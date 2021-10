Comment voir Nuestra Belleza Latina en direct – 10 octobre

Univision Tout ce que vous devez savoir pour regarder NBL 2021 depuis votre smartphone ou votre ordinateur.

Le concours de la douzième saison de Notre beauté latine débutera officiellement avec le gala de ce soir, où les candidats seront soumis à une série de défis pour tester leur potentiel artistique.

Lors du gala de ce dimanche, le public découvrira enfin ce qui s’est passé lorsque les finalistes ont emménagé dans le manoir NBL la semaine dernière, et ils rencontreront également la 10e finaliste qui recevra la dernière clé pour concourir pour être couronnée nouvelle reine de Notre beauté latine.

Greidys Gil, Reine de NBL 2009, reviendra à NBL et rejoindra Migbelis Castellanos pour annoncer une nouvelle tournure de la compétition : « Le défi de la reine », un défi extrême qui sera présenté par une ancienne reine de la NBL chaque semaine et que les candidats doivent remporter pour avancer.

Notre beauté latine a un horaire spécial pour la diffusion de ce dimanche 10 octobre. L’émission de téléréalité commencera à 21 h 00 HE.

Cette semaine, les dix premiers finalistes devraient garder leur sang-froid lorsqu’ils font un reportage sur un incendie de forêt ou un ouragan grave, avec les conseils du journaliste primé d’Univision. Marie-Antoinette Collins.

bande MS, le légendaire groupe de musique régional mexicain présentera son dernier single à succès, « Positivo », tandis que les concurrents se produiront dans le défilé de haute couture.

Superstar du reggaeton Farruko Il remplira tout le monde d’énergie avec la célèbre chanson « Pepas » et les concurrents l’accompagneront lors de ce numéro musical.

DIRECT:

Pour ceux qui souhaitent voir le deuxième gala Nuestra Belleza Latina, mais qui n’ont pas d’abonnement au câble ou d’accès à un identifiant de fournisseur de télévision, ils peuvent toujours le faire pendant sa diffusion en direct.

Si vous n’avez pas de service de câble sur votre téléviseur, vous pouvez regarder une diffusion en direct Univision sur votre ordinateur, téléphone, Roku, Fire TV, Apple TV ou autre appareil de diffusion en continu via le service d’abonnement de diffusion en continu suivant en direct sans câble :

Univision est l’une des plus de 100 chaînes de télévision en direct incluses dans le forfait FuboTV qui comprend un essai gratuit de sept jours.

Essai gratuit de FuboTV

Une fois que vous vous êtes inscrit à FuboTV, vous pouvez regarder Nuestra Belleza Latina 2021 en direct sur votre ordinateur via le site Web de FuboTV, ou sur votre téléphone (compatible avec Android et iPhone), tablette, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast ou autre appareil compatible via l’application FuboTV.

Si vous ne pouvez pas regarder l’émission en direct, FuboTV est livré avec 30 heures d’espace DVR dans le cloud, ainsi qu’une fonction de flashback de 72 heures, vous permettant de regarder la plupart des émissions à la demande dans les trois jours (et parfois plus) de votre conclusion, même si vous ne les enregistrez pas.

Univision est inclus dans le forfait Sling Blue (54 chaînes). Si vous ignorez l’essai gratuit de trois jours, vous pouvez obtenir n’importe quel forfait pour 25 $ avec les chaînes Showtime, Starz et Epix incluses gratuitement.

Obtenez Sling TV

Une fois que vous vous êtes inscrit à Sling TV, vous pouvez regarder Nuestra Belleza Latina 2021 en direct sur votre ordinateur via le site Web de Sling TV, ou sur votre téléphone (compatible Android et iPhone), tablette, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One ou autre appareil de diffusion via l’application Sling TV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, Sling TV est livré avec 10 heures de DVR cloud.

Si vous n’avez pas de câble ou si vous ne pouvez pas accéder à un téléviseur, vous pouvez regarder Univision aux États-Unis depuis votre ordinateur, votre téléphone ou votre appareil de diffusion en continu via l’application officielle du principal réseau de télévision.

Cliquez sur univisionnow.com ou téléchargez l’application Univision Now pour regarder l’émission en direct. Par mois, il a un coût de 10,99 dollars plus taxes. Pour les militaires, l’abonnement est totalement gratuit.