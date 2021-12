Comment voir ‘Spotify Wrapped’ pour Apple Music

À la fin de chaque année, le service de musique en streaming Spotify fournit un récapitulatif « Spotify Wrapped » des habitudes d’écoute et des chansons préférées de chaque utilisateur. Spotify Wrapped est une fonctionnalité de fin d’année très attendue que les utilisateurs de Spotify adorent, et les auditeurs d’Apple Music se demandent peut-être comment obtenir leur propre récapitulatif « Wrapped ».



Apple n’a pas de bilan de fin d’année équivalent à celui de Spotify, mais le service de musique en streaming propose « Apple Music Replay », une fonctionnalité qui classe toutes vos meilleures chansons de l’année.



‌Apple Music‌ Replay est actualisé chaque année, généralement en février, et il est mis à jour chaque semaine pour fournir une liste de lecture en constante évolution de vos chansons préférées. La meilleure expérience ‌Apple Music‌ Replay est sur le Web, et vous pouvez y accéder en navigation vers le site Web Apple Music Replay et connectez-vous à ‌Apple Music‌.



Sur le site Web de Replay, vous pouvez voir des détails comme le nombre d’heures que vous avez écouté de la musique au cours de l’année et vos meilleurs albums et artistes. Si vous souhaitez partager ces statistiques sur les réseaux sociaux, vous devrez prendre des captures d’écran.

Vous pouvez écouter les listes de lecture ‌Apple Music‌ Replay sur iPhone ou iPad, mais vous devrez vous connecter sur le Web pour voir les statistiques plus détaillées mentionnées ci-dessus.

Dans l’application ‌Apple Music‌, accédez à l’onglet « Écouter maintenant ». Faites défiler jusqu’à « ‌Apple Music‌ Replay ».

Sélectionnez l’une de vos listes de rediffusion. Apple propose des listes de lecture pour chaque année d’abonnement à ‌Apple Music‌, afin que vous puissiez voir comment vos goûts ont changé au fil du temps.

L’un des meilleurs aspects de Spotify Wrapped est qu’il regroupe toutes vos statistiques de fin d’année dans de petits graphiques soignés qui peuvent être partagés sur les réseaux sociaux, et malheureusement, il n’y a pas d’équivalent Apple Music‌.



‌Apple Music‌ Replay n’est pas non plus aussi détaillé que Spotify Wrapped, qui fournit des informations sur les meilleurs artistes, genres, chansons, podcasts et minutes écoutées. Spotify propose également des modules complémentaires tels que « The Movie » qui associe les meilleures chansons à des scènes classiques de films et « 2021 Wrapped Blend », comparant les goûts d’écoute de chaque utilisateur avec ceux de ses amis.



La fonctionnalité de fin d’année de Spotify est beaucoup plus complète que tout ce qu’offre Apple, et jusqu’à présent, Apple a refusé de créer une véritable bande-annonce de fin d’année. Replay est donc le meilleur Apple Music‌ que les utilisateurs obtiendront pour le moment.