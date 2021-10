Comment vivre plus longtemps : les scientifiques identifient six changements cruciaux qui pourraient vous sauver la vie | Sciences | Nouvelles

Un rapport de l’Académie des sciences médicales et de la Royal Society a exhorté le gouvernement et d’autres organismes publics à placer les avantages pour la santé «au cœur des discussions, des débats et des actions sur le changement climatique». Ils disent qu’un mélange de politiques et de changements de comportement personnel peut être fait pour améliorer la santé et avoir un impact à la fois immédiat et à long terme. Cela peut commencer par l’élimination progressive des combustibles fossiles, selon le rapport, ce qui réduirait le nombre de décès dus à la pollution de l’air – qui cause entre 28 000 et 36 000 décès prématurés au Royaume-Uni chaque année.

Sir Andy Haines, coprésident du rapport et professeur de changement environnemental et de santé publique à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré: «Beaucoup d’entre eux pourraient être arrêtés en éliminant progressivement les combustibles fossiles»

Un certain nombre d’autres mesures pour faire face à la crise climatique sont également vitales pour améliorer la santé publique, selon le rapport.

Il souligne qu’un meilleur accès aux espaces verts peut améliorer la santé physique et mentale et que cela peut être résolu en s’attaquant de front au changement climatique, notamment en prenant des mesures telles que la plantation de millions d’arbres et la restauration des prairies.

Le rapport indique également que réduire la consommation de viande rouge et transformée tout en introduisant plus de fruits et de légumes dans votre alimentation peut augmenter l’espérance de vie d’environ huit mois.

Des recherches ont montré qu’une alimentation riche en noix, graines, huiles de canola et de colza et en tofu peut réduire le risque de décès prématuré.

Ces changements dans votre alimentation peuvent également réduire vos risques de mourir de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et de cancer.

Selon le rapport, également capable de vous sauver la vie, pratique plus d’activité physique grâce à une augmentation du cyclisme et de la marche

Les experts ont également affirmé qu’une meilleure isolation dans les maisons permettrait de réduire de 50 000 décès par an les températures froides.

Ce rapport arrive à l’approche du sommet climatique COP26 de Glasgow dans deux semaines.

Les dirigeants mondiaux se réuniront pour discuter de leurs objectifs climatiques, qui, selon la recherche, auront un impact direct sur la durée non seulement de notre planète, mais aussi de la vie des individus.