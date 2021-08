Comment voir une lune bleue rare dans le ciel ce week-end

Il y a une lune bleue ce week-end, et pas seulement au Kentucky. La prochaine pleine lune aura lieu le dimanche 22 août. Il existe deux définitions de la « lune bleue », et celle de ce week-end est la plus rare des deux. Vous devriez pouvoir le voir dimanche soir, sauf si vous avez une nuit nuageuse ou orageuse qui pourrait bloquer votre vue sur la lune. La lune n’aura pas vraiment l’air bleue ce week-end.

La lune bleue la plus courante se produit lorsqu’il y a une pleine lune au cours d’un seul mois civil. Cependant, août 2021 n’inclut pas de deuxième pleine lune, donc la lune bleue que nous verrons ce week-end relève de la deuxième définition. Selon Space.com, cette deuxième définition provient d’un numéro de juillet 1943 du magazine Sky & Telescope, qui lui-même citait le numéro de 1937 du Maine Farmers’ Almanac.

La page de l’almanach d’août 1937 expliquait que la pleine lune ne se produit généralement que 12 fois par an et trois fois par saison. Cependant, il y a certaines années avec 13 pleines lunes, ce qui signifierait également qu’une saison aurait quatre pleines lunes au lieu de trois. Un tiers des quatre s’appellerait une lune bleue, le quatrième s’appellerait la “lune finale”. Selon l’almanach, “Ceci a été considéré comme une circonstance très malheureuse … et cela a bouleversé l’organisation régulière des fêtes de l’église. Pour cette raison, 13 est venu à être considéré comme un nombre malchanceux.”

En 2021, l’été ne commence que le mercredi 22 septembre. Soit deux jours après la pleine lune de septembre, le lundi 20 septembre. Par conséquent, l’été 2021 aura quatre pleines lunes ! Le premier a eu lieu le 24 juin et le second le 23 juillet.

“Blue Moon” a pris un deuxième sens, plus commun grâce au numéro de mars 1946 de Sky & Telescope. Dans l’article « Once in a Blue Moon », l’auteur James Hugh Pruett a mal interprété l’article de juillet 1943. “Sept fois en 19 ans, il y a eu – et il y a toujours – 13 pleines lunes en un an. Cela donne 11 mois avec une pleine lune chacun et un avec deux. Cette seconde en un mois, donc je l’interprète, s’appelait Blue Moon, ” a écrit Pruett. La mauvaise interprétation aurait pu être oubliée si elle n’avait pas été référencée dans un épisode de 1980 de l’émission NPR StarDate de Deborah Byrd. Cela a conduit à l’oubli de la définition originale de 1937 de “Blue Moon”.

La prochaine fois que nous aurons un mois avec deux pleines lunes, c’est en août 2023, lorsque la deuxième pleine lune de ce mois aura lieu le 30 août 2023. Par coïncidence, la prochaine fois que nous aurons une lune bleue selon la définition de l’almanach de 1937, c’est également en août ! Cela se produira le 19 août 2024.