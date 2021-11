Comment voir Nuestra Belleza Latina en direct – 7 novembre

Univision Tout ce que vous devez savoir pour voir le sixième gala de Nuestra Belleza Latina 2021.

Le sixième gala de Notre Beauté Latine 2021 Ce sera chargé de beaucoup de nervosité pour les candidats, ceci car ils devront tout donner sur scène pour décrocher un laissez-passer pour la demi-finale de la compétition.

Le gala de Notre Beauté Latine 2021 de ce dimanche 7 novembre sera diffusé sur Univision à partir de 20 h 00, heure de l’Est.

Le Salvadorien Marisela De Montecristo, vainqueur de NBL en 2013, il reviendra à la compétition, mais cette fois pour présenter « Le défi de la reine » cette semaine, qui consistera en des tests de danse individuels au cours desquels les juges évalueront soigneusement les sept candidats.

L’ouverture du sixième gala de Notre Beauté Latine 2021 aura la participation du chanteur colombien Carlos Vives, qui accompagnera les candidats au départ de l’un des galas les plus décisifs de cette douzième saison de l’émission de téléréalité Univision.

Pour clôturer l’émission de ce soir, la chanteuse mexicaine Ana Barbara au rythme de ses chansons mélodieuses, il accompagnera les candidats sur le podium thématique qui clôturera officiellement le gala avant la grande demi-finale du concours qui recherche de nouveaux talents de Univision.

Fabién Laurencio de la Concepción, Lupita Valero, Génesis Suero, Clauvid Dály, Raishmar Carrillo, Sirey Morán et Jaky Magaña sont les jeunes femmes qui aspirent à devenir le successeur du Venezuela Migbelis Castellanos, actuelle reine de NBL. Cependant, l’une des sept jeunes femmes sera hors de la compétition après avoir terminé le gala ce dimanche 7 novembre.

COMMENT REGARDER LE SIXIÈME GALA DE LA NBL 2021 EN DIRECT :

DIRECT

Pour ceux qui souhaitent voir le sixième gala de Nuestra Belleza Latina 2021, mais qui n’ont pas d’abonnement au câble ou d’accès à un identifiant de fournisseur de télévision, ils peuvent toujours le faire pendant sa diffusion en direct.

Si vous n’avez pas de service de câble sur votre téléviseur, vous pouvez regarder une diffusion en direct Univision sur votre ordinateur, téléphone, Roku, Fire TV, Apple TV ou autre appareil de diffusion en continu via le service d’abonnement de diffusion en continu suivant en direct sans câble :

Univision est l’une des plus de 100 chaînes de télévision en direct incluses dans le forfait FuboTV qui comprend un essai gratuit de sept jours.

Essai gratuit de FuboTV

Une fois que vous vous êtes inscrit à FuboTV, vous pouvez regarder Nuestra Belleza Latina 2021 en direct sur votre ordinateur via le site Web de FuboTV, ou sur votre téléphone (compatible avec Android et iPhone), tablette, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast ou autre appareil compatible via l’application FuboTV.

Si vous ne pouvez pas regarder l’émission en direct, FuboTV est livré avec 30 heures d’espace DVR dans le cloud, ainsi qu’une fonction de flashback de 72 heures, vous permettant de regarder la plupart des émissions à la demande dans les trois jours (et parfois plus) de votre conclusion, même si vous ne les enregistrez pas.

Univision est inclus dans le forfait Sling Blue (54 chaînes). Si vous ignorez l’essai gratuit de trois jours, vous pouvez obtenir n’importe quel forfait pour 25 $ avec les chaînes Showtime, Starz et Epix incluses gratuitement.

Obtenez Sling TV

Une fois que vous vous êtes inscrit à Sling TV, vous pouvez regarder Nuestra Belleza Latina 2021 en direct sur votre ordinateur via le site Web de Sling TV, ou sur votre téléphone (compatible avec Android et iPhone), tablette, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast , Xbox One ou tout autre appareil de diffusion via l’application Sling TV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, Sling TV est livré avec 10 heures de DVR cloud.

Si vous n’avez pas de câble ou si vous ne pouvez pas accéder à un téléviseur, vous pouvez regarder Univision aux États-Unis depuis votre ordinateur, votre téléphone ou votre appareil de diffusion en continu via l’application officielle du principal réseau de télévision.

Cliquez sur univisionnow.com ou téléchargez l’application Univision Now pour regarder l’émission en direct. Par mois, il a un coût de 10,99 dollars plus taxes. Pour les militaires, l’abonnement est totalement gratuit.