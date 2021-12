Comment voir les paroles sur Spotify pour pouvoir chanter dans le bain

Edgar Cervantes / Autorité Android

Il n’y a rien de plus joyeux dans la vie que de jouer une chanson préférée et de chanter dessus. Mais vous voulez évidemment avoir les bons mots – « la, la, la » ne va tout simplement pas le couper lorsque vous chantez « Total Eclipse of the Heart » de Bonnie Tyler. Donc, si vous êtes un utilisateur de Spotify, comment voyez-vous les paroles sur Spotify ? Existe-t-il une fonction secrète pour faire apparaître les mots à l’écran ?

Sur l’application mobile Spotify, appuyez sur la barre Now Playing en bas de l’écran, puis paroles de chanson quand il apparaît. Sur le bureau et le lecteur Web, lancez la chanson, puis cliquez sur l’icône du microphone à droite.

Comment voir les paroles sur Spotify (Android et iOS)

Pour obtenir les paroles d’une chanson sur l’application mobile Spotify, affichez la chanson que vous souhaitez écouter. Cliquez sur la barre de lecture en cours en bas de l’écran. Dans ce cas, il s’agit de la barre horizontale brune avec la vignette de l’album et les détails de la chanson.

Alors que la chanson commence à jouer, vous verrez le mot paroles de chanson apparaissent dans la barre Lecture en cours. Appuyez dessus.

Les paroles vont maintenant apparaître, synchronisées avec la musique.

Comment voir les paroles sur Spotify (ordinateur de bureau et lecteur Web)

Vous pouvez trouver des paroles à la fois sur le logiciel de bureau Spotify et sur le lecteur Web en démarrant d’abord la chanson.

Dans le coin inférieur droit, vous verrez une petite icône de microphone. Cliquez dessus et les paroles apparaîtront maintenant.

Non, la fonctionnalité est disponible pour tout le monde.

Y a-t-il des paroles en langue étrangère sur Spotify ?

Les paroles sont disponibles pour la langue de la chanson que vous jouez. Si vous jouez une chanson en anglais, les chansons sont en anglais. Si vous jouez une chanson russe, les paroles sont en russe. Mais les paroles en anglais ne sont pas traduites dans une autre langue, et vice-versa.

