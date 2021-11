Telemundo L’émission de téléréalité « La Casa de los Famosos » est animée par Héctor Sandarti et Jimena Gállego.

Le nouveau pari en termes de Reality Shows du réseau Telemundo, ‘La Casa de los Famosos’, se termine aujourd’hui, 15 novembre, à travers une spéciale de trois heures qui commence à 19h / 18h Central. Ici, l’audience qui s’est maintenue semaine après semaine dans une émission historique où plus de 200 millions de votes ont été obtenus, rencontrera l’heureux gagnant qui remportera le prix de 200 000,00 $ en espèces.

Les cinq finalistes qui connaîtront leur sort aujourd’hui car elles sont toujours à la maison sont : l’actrice, femme d’affaires et Miss Univers 1996 Alicia Machado, l’influenceur Manelyk González, le chanteur et acteur Pablo Montero, la chanteuse Cristina Eustace, et l’ancien Exatlon United Athlète américain, Kelvin Renteria.

En ce moment, les réseaux sociaux font fureur, et les fans font différentes campagnes pour rencontrer le gagnant attendu de ce programme qui a ravi le cœur du public en espagnol aux États-Unis.

Comment voir le grand final de ‘La Casa de los Famosos’ ?

Les fans pourront se connecter à la grande finale de « La Casa de los Famosos » via Telemundo (en vérifiant leur fournisseur de câble local), ou se rattraper via l’application Telemundo (disponible dans le Google Play Store et l’Apple Store) et Telemundo. com. Ils peuvent également visiter Telemundo.com pour plus de contenu exclusif et accéder à des caméras en direct.

Mais s’ils n’ont pas de service câblé, ils pourraient accéder à Telemundo depuis leurs différents appareils mobiles via les services en direct et sans fil suivants :

Hulu : En plus d’une vaste bibliothèque avec du contenu original et d’autres maisons de production, le service de streaming Hulu propose un ensemble de chaînes avec télévision en direct, parmi lesquelles Telemundo. Vous pouvez vous inscrire à Hulu Live TV ici.

FuboTV : Telemundo est inclus dans le forfait « Fubo Premier » qui coûte 34,99 $ par mois après l’essai gratuit de 7 jours. Cliquez simplement ici ou sur FuboTV.com pour profiter de l’essai gratuit de 7 jours, et vous pouvez les regarder sur votre ordinateur via le site Web FuboTV, ou sur votre téléphone, tablette ou appareil de streaming via l’application FuboTV.

AT&T TV : Le forfait AT&T TV, PLUS le moins cher avec plus de 45 chaînes coûte 65 $ par mois et propose Telemundo. AT&T TV propose un essai gratuit de 7 jours. Sélectionnez le bouquet de chaînes que vous souhaitez. Si vous annulez votre abonnement dans les sept jours suivant l’essai gratuit, vous ne serez pas facturé. L’option la plus chère s’appelle MAX, +60 chaînes incluant Telemundo. Entrez vos informations de paiement. Si vous annulez votre abonnement dans les sept jours suivant l’essai gratuit, vous ne serez pas facturé. Cliquez ici pour la liste complète des appareils pris en charge.

Comme si cela ne suffisait pas, au lendemain de la cérémonie finale tant attendue, tous les participants de « La Casa de los Famosos » se retrouveront en spécial le mardi 16 novembre, où désormais, de nombreuses révélations sont attendues, mais surtout beaucoup de drame.