Comment vont les Espagnols après les 15 premiers matchs de NBA ?

15/11/2021 à 18:06 CET

Joël Xaubet

Après des années fantastiques pour le basket espagnol, la marche Gasol a marqué un avant et un après en NBA. Seul Ricky Rubio il compte sur des minutes de qualité en NBA. Cette saison, 6 Espagnols participent à la meilleure ligue du monde : Ricky Rubio, Serge Ibaka, Juancho Hernangomez, Willy Hernangómez et les novices Santi Aldama et Usman Garuba. Après 14 matchs, les premières conclusions ne sont pas positives pour les Espagnols.

Serge Ibaka, affecté à la G-League

L’attaquant d’origine congolaise tente de retrouver sa forme physique après une blessure au dos qui ne lui a pas permis de commencer la saison avec le Tondeuses. L’intérieur espagnol est revenu sur les courts pour jouer son match contre les Charlotte Hornets, où laissé de très mauvais sentiments, 5 fautes en huit minutes et 0 point, le prochain match contre les Blazers, le 11 novembre, n’a pas pu marquer un seul point. Maintenant, les Clippers ont décidé de l’affecter à leur équipe de G-League pour le remettre en forme.

Juancho Hernangómez, quelques minutes et trop de compétition

Le petit des Hernangómez Il n’a pas trouvé de trou dans la rotation des Celtics. Après 13 matchs, l’Espagnol n’a participé qu’à 6 d’entre eux, avec une moyenne de 3 minutes par match. L’attaquant né à Madrid n’a pas la confiance d’Ime Udoka malgré le mauvais départ des autres joueurs de Boston. De plus, Juancho est dans une équipe où avoir des minutes en avant est compliqué, car Jaylen Brown et Jayson Tatum, vedettes de l’équipe, prennent leur place.

Willy Hernangómez, ne compte pas pour les Pélicans

Le cas de Willy est similaire à celui de son frère, le pivot espagnol n’entre pas dans la rotation des pélicans. Il n’a joué que 14 minutes toute la saison. En outre, Willy n’a pas la concurrence féroce que son frère fait à Boston, bien que le starter sera Jonas Valanciunas, mais Jaxson Hayes ne devrait pas être un gros obstacle jouer à quelques minutes du banc. En plus de votre situation personnelle, les Pélicans vivent dans une crise constante des résultats, avec seulement 2 victoires et 12 défaites.

Santi Aldama, toujours sans opportunités à Memphis

Comme les autres Espagnols, Aldama vit dans l’ostracisme à Memphis, bien que contrairement aux autres, c’est un débutant. Les Grizzlies connaissent une bonne saison, Ja Morant jouant comme une superstar. Pour sa part, l’Espagnol a contesté 4 matchs au total avec une présence minimale dans les matchs. Celui de Gran Canaria doit démontrer Taylor jenkins qui peut occuper un trou dans la rotation.

Usman Garuba, sans la confiance de Silas à Houston

Le cas de Garuba est lié à celui d’Aldama. L’Espagnol est arrivé de Madrid en tant que joueur doté de grandes capacités défensives, mais avec de nombreuses limitations offensives, notamment en ce qui concerne sa bande extérieure. L’entraîneur des Rockets Stephen Silas n’a pas Garuba pour le moment. Ceux de Houston font partie des 5 équipes qui octroient le plus de points en NBA et n’ont gagné qu’un match, La défense de Garuba pourrait être l’une des pièces manquantes pour les Texans.

Ricky Rubio, la star espagnole

Le meneur de Masnou est de loin le seul Espagnol avec une importance actuelle dans son équipe. Les Cavaliers de Ricky Rubio sont l’une des bonnes surprises en ce début de campagne et en grande partie, c’est dû aux grandes performances de la base espagnole.

En plus de sa belle année individuellement et collectivement, Rubio a joué le meilleur match de sa vie dans la Mecque du basket-ball, Madison Square Garden, où il a marqué 37 points 10 passes décisives et 8 triplés, un exploit jamais réalisé auparavant sur le banc.