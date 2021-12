Comment voir les performances de votre voiture dans Android Auto | La technologie

Android Auto a déjà un bon nombre de possibilités en soi, mais d’autres peuvent encore être incorporées de manière non officielle, comme par exemple en voyant les performances de notre voiture. Voyons comment nous pouvons le faire.

Android Auto est le système que Google a créé pour la voiture, avec lequel nous avons la possibilité d’interagir sur l’écran fourni en standard avec la voiture, de la même manière ou de manière très similaire à ce que nous faisons avec le smartphone Android.

Mais à tout cela vous pouvez incorporer des applications non officielles qui sont extrêmement intéressantes et qui peuvent nous emmener un peu plus loin comme ce serait Moniteur de performances.

Cette application nous permet de voir sur l’écran de notre véhicule des données sur tout ce qui se passe dans le moteur, de voir des informations sur ce composant et sur d’autres.

Ce n’est pas une application officielle, comme nous vous l’avons déjà dit, nous devons donc l’installer et savoir comment l’exécuter pour pouvoir profiter de toutes les données qu’elle nous offrira.

Table des matières:

Que nous offre Performance Monitor ?

Nous sommes confrontés à une application avec laquelle nous pouvons afficher un certain nombre de paramètres du véhicule à l’écran multimédia de cela, quelque chose qui sera d’une grande aide.

Certaines des choses que cette application peut nous dire sont :

Température du liquide de refroidissement et de l’huile. Boite de vitesse et température d’huile extérieure. Charge turbo absolue et relative. Voltage de batterie. Niveau du réservoir Consommation actuelle de carburant primaire et secondaire. Cycle de consommation de carburant premier et secondaire. Pression de freinage. Angle de roue. Position de l’accélérateur. La vitesse. Tours par minute G latéral et longitudinal. Altitude. Boussole. La pression des pneus et sa température. Puissance et puissance hybride. Système de couple. Echo et score moyen.

Ce sont quelques-uns des points forts que l’on peut obtenir de Performance Monitor, qui, comme vous l’avez peut-être remarqué, sont extrêmement intéressants. C’est une bonne occasion de pouvoir garder à l’esprit certains paramètres que l’on ne voit pas habituellement et qui sont ainsi mis à la disposition de nous.

Il a une interface assez intuitive dans lequel il n’y aura aucun problème de navigation, en plus d’avoir la possibilité de signalez-nous tout type de problème que vous détectez dans les mesures que vous faites.

Par exemple, cela pourrait nous dire que la température de l’huile n’est pas normale, si nous avons un problème avec les roues, si nous gaspillons une quantité exorbitante de carburant ou des choses comme ça.

Nous pouvons voir comment cette application affiche trois horloges d’information en tout temps, en plus de quatre petits carrés dans lequel nous pouvons configurer à notre guise où placer les extras qui nous intéressent.

Même ainsi, les créateurs ont dû penser que cela ne suffisait pas, car cela vous permet également de changer le thème, l’image de fond et même les polices.

La technologie est quelque chose qui nécessite une mise à jour constante, et les systèmes de divertissement embarqués en sont un excellent exemple. Voici comment choisir le meilleur autoradio avec Android Auto et écran tactile

Comment pouvons-nous installer l’Analyseur de performances ?

La première chose que nous devons faire est de nous assurer qu’Android Auto est en mode développeur, donc si ce n’est pas le cas, nous devrons le mettre.

Pour que le système de voiture Google fonctionne correctement, nous devons procéder comme suit :

Nous ouvrons Android Auto (tant qu’il n’est pas connecté à la voiture) et nous allons À propos de. Nous avons joué sur À propos d’Android Auto une fois 10 fois jusqu’à ce que nous voyions que nous sommes déjà des développeurs. Dans le coin supérieur droit, nous sélectionnons le Options de développeur Nous faisons défiler vers le bas et composons Sources inconnues, ce qui permettra aux programmes d’application non Google Play Store de s’exécuter sur Android Auto.

Une fois que nous avons activé le mode développeur et les sources inconnues, il est temps de commencer à installer Performance Monitor.

Mais avant de continuer, nous devons préciser que cette application a été développée, initialement, pour les unités de Informations sur le divertissement MIB2 des voitures des marques du groupe Volkswagen, à savoir Seat, Skoda, Audi et Volkswagen elle-même.

Cependant, selon le développeur lui-même, actuellement, en plus des voitures avec système de communication VAG, il fonctionne également avec les véhicules qui ont le Application Torque Pro pour obtenir les données, ce qui implique que vous avez l’interface OBD2 connectée à la voiture.

Si nous remplissons l’une de ces prémisses, nous saurons à cent pour cent que le système fonctionnera pour nous, en attendant que le développeur étende l’efficacité du programme à d’autres voitures.

Pour l’installer, après avoir activé le mode développeur, nous devons procéder comme suit :

Nous installons aauto-vex-vag.apk, le service qu’il fournit communication d’explication entre Android et l’unité principale. Il est maintenant temps d’installer Performance Monitor via apk. Ensuite, nous ouvrons Performance Monitor et vous accordons les droits que vous demandez. Nous connectons le mobile via le USB de voiture et nous avons commencé Android Auto. Nous allons trouver Performance Monitor dans le menu en bas à droite d’Android Auto, celui avec l’horloge du tableau de bord. Vous serez prêt à courir et à commencer à profiter de tout ce qu’il nous offre. Si nous utilisons Couple, nous devons nous assurer que nous l’avons installé et que nous avons activé l’accès complet au plugin dans les paramètres.

Avec quelles versions du micrologiciel du groupe VAG fonctionne-t-il directement ?

Comme nous vous l’avons déjà dit, il s’agit d’une application créée spécifiquement pour les voitures du groupe Volkswagen, il est donc intéressant de savoir quel firmware est compatible et lequel ne l’est pas, car tous ne le sont pas.

Ce firmware compatible est :

Norme MIB2: Seat 0462 et Skoda 0468. MiB2 élevé: VW 0814, VW 1187, Seat 0472, Seat 1146, Seat 1219, Seat 1308, Seat 1338, Seat 1409, Seat 1447, Skoda 0468 et Skoda 1433. MIB2.5 élevé: VW 1161, VW 1367 et Skoda 1440. MIB3: Il n’a pas de canal d’exlap, il n’affichera donc aucune donnée.

D’un autre côté, certains firmwares ne fonctionnent pas avec ce système, nous n’avons donc pas pu profiter des avantages de cette application.

Ce firmware invalide est :

MIB2 élevé: VW 0245, VW 0343, VW 0430, VW 0613, VW 0617, VW 0751, VW 0753, VW 0755, VW 1156 et VW 1427. MIB2 standard: Siège 0351 et Siège 0359. RCD330: VW 5406.

Avec toutes ces informations, vous pourrez tirer le meilleur parti du système Android Auto de votre véhicule en connaissant des paramètres qui ne seraient pas possibles autrement.

Si vous l’avez essayé, racontez-nous votre expérience sur nos réseaux sociaux.