Comment voir l’heure exacte de lecture d’un message WhatsApp | La technologie

Connaître l’heure exacte à laquelle un message WhatsApp a été lu peut être très utile et est vraiment facile à voir. Nous vous montrons comment le faire sur un appareil Android, bien que le processus soit presque identique sur un mobile avec iOS.

L’une des options les plus controversées de WhatsApp vous permet de vérifier l’heure de réception et l’heure de lecture des messages envoyés. Cela peut sembler une idée intéressante de garder un œil sur cette fonctionnalité afin de savoir s’ils ont lu ce que nous avons envoyé, mais la vérité est que cela génère généralement un sentiment d’accablement lorsqu’ils ne répondent pas rapidement..

Bien sûr, il y a des moments où c’est très utile et plus encore maintenant que de nombreuses conversations importantes ont lieu sur WhatsApp. L’option est quelque peu cachée sur les téléphones Android, mais y accéder n’est pas compliqué. La seule chose dont nous avons besoin est d’avoir WhatsApp installé sur l’appareil et il est toujours préférable d’avoir la dernière mise à jour.

Voir l’heure exacte à laquelle un message a été lu sur Android

L’essentiel pour connaître le temps de lecture d’un message sur Android est d’avoir activé les accusés de lecture. Cette option est généralement activée par défaut, mais nous pouvons l’avoir désactivée par inadvertance à un moment donné. Pour le démarrer, ce que nous devons faire est d’aller dans les paramètres de WhatsApp.

Dans ces paramètres, plusieurs options apparaîtront, mais celle qui nous intéresse est celle qui dit “Compte”. Une fois à l’intérieur de cette section, vous devez vous rendre dans la sous-section confidentialité, qui est celle qui apparaîtra en premier. Dans cette sous-section se trouve l’option que nous recherchons, si elle est désactivée, nous l’activerons et si elle est activée, nous la laisserons telle quelle.

Maintenant, ce que vous avez à faire est d’ouvrir un chat et de vérifier le fonctionnement de cette fonctionnalité. Pour ce faire, ce que vous avez à faire est de sélectionner un message que nous avons envoyé, après l’avoir sélectionné, ce que vous avez à faire est de cliquer sur les trois points qui apparaissent en haut et de sélectionner “Info” pour afficher les informations du message.

Actuellement, de nombreux utilisateurs désactivent les confirmations de lecture et, même si nous l’avons activé, nous ne pourrons peut-être pas voir le moment exact de la lecture de ce message. L’information qui apparaît est l’heure exacte à laquelle le message a été remis. Bien entendu, dans le cas des mémos vocaux, même si la confirmation de lecture a été désactivée, les deux données seront toujours visibles.

En envoyant un mémo vocal, vous pouvez également vérifier l’heure à laquelle il a été livré, consulté et joué. De plus, WhatsApp ignore ses paramètres de confirmation de lecture et l’active toujours dans ces messages. Pour vérifier si le mémo vocal a été entendu, le processus est le même : sélectionnez le message, appuyez sur les trois points en haut et sélectionnez les informations.

Cette caractéristique de WhatsApp est une arme à double tranchant et peut générer des conflits lorsqu’il y a des situations dans lesquelles les messages sont lus, mais reçoivent une réponse après les heures.. La recommandation la plus logique est de désactiver l’option de confirmation de lecture, car de cette façon, il y a moins d’attente pour une réponse.

Il se peut qu’à l’avenir cette fonctionnalité soit étendue et ait plus de fonctionnalitésPour le moment, ce n’est qu’un moyen de garantir que ce que nous envoyons ne soit pas perdu dans le monde de l’information.