Comment voir les étapes sur Apple Watch, y compris la distance et les tendances

Que vous veniez d’acquérir une Apple Watch ou que vous en ayez une depuis un certain temps et que vous n’ayez tout simplement pas suivi de près vos pas auparavant, c’est facile à faire. Suivez les étapes pour voir les étapes sur Apple Watch, y compris la distance, les vols grimpés, ainsi que les tendances quotidiennes, mensuelles et annuelles. Nous verrons également comment créer des complications de montre personnalisées pour suivre les étapes directement sur les visages Apple Watch.

Une fois que vous avez jumelé votre Apple Watch avec votre iPhone et qu’il est opérationnel, il suivra automatiquement les étapes chaque fois que vous le portez.

Bien que vous ne puissiez pas définir d’objectifs spécifiques pour le nombre de pas, vous pouvez ajuster votre objectif de déplacement. Mais même sans objectifs de progression par étapes, il est facile à visualiser rapidement.

Dans l’application Activité par défaut sur Apple Watch, vous pouvez voir les pas, la distance et les vols gravis. Et l’application Fitness sur iPhone affiche vos tendances de distance quotidiennes, mensuelles et annuelles en plus de toutes les données que vous pouvez voir sur Apple Watch.

Comment suivre les pas sur Apple Watch

Ouvrez le Application d’activité sur Apple Watch Balayez vers le bas ou faites défiler vers le bas avec la couronne numérique Vos pas quotidiens, la distance parcourue et les vols gravis apparaîtront en bas Vous pouvez également balayer davantage vers le bas et appuyer sur Résumé hebdomadaire pour plus de données Pour voir les étapes et les données d’activité associées pour un autre jour, vous devrez utiliser l’application Fitness sur iPhone (voir ci-dessous)

Et si vous préférez voir votre nombre de pas directement sur le cadran de votre Apple Watch, consultez notre procédure pas à pas sur ce processus :

Comment suivre les pas d’Apple Watch sur iPhone

Ouvrez le Application de remise en forme (appelé Application d’activité dans iOS 14.1 et versions antérieures) Choisissez l’onglet Résumé (onglet Tendances dans iOS 14.1 et versions antérieures) Balayez vers le bas pour voir vos tendances avec Distance parcourue/courue et plus Appuyez Montre plus à côté de Tendances pour voir plus de données

Voici à quoi cela ressemble dans iOS 14.2 et versions ultérieures :

Voici à quoi ressemble le processus dans iOS 14.1 et versions antérieures :

Comme indiqué ci-dessus, les tendances vous indiquent si votre activité de mouvement, d’exercice et de distance est à la hausse ou à la baisse. Appuyez sur l’un d’eux pour voir les données quotidiennes, mensuelles et annuelles.

Gardez à l’esprit que vos données entre l’Apple Watch et l’iPhone ne seront pas toujours parfaitement synchronisées. Mais après quelques minutes de nouvelle activité, votre iPhone devrait correspondre à votre montre.

La seule mise en garde sera si vous retirez votre Apple Watch et avez votre iPhone sur vous et faites une quantité décente de marche ou de course. Dans ce cas, l’application Santé sur iPhone affichera plus d’étapes que dans l’application Activité qui tire des données Apple Watch.

