Comment voir Canelo Álvarez vs ce soir Billy Joe Saunders

Il y a la boxe! Saúl Álvarez affrontera Billy Joe Saunders pour le titre de la catégorie Super Middleweight du WBC dans la ville du Texas, aux États-Unis, devant pas moins de 60000 personnes qui pourront jouer dans l’événement sportif et battre un record de fréquentation historique au milieu de la pandémie de coronavirus. Ensuite, à Olé nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur ce combat, l’un des plus passionnants de ces derniers temps.

OU VOIR CANELO ÁLVAREZ VS BILLY JOE SAUNDERS EN DIRECT?

Pour l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud, le concours ne sera transmis que via l’application DAZN, qui peut être téléchargé à partir de n’importe quel appareil Android ou IOS. De plus, comme d’habitude, vous pourrez également suivre les actions et minute par minute sur le site de Ole.

Afin de télécharger l’application cliquez ici et nous vous donnons cette vidéo qui vous aide à comprendre comment vous pouvez le faire.

QUAND CANELO ET BILLY SAUNDERS se battent-ils?

Le combat aura lieu à partir de 22h00 (heure argentine) dans l’AT & T d’Arlington, situé dans la ville mentionnée du Texas. Ceux qui sont aux États-Unis, au Pérou, en Équateur et en Colombie pourront observer le combat à partir de 20 heures, tandis que pour le reste de l’Amérique du Sud, ce sera en même temps que notre pays.

ENREGISTREMENT DE CANELO ÁLVAREZ

Le Mexicain arrive au duel imminent avec 55 victoires, deux nuls et une défaite sur un total de 58 combats. De plus, il faut se rappeler que le 27 février, Canelo a affronté et battu le Turc Avni Yildirim, conservant ainsi le titre de WBA Super Middleweight, The Ring et WBC.

À présent, contre un rival qui a été sur les lèvres de beaucoup pendant un certain tempsou en raison des excellentes performances au-dessus du ring, Álvarez tentera de décrocher la deuxième ceinture jusqu’à présent cette année.

BILLY JOE SAUNDERS RECORD

Contrairement à son rival en service, Billy Joe Saunders est entré sur le ring moins de fois et enregistre un record personnel de 30 victoires. De plus, une donnée pour rien de moins, il n’a pas perdu ni nul dans son histoire.

Le dernier précédent des Britanniques? Fin 2020, plus précisément le 4 décembre, lorsqu’un autre Anglais, Martin Murray (rival de Maravilla Martínez en 2013), a été mesuré et vaincu, par décision unanime du jury, après douze rounds de pur coup. La victoire contre Murray lui a permis de conserver le titre WBO Super Middleweight.

