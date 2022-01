Comment voir la Rose Parade 2022 ?

. Une fanfare participe à la 131e Rose Parade à Pasadena, en Californie, le 1er janvier 2020.

La traditionnelle Rose Parade 2022 revient, et dans sa version 133 après une pause l’année précédente en raison de la pandémie de coronavirus, dans cette version pour accueillir le Nouvel An 2022, les symboles de courage, d’espoir, d’éducation, de communauté, d’espoir et de bonté, sous la devise « Rêvez, croyez, réalisez ».

« Nous sommes ravis que la Rose Parade soit de retour en 2022 », a déclaré David Eads, directeur exécutif et PDG de Tournament of Roses.

« Les rues de Pasadena seront à nouveau remplies d’excitation et d’émerveillement. Les membres bénévoles et le personnel du Tournoi de Roses se préparent pour un défilé plein de traditions et de surprises, et nous travaillons dur pour assurer la sécurité de tous les invités et participants tout en suivant les directives COVID pour les événements en plein air. Cette annonce n’est que le premier aperçu de ce que nous avons prévu pour le jour de l’An. Recherchez d’autres éléments à dévoiler à l’approche du 1er janvier », a-t-il ajouté.

Notre char pour le Tournoi des Roses 🌹, « Un avenir plus sain », mettra en vedette les « Rêveurs » composés de chercheurs, scientifiques, médecins, infirmières et travailleurs de première ligne. Branchez-vous le jour du Nouvel An pour les voir en direct! #roseparade pic.twitter.com/aBL031VCFS – Kaiser Permanente (@aboutKP) 29 décembre 2021

Cette célébration qui a eu lieu pour la première fois en 1980 à Pasadena (Californie) et est actuellement le défilé le plus populaire aux États-Unis, est suivie par des millions de personnes à travers le monde, qui aiment voir les chars spectaculaires et colorés, les présentations artistiques , et toutes les activités qui nous invitent à recevoir l’année qui commence d’une manière heureuse et positive.

Comment suivre la transmission de la Rose Parade 2022 ?

Détails de l’évènement

• Date : 1 janvier 2022

• Heure : 8 h 00 PT ; 7h00 PT sur Univision

• Lieu : Pasadena, Californie.

• Chaîne : KTLA-5, NBC, ABC, Hallmark Channel, RFD TV et Univision

Il sera également diffusé sur ABC.com, NBC.com, hallmarkchannel.com et Univisión.com. En plus des applications associées aux chaînes, à l’exception de Hallmark ; AT&T TV Now, Hulu + Live TV, Peacock Sling TV ou YouTube TV.

Pour diffuser le Rose Bowl Parade sur ABC, NBC, Hallmark Channel et Univisión partagent les droits de diffusion officielle de l’événement, mais les coupe-cordes ont de nombreuses options pour diffuser le défilé en direct en ligne.

Sites Web de la chaîne :

Si vous êtes sur votre ordinateur ou ordinateur portable, vous pouvez regarder la diffusion de la Rose Bowl Parade sur ABC.com, NBC.com, hallmarkchannel.com et Univision.com.

Applications de canal

Si vous avez un abonnement au câble ou au satellite, vous pouvez également regarder une diffusion en direct de la Rose Bowl Parade sur votre téléphone ou votre tablette avec l’application ABC, NBC ou Univision, toutes disponibles pour Android et iOS.

Une fois que vous aurez téléchargé l’application de votre choix, vous devrez fournir vos identifiants de câble ou de satellite avant de regarder la diffusion en direct.

Autres façons de diffuser le Rose Bowl Parade en direct

La Rose Parade est également diffusée sur RFD TV (Rural Network of America) et dans le monde entier. Vous pouvez regarder des émissions en direct en Arménie, dans les Caraïbes, en Amérique latine et sur le réseau des forces américaines.

Vous pouvez également diffuser la Rose Parade 2022 en direct via certains services de diffusion en continu populaires, dont la plupart proposent un essai gratuit. Ceux-ci sont:

• AT&T TV MAINTENANT : qui offre NBC, ABC, CBS, Fox et bien d’autres dans la plupart des domaines.

• HULU + TV EN DIRECT : comprend la télévision en direct d’ABC et NBC et de nombreuses autres chaînes dans la plupart des régions. Il a un essai gratuit de 30 jours.

• TÉLÉ YOUTUBE : Le service de streaming TV en direct de Google propose ABC, NBC et de nombreuses autres chaînes dans la plupart des régions. Assurez-vous de vérifier la disponibilité dans votre région bien avant le spectacle.

Le streaming TV en direct n’est disponible que par l’intermédiaire de ces fournisseurs sur les marchés participants. Assurez-vous de vérifier la disponibilité dans votre région bien avant le défilé.

