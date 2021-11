Comment voir Nuestra Belleza Latina en direct – 14 novembre

Univision Tout ce que vous devez savoir pour voir la demi-finale de Nuestra Belleza Latina 2021 en direct.

Notre Beauté Latine 2021 a enfin atteint la transmission du gala tant attendu des demi-finales. Lors de l’émission de ce soir, nous rencontrerons les quatre participants qui feront partie de la finale du concours télévisé de Univision.

Le septième gala de LNB 2021 Il sera diffusé ce dimanche 14 novembre sur Univision à partir de 20h00 HE.

Clarissa Molina, Don Francisco et Charytín Goyco sont les trois personnalités de la télévision qui accompagneront les six demi-finalistes lors de leurs tests de talent en demi-finale de Notre Beauté Latine 2021.

Deux des six demi-finalistes abandonneront la compétition LNB 2021 lors de l’émission de ce soir, tandis que le reste des candidats fera partie de la grande finale qui sera diffusée le dimanche 21 novembre prochain.

L’ouverture du septième gala de Notre Beauté Latine 2021 aura la participation du chanteur dominicain Natti Natacha, qui fera danser les six demi-finalistes au rythme de leurs plus grands succès musicaux.

Le chanteur portoricain Jefnier Osorio Moreno, connu artistiquement comme Lunay, apportera sa touche urbaine à la scène de LNB 2021 lors du « Thematic Catwalk » des finalistes du concours.

Pour clôturer la grande demi-finale de Notre Beauté Latine 2021, le chanteur mexicain Pauline Rubio elle chantera son nouveau single musical tandis que les quatre finalistes défileront une dernière fois avant le début des votes pour la grande finale du concours, prévue le dimanche 21 novembre prochain.

COMMENT REGARDER LA SEMI-FINALE NBL 2021 EN DIRECT :

DIRECT

Pour ceux qui souhaitent regarder la demi-finale de Nuestra Belleza Latina 2021, mais qui n’ont pas d’abonnement au câble ou d’accès à un identifiant de fournisseur de télévision, ils peuvent toujours le faire pendant sa diffusion en direct.

Si vous n’avez pas de service de câble sur votre téléviseur, vous pouvez regarder une diffusion en direct Univision sur votre ordinateur, téléphone, Roku, Fire TV, Apple TV ou autre appareil de diffusion en continu via le service d’abonnement de diffusion en continu suivant en direct sans câble :

Univision est l’une des plus de 100 chaînes de télévision en direct incluses dans le forfait FuboTV qui comprend un essai gratuit de sept jours.

Essai gratuit de FuboTV

Une fois que vous vous êtes inscrit à FuboTV, vous pouvez regarder Nuestra Belleza Latina 2021 en direct sur votre ordinateur via le site Web de FuboTV, ou sur votre téléphone (compatible avec Android et iPhone), tablette, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast ou autre appareil compatible via l’application FuboTV.

Si vous ne pouvez pas regarder l’émission en direct, FuboTV est livré avec 30 heures d’espace DVR dans le cloud, ainsi qu’une fonction de flashback de 72 heures, vous permettant de regarder la plupart des émissions à la demande dans les trois jours (et parfois plus) de votre conclusion, même si vous ne les enregistrez pas.

Univision est inclus dans le forfait Sling Blue (54 chaînes). Si vous ignorez l’essai gratuit de trois jours, vous pouvez obtenir n’importe quel forfait pour 25 $ avec les chaînes Showtime, Starz et Epix incluses gratuitement.

Obtenez Sling TV

Une fois que vous vous êtes inscrit à Sling TV, vous pouvez regarder Nuestra Belleza Latina 2021 en direct sur votre ordinateur via le site Web de Sling TV, ou sur votre téléphone (compatible avec Android et iPhone), tablette, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast , Xbox One. Ou tout autre appareil de streaming via l’application Sling TV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, Sling TV est livré avec 10 heures de DVR cloud.

Si vous n’avez pas de câble ou si vous ne pouvez pas accéder à un téléviseur, vous pouvez regarder Univision aux États-Unis depuis votre ordinateur, votre téléphone ou votre appareil de diffusion en continu via l’application officielle du principal réseau de télévision.

Cliquez sur univisionnow.com ou téléchargez l’application Univision Now pour regarder l’émission en direct. Par mois, il a un coût de 10,99 dollars plus taxes. Pour les militaires, l’abonnement est totalement gratuit.