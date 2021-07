Comment voir le voyage de Jeff Bezos dans l’espace, avec le plus jeune et le plus vieux astronaute de l’histoire | Vie

Plus que quelques heures avant que le vaisseau spatial New Shepard décolle du désert du Texas, réalisant ainsi le rêve d’enfance de Jeff Bezos.

Jeff Bezos est la première personne dans l’histoire qui enfant, il rêvait de voyager dans l’espace, et un demi-siècle plus tard Il va y arriver avec sa propre entreprise spatiale. Et entre les deux, il a également fondé la plus grande plateforme de trading au monde (avec la permission d’Alibaba).

La Nouveau navire de Shepard Origine bleue décollera demain 20 juillet à 15h00 heure espagnole, chargée à ras bord… de symbolisme. Shepard a été le premier astronaute américain et le 20 juillet est l’anniversaire du premier voyage sur la Lune.

Le vol battra également plusieurs records. Outre Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, et son frère Mark, ils participeront également la plus jeune à avoir voyagé dans l’espace, à 18 ans, et la plus âgée, à 82 ans.

Il s’agit de Le premier vol habité de Blue Origin, après 15 vols d’essai. L’adhésion de Jeff Bezos révèle sa confiance dans l’entreprise qu’il a fondée.

Il a décidé d’inviter son frère Mark, son “meilleur ami”. La troisième place a été attribuée à Wally Funk, pilote vétéran de 82 ans, qui a été interdit en tant qu’astronaute par la NASA il y a 60 ans, malgré avoir réussi les tests d’admission.

Le quatrième membre d’équipage sera Olivier Daemen, à peine 18 ans, qui va devenir la plus jeune personne de l’histoire à voyager dans l’espace. Est aussi le premier astronaute rémunéré du programme de tourisme spatial Blue Origin, qui ouvre ses portes demain.

Oliver est le fils du PDG de Somerset Capital Partners, et a payé plusieurs millions d’euros pour le carré. Il est diplômé de l’institut en 2020 et a pris une année de césure avant de poursuivre ses études pour obtenir sa licence de pilote privé. En septembre, Oliver ira à l’Université d’Utrecht pour étudier la physique et la gestion de l’innovation.

Si le temps le permet, La fusée New Shepard décollera du désert du Texas à 15h00, heure espagnole, avec les quatre astronautes à bord, et montera jusqu’à une hauteur de 100 kilomètres, dépassant la barrière qui définit l’espace extra-atmosphérique.

C’est un fait important car il y a polémique avec le voyage effectué par un autre millionnaire, Richard Branson, qui avec sa compagnie Virgin Galactic et un avion à haute altitude a atteint 85 kilomètres de hauteur il y a quelques jours. Selon à qui vous demandez, cela ne va pas dans l’espace.

Dépassant la ligne Kármán, sur plus de 100 kilomètres, que la plupart des pays reconnaissent comme la limite de l’espace extra-atmosphérique, Jezz Bezos et ses compagnons connaîtront l’apesanteur pendant 3 à 4 minutes.

Ils reviendront ensuite sur Terre et atterriront en douceur dans le désert du Texas, à l’aide de parachutes situés dans la capsule habitée.

Vous pouvez suivre Le voyage de Jeff Bezos dans l’espace à partir de 13h30 (heure espagnole) le mardi 20 juillet sur le site BlueOrigin.com. Quand ils mettront le lien vers le streaming, nous l’inclurons dans les nouvelles.

Comme nous l’avons dit, le décollage aura lieu à 15h00, si le temps ne l’empêche pas.