des professeurs par l’héritage d’autres professeurs.

La construction d’un héritage n’attend pas pour démarrer à une certaine époque de la vie. Nos héritages personnels sont créés et fermentés chaque jour. Si vous vivez la vie d’un connard, c’est ce que sera votre héritage. Soit dit en passant, l’héritage a une mémoire comme un éléphant.

Aretha Franklin – Martin Luther King Jr

La gentillesse, heureusement, est contagieuse. Cela ne s’arrête pas à ceux qui reçoivent ; la bonté inspire la bonté aux autres. La compassion que vous étendez devient votre héritage. Quelle ironie folle et douce : l’héritage, toujours vu dans le futur, est en fait formé en vivant votre meilleure vie, dans l’instant. Ici, maintenant.

Quand je pense à l’héritage sous son jour traditionnel, l’altruisme courageux de Dr Martin Luther King, Jr.me vient à l’esprit. Et qui peut échapper à la vision inflexible du cofondateur d’Apple Steve Jobs ? Ou le génie passionné et influent de Arétha Franklin.

Pour moi, juste à côté d’eux, se tient Miss Davis. Ouais je sais. Mais depuis qu’elle m’a appris à repasser, je n’ai jamais monté une planche à repasser sans penser à elle. Parti depuis longtemps, mon voisin bien-aimé des rues Sixth et High vit. Dans mon cœur, dans cette histoire. C’est l’héritage.

Des décennies plus tard, je réalisais que le bref tutoriel de repassage que Miss Davis m’avait donné contenait une leçon encore plus importante, sur un sujet dont le Dr King parlait abondamment et sur lequel la reine de la soul chantait souvent : le respect de soi. Je peux juste entendre Miss Davis maintenant : Jeune homme, je me fiche de savoir où vous allez aujourd’hui, mettez de la fierté dans votre apparence personnelle.

Oui m’dame.

Steven Ivoire

