Comment voir « Les Schtroumpfs » 2021 en direct ?

Nickelodeon ‘Les Schtroumpfs’

Le dessin animé classique “Les Schtroumpfs” sera de retour lorsque Nickelodeon présentera cette nouvelle série animée le vendredi 10 septembre à 19h30 HE / PT.

Si vous n’êtes pas connecté, voici différentes manières de regarder le redémarrage des « Schtroumpfs » 2021 en ligne :

Aperçu de ‘Les Schtroumpfs’ 2021

La série originale de dessins animés “Les Schtroumpfs” a été diffusée de 1981 à 1989 dans le cadre du bloc de dessins animés du samedi matin de NBC qui comprenait également “Spider-Man et ses amis incroyables”, “Les Flintstones Funnies.”, “Alvin and the Chipmunks”, “The Adventures of the Bear Gummies”, “Snorks” et bien plus encore.

Aujourd’hui, “Les Schtroumpfs” sont de retour avec une nouvelle série animée par ordinateur qui “suit des personnages bien-aimés alors qu’ils se lancent dans des aventures passionnantes”, selon un communiqué de presse de Nickelodeon.

Petits et bleus, et mesurant à peine trois pâtés de maisons, Les Schtroumpfs feront leurs débuts sur Nickelodeon dans une toute nouvelle série présentée en avant-première le vendredi 10 septembre. La série originale marque le retour de personnages de renommée mondiale à la télévision pour la première fois en près de 40 ans et suit le Grand Schtroumpf, la Schtroumpfette, Brainy, Hefty, Clumsy et les autres habitants du village des Schtroumpfs dans des aventures humoristiques entièrement nouvelles. , cœur et action de haut risque. Dans le premier épisode, “Smurf-Fu”, lorsque la Schtroumpfette sauve Brainy d’un serpent géant, les autres Schtroumpfs lui demandent de leur apprendre “Smurf-Fu”. Ensuite, “Papa”, quand tout le monde en a marre de changer les couches du bébé, Handy décide d’inventer un robot qui fera le travail.

Puis, le 17 septembre, viennent « Unsmurfable Smile » et « Mind the Cat », où « Smurfette et Blossom essaient de faire sourire Grouchy en l’emmenant en camping ; Gargamel tombe sous le contrôle mental d’Azrael et les Schtroumpfs doivent l’aider à le libérer ».

Le 24 septembre, “Smurfs in Disguise” et “Jokes on You”, dont la description se lit comme suit: “Après avoir cassé le télescope de Papa Schtroumpf, Scaredy et Hefty décident de se déguiser en filles et de se cacher au lieu d’être punis; Vanity se lasse de la boîte qui explose de Jokey et décide de l’attraper avec un bang encore plus grand. »

La distribution de voix comprend David Freeman dans le rôle du Grand Schtroumpf, la figure paternelle qui tient les autres Schtroumpfs à distance; Bérangère McNeese dans le rôle de la Schtroumpfette, une Schtroumpf curieuse toujours partante pour de nouvelles aventures ; Lenny Mark Irons dans le rôle de Gargamel, un sorcier humain intrigant avec une soif sans fond de capturer les Schtroumpfs ; Youssef El Kaoukibi dans le rôle de Brainy, qui se considère comme le plus intelligent du groupe ; et Catherine Hershey dans le rôle de Willow, la matriarche courageuse et sage d’une nouvelle tribu de filles Schtroumpfs.

Le redémarrage de “Smurfs” est le dernier d’une série de succès populaires de Nickelodeon, notamment “SpongeBob SquarePants”, “The Patrick Star Show”, “Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years”, “PAW Patrol”, “Teenage Mutant Ninja. Turtles “, “ Blue’s Clues & Vous ! ” et la nouvelle série animée “Star Trek: Prodigy”.

“Les Schtroumpfs” est diffusé le vendredi à 19 h 30 HE sur Nickelodeon.

