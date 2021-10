Comment voir Nuestra Belleza Latina en direct – 3 octobre

Univision Tout ce que vous devez savoir pour voir le premier gala de Nuestra Belleza Latina 2021 en direct.

Il ne reste que quelques heures pour une nouvelle diffusion de la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina, le concours télévisé qui vise à trouver le nouveau talent d’Univision.

Lors du gala de ce dimanche, les juges auront la lourde tâche de sélectionner les dix participants qui entreront dans le Manoir de la Beauté afin d’être sacré successeur de Migbelis Castellanos, vainqueur de Nuestra Belleza Latina en 2018.

Sur les vingt participants présélectionnés, seuls dix d’entre eux deviendront des candidats officiels de l’important concours Univision. Tout au long de l’émission de ce dimanche, chacun d’entre eux devra montrer ses compétences pour la conduite télévisuelle afin de gagner un laissez-passer pour la prochaine phase de NBL 2021.

Le premier gala de Nuestra Belleza Latina 2021 mettra en vedette la participation spéciale de célébrités telles que Alejandra Espinoza, Chef Yisus, La Bronca, Carlitos « El Productor » de « El Gordo y la Flaca », Migbelis Castellanos et Tony Dandrades.

Afin de briser les stéréotypes dans les concours de beauté, la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina est composée d’un groupe de femmes diverses qui rêvent de laisser une marque saine dans le cœur de tous les Hispaniques qui se connectent à l’émission de téléréalité.

DIRECT:

Pour ceux qui veulent voir le premier gala Nuestra Belleza Latina, mais qui n’ont pas d’abonnement au câble ou d’accès à un identifiant de fournisseur de télévision, ils peuvent toujours le faire pendant qu’il est diffusé en direct.

Si vous n’avez pas de service de câble sur votre téléviseur, vous pouvez regarder une diffusion en direct Univision sur votre ordinateur, téléphone, Roku, Fire TV, Apple TV ou autre appareil de diffusion en continu via le service d’abonnement de diffusion en continu suivant en direct sans câble :

Univision est l’une des plus de 100 chaînes de télévision en direct incluses dans le forfait FuboTV qui comprend un essai gratuit de sept jours.

Essai gratuit de FuboTV

Une fois que vous vous êtes inscrit à FuboTV, vous pouvez regarder Nuestra Belleza Latina 2021 en direct sur votre ordinateur via le site Web de FuboTV, ou sur votre téléphone (compatible avec Android et iPhone), tablette, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast ou autre appareil compatible via l’application FuboTV.

Si vous ne pouvez pas regarder l’émission en direct, FuboTV est livré avec 30 heures d’espace DVR dans le cloud, ainsi qu’une fonction de flashback de 72 heures, vous permettant de regarder la plupart des émissions à la demande dans les trois jours (et parfois plus) de votre conclusion, même si vous ne les enregistrez pas.

Univision est inclus dans le forfait Sling Blue (54 chaînes). Si vous ignorez l’essai gratuit de trois jours, vous pouvez obtenir n’importe quel forfait pour 25 $ avec les chaînes Showtime, Starz et Epix incluses gratuitement.

Obtenez Sling TV

Une fois que vous vous êtes inscrit à Sling TV, vous pouvez regarder Nuestra Belleza Latina 2021 en direct sur votre ordinateur via le site Web de Sling TV, ou sur votre téléphone (compatible avec Android et iPhone), tablette, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast , Xbox One ou tout autre appareil de diffusion via l’application Sling TV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, Sling TV est livré avec 10 heures de DVR cloud.

Si vous n’avez pas de câble ou si vous ne pouvez pas accéder à un téléviseur, vous pouvez regarder Univision aux États-Unis depuis votre ordinateur, votre téléphone ou votre appareil de diffusion en continu via l’application officielle du principal réseau de télévision.

Cliquez sur univisionnow.com ou téléchargez l’application Univision Now pour regarder l’émission en direct. Par mois, il a un coût de 10,99 dollars plus taxes. Pour les militaires, l’abonnement est totalement gratuit.