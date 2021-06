Comment voir et ce que nous attendons de l’événement Microsoft dans lequel le nouveau Windows 11 sera présenté aujourd’hui | La technologie

Aujourd’hui à 17h00 en Espagne, vous pourrez voir le nouvel événement pour les développeurs Microsoft dans lequel toutes les informations sur Windows 11 et d’autres nouveautés sont attendues.

Il y a des événements que nous ajoutons simplement à notre calendrier et d’autres que nous connaissons déjà auront un intérêt particulier. Celui que Microsoft célèbre cet après-midi est des secondes aux connaître une grande partie de son contenu après les fuites constatées et tout ce que les différents analystes ont extrait.

Il est vrai que Microsoft a voulu susciter des attentes avec des commentaires un peu lents et la vidéo de 11 minutes avec de la musique Windows qui a été téléchargée sur YouTube : tout indiquait le très attendu Windows 11. On ne sait pas dans quelle mesure ils pouvaient le prévoir , mais ensuite une version divulguée de ce système d’exploitation et la nouvelle à ce sujet ont éclaté.

Un système d’exploitation qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs est mis à jour est toujours important, mais nous aurons sûrement plus de nouvelles lors de l’événement de Microsoft aujourd’hui.

Dans ce rapport, nous expliquons toutes les gammes mobiles Samsung en 2021, une grande variété d’appareils pour tous les utilisateurs que vous devez connaître en profondeur si vous souhaitez en acheter un.

Quand et comment le voir ?

L’événement pour les développeurs Microsoft se tiendra à 11h00 aux États-Unis, qui sera 17h00 en Espagne. Comme il est d’usage dans l’entreprise, la diffusion sera disponible via la page des événements de Microsoft et ils ouvriront également une chaîne pour la regarder sur leur compte YouTube.

Pour ceux qui souhaitent participer au débat sur l’actualité, sur Twitter, vous pouvez suivre le hashtag #MicrosoftEvent.

Bien sûr, Dans Computer Today, nous surveillerons et téléchargerons toutes les nouvelles à ce sujet afin que vous découvriez chacune des nouvelles qui sont annoncées et ce qu’elles signifient dans votre quotidien.

Qu’attendons-nous de l’événement ? Windows 11 et autre chose

Il est vrai qu’avec la fuite de Windows 11, on pourrait dire qu’une grande partie de l’actualité est connue, mais nous ne savons pas dans quelle mesure la version officielle est celle que nous avons vue et il y a un espace pour la surprise.

Il a été dit que le nouveau Windows avant tout aura des changements de conception avec une approche plus propre, des coins plus arrondis et de nouveaux boutons, mais on ne sait pas s’il inclura également l’émulateur tant attendu pour les applications Android et autres nouveautés. Il y a des doutes sur la portée de la mise à jour et dans quelle mesure elle mérite d’être appelée une nouvelle version de Windows ou un simple changement esthétique, mais aujourd’hui, les doutes seront levés.

Si vous possédez un PC, il est fort probable que vous l’utilisiez à un moment donné pour lire des fichiers audio ou vidéo. Ce sont les meilleurs joueurs que vous pouvez installer en 2021.

On a aussi beaucoup parlé d’un renouvellement dans le Microsoft Store, ou le Microsoft Store, qui a longtemps besoin d’une refonte à plusieurs niveaux. La crise entre Apple et Epic Games est le bon moment pour lui donner un coup de jeune et tenter de placer la boutique parmi les utilisateurs.

Il y a sûrement quelque chose de nouveau cet après-midi à l’événement des développeurs Microsoft, il est donc pratique d’être attentif à tout ce qui est présenté, mais uniquement pour Windows 11, bien sûr que cela en vaut la peine.