Comment voir le teaser secret de Matrix 4 Resurrections, avec 180 000 variantes différentes | Divertissement

Le premier teaser du très attendu Matrix 4 Resurrections vient de sortir, et c’est… tout aussi étrange et fascinant que prévu.

Par surprise et sans prévenir, Warner a raccroché le premier teaser de Matrix 4 Resurrections, 18 ans après la fin de la trilogie.

Au un teaser très spécial, qui change en fonction de vos décisions, qui montre éléments intégrés en temps réel, comme l’heure de la journée, et vous avez … 180 000 variantes différentes.

Nous pensons que vous n’aurez pas le temps de tous les voir avant la première du première bande-annonce complète, que Warner annonce pour ce Jeudi 9 septembre à 15h00 heure espagnole, comme on peut le voir dans cette vidéo :

Pendant que la bande-annonce arrive, nous pouvons nous divertir avec el teaser interactif que Warner a lancé sur le site Internet The Choice is yours.

Nous devons choisissez entre la désormais mythique pilule rouge, ou la bleue. L’un mène au monde réel et l’autre au monde préfabriqué de Matrix.

Les teasers se mélangent courtes séquences de Matrix Resurrections avec des images de films précédents, pour un total de 180 000 variantes, selon le site Web d’EW.

Il introduit également des éléments en temps réel, comme l’heure à laquelle vous regardez la bande-annonce.

Entre lui nouvelles images de Matrix 4 Neo (avec une nouvelle coiffure) peut être vu en train de se battre, et de nouveaux personnages interprétés par Abdul-Mateen, Jessica Henwick et Jonathan Groff.

Il y a aussi une séquence de retrouvailles émotionnelles pour Neo et Trinity.

Matrice 4, dont le titre officiel est Les résurrections matricielles, revient 18 ans plus tard, réalisé cette fois seule par Lana Wachowski, sans sa soeur Lilly.

Pour le moment, on sait peu de choses sur l’histoire, bien qu’il semble que les principaux protagonistes reviendront, à l’exception de l’agent Smith (sauf surprise).

The Matrix Resurrections sortira le 22 décembre dans les salles et sur HBO Max simultanément.

D’ici là, nous devrions déjà avoir HBO Max en Espagne, car Warner a confirmé il y a quelques jours qu’il arriverait dans notre pays à l’automne.